Yurt dışı çıkış harcı 5-10 kat arasında zamlanacak

Yurt dışı çıkış harcı 1750TL olabilir
Ekonomi kulislerinde yankılanan iddialara göre Bayram sonrasında Mecliste gündeme gelecek olan vergi paketindeki en önemli maddelerden birisi de yurt dışı çıkış harçları olacak. Ekonomi yönetimi bu kalemden yüksek gelir elde etmeyi planlıyor.
Vergi paketinde yurt dışı çıkış harcının 1000TL ile 1750TL aralığında bir noktada belirleneceği ön görülüyor. Bu da 5 kat ya da 10 kat arasında bir artış anlamına geliyor. Geçen yıl yurt dışı çıkış harçlarından 1 milyar 311 milyon TL toplanmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında ise 427 milyon TL toplandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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