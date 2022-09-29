Z kuşağının en sevdiği markalar belli oldu: Liste sizi şaşırtabilir

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Z kuşağı ya da Gen Z olarak da adlandırılan en genç neslin üyeleri artık 20’li yaşların ortalarına giriyor. Dolayısıyla hem iş gücünde hem de geniş bir pazarda çok daha aktifler. Bu durumun sonucu olarak firmaların Z kuşağına yönelik hamleleri de önem arz ediyor. Zira Z kuşağı tarafından sevilmeyen bir firma haline gelmeyi göze almak pek mantıklı bir pazarlama stratejisi değil.

Morning Consult tarafından gerçekleştirilen pazar araştırmasında Z kuşağının yetişkinleri (18-25 yaş) mercek altına alınıyor. Araştırmada bu nesil arasında en popüler olan 40 marka sıralanıyor. Markaların sıralanması Z kuşağı mensuplarının firma hakkında ki olumlu ya da daha az olumlu görüşlerine göre şekilleniyor.

Z kuşağının en çok sevdiği marka YouTube

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Z kuşağı yetişkinlerinin yüzde 86,23 gibi ezici bir çoğunluğu YouTube hakkında son derece olumlu bir izlenime sahip. YouTube’un ana markası Google ise listede yüzde 83,87 ile ikinci sırada yer almakta. Öte yandan üçüncü sırada ise yüzde 82,18 ile Netflix yer alıyor. Öte yandan yapılan araştırma 1 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında toplanan verilerle elde edilmiş durumda. Yapılan anketlerin örneklem büyüklüğü ise ABD'de bulunan 16.053 kişiye dayanıyor. 1997 ile 2004 arasında doğanlar arasından yapılan araştırmanın, 4000’den fazla marka ve ürün üzerindeki anketler sonucunda ortaya konduğunu belirtelim.

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TikTok, Z kuşağı tarafından diğer kuşaklara oranla daha çok seviliyor

Öte yandan son zamanların en popüler uygulaması olan TikTok’a olan olumlu görüş ise Z kuşağı arasında sadece yüzde 68,7. Bu oran TikTok’un ilk 40 markanın arkasında kalmasına neden oluyor. Öte yandan TikTok, tüm Z kuşağı tarafından en sevilen markalar arasına giremese de diğer yetişkin kuşaklarla kıyaslandığında ilk sırada yer alıyor.

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Z kuşağı yetişkinleri ile ile diğer yetişkinler arasındaki uygunluk farkı alınarak belirlenen diğer kuşaklara göre en çok sevilen markalar sıralamasına göre TikTok birinci, Discord ikinci sırada bulunuyor. Listenin devamında ise Snapchat, Instagram, Cash App ve Spotify konumlanıyor.

Z kuşağı erkekleri vs Z kuşağı kadınları

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Z kuşağı erkeklerinin en sevdiği ilk dört marka şu şekilde sıralanıyor: YouTube, Gatorade, PlayStation, Google. Z kuşağı kadınlarının en sevdiği markalar ise YouTube, Google, Netflix ve Target olarak listeleniyor. Z kuşağı erkeklerinin, kadınlara oranla daha çok sevdiği markalar ise SpaceX, Logitech, Epic Games ve Activision olurken kadınların erkeklere oranlara daha çok sevdiği markalarsa Ultra Beauty, Elf, CoverGirl ve Sephora şeklinde sıralanıyor.

Z kuşağını memnun etmek daha zor

Yapılan araştırma sonucunda Z kuşağının memnun etmenin diğer kuşaklara nazaran daha zor olduğu ortaya konuyor. Z kuşağının favori marka tercih oranı, tüm yetişkinler için yüzde 33’e kıyasla yalnızca yüzde 27. Y kuşağının oranı ise yüzde 36.

Ek olarak Z kuşağının en sevdiği markalara baktığımızda ise listenin en üst sırasında teknoloji markalarının olduğunu görüyoruz. Sıralamadaki ilk 4 markanın tamamı teknoloji odaklı. Ayrıca yiyecek ve içecek sektörü çatısı altındaki markalar, en sevilen 40 markanın yarısını oluşturuyor.

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