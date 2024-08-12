Yurt dışı çıkış harcı bugünden itibaren 500TL oldu

Yurt dışı çıkış harcı zamlandı
2 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe giren vergi paketindeki zamlı tarife, Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece 00.00 itibariyle geçerli oldu. Yeni vergi paketine göre yurt dışı harç tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.
Yurt dışı çıkış harcı uygulaması ilk olarak 1 Ağustos 2001'de başlamıştı. O tarihte harç bedeli 50 ABD doları karşılığı Türk lirasıydı. Harç bedeli 1 Nisan 2007'de 15 Türk lirası, 1 Ağustos 2019'da 50 Türk lirası ve 18 Mart 2022'de 150 Türk lirası olmuştu.
Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar
- KKTC’ye giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
- 7 yaş altı çocuklar
- Yurt dışında oturma izni ya da vatandaşlığı bulunanlar
- Yurt dışına ticari bir amaçla görevli olarak seyahat edenler (uluslararası deniz yolu ve hava yolu çalışanları vb.)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.