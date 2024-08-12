Yurt dışı çıkış harcı bugünden itibaren 500TL oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Geçtiğimiz haftalarda 1500TL olacağı iddiaları gündemi oldukça fazla meşgul eden yurt dışı çıkış harcı, yapılan son düzenleme ile birlikte 150TL seviyesinden 500TL seviyesine çıkarılmıştı. Bugün itibariyle düzenleme hayata geçti.

Yurt dışı çıkış harcı zamlandı

2 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe giren vergi paketindeki zamlı tarife, Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece 00.00 itibariyle geçerli oldu. Yeni vergi paketine göre yurt dışı harç tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu: Her yıl artacak 3 hf. önce eklendi

Yurt dışı çıkış harcı uygulaması ilk olarak 1 Ağustos 2001'de başlamıştı. O tarihte harç bedeli 50 ABD doları karşılığı Türk lirasıydı. Harç bedeli 1 Nisan 2007'de 15 Türk lirası, 1 Ağustos 2019'da 50 Türk lirası ve 18 Mart 2022'de 150 Türk lirası olmuştu.

Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar

KKTC’ye giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

7 yaş altı çocuklar

Yurt dışında oturma izni ya da vatandaşlığı bulunanlar

Yurt dışına ticari bir amaçla görevli olarak seyahat edenler (uluslararası deniz yolu ve hava yolu çalışanları vb.)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.