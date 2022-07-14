Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman geldi

Bildiğiniz üzere Amazon, Amazon Prime Video için yüksek bütçeli bir Yüzüklerin Efendisi dizisi geliştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde de diziden yeni bir fragman geldi.
Dizi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Dizinin orijinal ismi The Lord of the Rings: The Rings of Power olacak.
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Fragman
Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş