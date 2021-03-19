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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder daha fazla çizgi roman filmi yapmak istemediğini söyledi

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Zack Snyder's Justice League ile şu günlerde gündemde olan Zack Snyder, daha fazla çizgi roman filmi yapmak istemediğini söyledi.
    19 Mart 2021, 20:30 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Zack Snyder daha fazla çizgi roman filmi yapmak istemediğini söyledi
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    Geçtiğimiz gün yayınlanan Zack Snyder's Justice League ile şu sıralar gündemde olan Zack Snyder, Deadline'a verdiği röportajda gelecekteki kariyeri hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

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    Deadline'ın Zack Snyder ile yaptığı röportajda Zack Snyder, hayranı olduğu bazı çizgi romanlar olduğunu ve onların filmini yapmak istediğini söylerken artık bu isteğinin pek kalmadığını belirtti. Zack Snyder'ın söylediğine göre kendisi artık daha fazla çizgi roman filmi yapmayı istemiyor.

    Zack Snyder daha önce Watchmen çizgi romanının film uyarlamasını hazırlamıştı ve genel olarak sevilen bir film olmuştu. Ardından ciddi anlamda eleştirilen Batman v Superman'e imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde de son çizgi roman uyarlaması olan Zack Snyder's Justice League yayınlandı.

    Zack Snyder's Justice League ise genel olarak orijinal filmden daha iyi yorumlar alıyor. Kişisel olarak bir eleştiri yapacak olursam, orijinal filmden kesinlikle daha iyi olduğunu ama bu halinin bile çok iyi olmadığını ortalama bir film olarak kaldığını söyleyebilirim. Ancak özellikle son 1 saatindeki aksiyon sahneleri orijinal filmden çok daha etkileyici ve farklı.



    https://screenrant.com/zack-snyder-comic-book-movie-future-plans-response/
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    N nasaz 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    rezil bir yönetmen çizgi roman filmleri bunun rezilliğini biraz olsun gölgeliyordu demek ki daha net ortaya çıkacak.
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    kırılanhayaller (u m) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Lan şu Dc evrenini bir devam ettirin be.... altyapıyı sağlam tutarak
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu yönetmenin çektiği filmleri beğenmeyenler gitsin adamın yaptığı işi bir yapsınlarda bakalım sonuç ne oluyor birde o kötüleyenleri izleyelim! tamam görsel efekt çok fazla kullanılıyor son dönem filmlerde fakat bu adamın işini kötü yaptığı anlamaına gelmiyor
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    hellmare (Akif Emre) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok doğru karar. Çektiği filmleri gördük yeterli
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üzücü kendisinden İnjustice bekliyorduk fakat şimdiden yattı o iş galiba. Umarım yine de güzel bir devamı gelirde sadece marvella boğulmayız.
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapamıyor ki zaten. Kendisini ne sanıyor bu? Çok iyi yönetmen olduğunu mu :)
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