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    Z kuşağının en sevdiği markalar belli oldu: Liste sizi şaşırtabilir

    Z kuşağı artık markaların odağı haline gelmiş durumda. İş gücünde ve piyasada söz almaya başlayan Z kuşağının en sevdiği markalar ise yapılan araştırmada ortaya kondu.
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    Z kuşağının en sevdiği marka belli oldu: Liste sizi şaşırtabilir
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    Z kuşağı ya da Gen Z olarak da adlandırılan en genç neslin üyeleri artık 20’li yaşların ortalarına giriyor. Dolayısıyla hem iş gücünde hem de geniş bir pazarda çok daha aktifler. Bu durumun sonucu olarak firmaların Z kuşağına yönelik hamleleri de önem arz ediyor. Zira Z kuşağı tarafından sevilmeyen bir firma haline gelmeyi göze almak pek mantıklı bir pazarlama stratejisi değil.

    Morning Consult tarafından gerçekleştirilen pazar araştırmasında Z kuşağının yetişkinleri (18-25 yaş) mercek altına alınıyor. Araştırmada bu nesil arasında en popüler olan 40 marka sıralanıyor. Markaların sıralanması Z kuşağı mensuplarının firma hakkında ki olumlu ya da daha az olumlu görüşlerine göre şekilleniyor.

    Z kuşağının en çok sevdiği marka YouTube

    z kuşağının en sevdiği markalar belli oldu
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    Z kuşağı yetişkinlerinin yüzde 86,23 gibi ezici bir çoğunluğu YouTube hakkında son derece olumlu bir izlenime sahip. YouTube’un ana markası Google ise listede yüzde 83,87 ile ikinci sırada yer almakta. Öte yandan üçüncü sırada ise yüzde 82,18 ile Netflix yer alıyor. Öte yandan yapılan araştırma 1 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında toplanan verilerle elde edilmiş durumda. Yapılan anketlerin örneklem büyüklüğü ise ABD'de bulunan 16.053 kişiye dayanıyor. 1997 ile 2004 arasında doğanlar arasından yapılan araştırmanın, 4000’den fazla marka ve ürün üzerindeki anketler sonucunda ortaya konduğunu belirtelim.

    TikTok, Z kuşağı tarafından diğer kuşaklara oranla daha çok seviliyor

    Öte yandan son zamanların en popüler uygulaması olan TikTok’a olan olumlu görüş ise Z kuşağı arasında sadece yüzde 68,7. Bu oran TikTok’un ilk 40 markanın arkasında kalmasına neden oluyor. Öte yandan TikTok, tüm Z kuşağı tarafından en sevilen markalar arasına giremese de diğer yetişkin kuşaklarla kıyaslandığında ilk sırada yer alıyor.

    Z kuşağının en sevdiği marka belli oldu: Liste sizi şaşırtabilir
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    Z kuşağı yetişkinleri ile ile diğer yetişkinler arasındaki uygunluk farkı alınarak belirlenen diğer kuşaklara göre en çok sevilen markalar sıralamasına göre TikTok birinci, Discord ikinci sırada bulunuyor. Listenin devamında ise Snapchat, Instagram, Cash App ve Spotify konumlanıyor.

    Z kuşağı erkekleri vs Z kuşağı kadınları

    Z kuşağının en sevdiği marka belli oldu: Liste sizi şaşırtabilir
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    Z kuşağı erkeklerinin en sevdiği ilk dört marka şu şekilde sıralanıyor: YouTube, Gatorade, PlayStation, Google. Z kuşağı kadınlarının en sevdiği markalar ise YouTube, Google, Netflix ve Target olarak listeleniyor. Z kuşağı erkeklerinin, kadınlara oranla daha çok sevdiği markalar ise SpaceX, Logitech, Epic Games ve Activision olurken kadınların erkeklere oranlara daha çok sevdiği markalarsa Ultra Beauty, Elf, CoverGirl ve Sephora şeklinde sıralanıyor.

    Z kuşağını memnun etmek daha zor

    Yapılan araştırma sonucunda Z kuşağının memnun etmenin diğer kuşaklara nazaran daha zor olduğu ortaya konuyor. Z kuşağının favori marka tercih oranı, tüm yetişkinler için yüzde 33’e kıyasla yalnızca yüzde 27. Y kuşağının oranı ise yüzde 36.

    Ek olarak Z kuşağının en sevdiği markalara baktığımızda ise listenin en üst sırasında teknoloji markalarının olduğunu görüyoruz. Sıralamadaki ilk 4 markanın tamamı teknoloji odaklı. Ayrıca yiyecek ve içecek sektörü çatısı altındaki markalar, en sevilen 40 markanın yarısını oluşturuyor.

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    anzubesti 10 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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