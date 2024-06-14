Yurt dışı çıkış harcı 5-10 kat arasında zamlanacak

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Tam Boyutta Gör Son olarak 2022 yılında 3 kat zamlanan ve 50TL’den 150TL seviyesine çıkarılan yurt dışı çıkış harcına okkalı bir zam daha geliyor. Görüşülecek yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcına zam oranı belirlenmiş olacak.

Yurt dışı çıkış harcı 1750TL olabilir

Ekonomi kulislerinde yankılanan iddialara göre Bayram sonrasında Mecliste gündeme gelecek olan vergi paketindeki en önemli maddelerden birisi de yurt dışı çıkış harçları olacak. Ekonomi yönetimi bu kalemden yüksek gelir elde etmeyi planlıyor.

Yurt dışına çıkış harcı üç katına yükseldi 2 yıl önce eklendi

Vergi paketinde yurt dışı çıkış harcının 1000TL ile 1750TL aralığında bir noktada belirleneceği ön görülüyor. Bu da 5 kat ya da 10 kat arasında bir artış anlamına geliyor. Geçen yıl yurt dışı çıkış harçlarından 1 milyar 311 milyon TL toplanmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında ise 427 milyon TL toplandı.

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