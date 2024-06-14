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    Yurt dışı çıkış harcı 5-10 kat arasında zamlanacak

    Bayramdan sonra yurt dışı planı yapanların çıkış harcı için elini çabuk tutmasında fayda var. Çıkış harçlarına 5-10 kat arasında zam yapılması planlanıyor.      
    Yurt dışı Tam Boyutta Gör
    Son olarak 2022 yılında 3 kat zamlanan ve 50TL’den 150TL seviyesine çıkarılan yurt dışı çıkış harcına okkalı bir zam daha geliyor. Görüşülecek yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcına zam oranı belirlenmiş olacak.

    Yurt dışı çıkış harcı 1750TL olabilir

    Ekonomi kulislerinde yankılanan iddialara göre Bayram sonrasında Mecliste gündeme gelecek olan vergi paketindeki en önemli maddelerden birisi de yurt dışı çıkış harçları olacak. Ekonomi yönetimi bu kalemden yüksek gelir elde etmeyi planlıyor.

    Vergi paketinde yurt dışı çıkış harcının 1000TL ile 1750TL aralığında bir noktada belirleneceği ön görülüyor. Bu da 5 kat ya da 10 kat arasında bir artış anlamına geliyor. Geçen yıl yurt dışı çıkış harçlarından 1 milyar 311 milyon TL toplanmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında ise 427 milyon TL toplandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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