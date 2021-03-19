Zack Snyder daha fazla çizgi roman filmi yapmak istemediğini söyledi

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Geçtiğimiz gün yayınlanan Zack Snyder's Justice League ile şu sıralar gündemde olan Zack Snyder, Deadline'a verdiği röportajda gelecekteki kariyeri hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

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Deadline'ın Zack Snyder ile yaptığı röportajda Zack Snyder, hayranı olduğu bazı çizgi romanlar olduğunu ve onların filmini yapmak istediğini söylerken artık bu isteğinin pek kalmadığını belirtti. Zack Snyder'ın söylediğine göre kendisi artık daha fazla çizgi roman filmi yapmayı istemiyor.

Zack Snyder daha önce Watchmen çizgi romanının film uyarlamasını hazırlamıştı ve genel olarak sevilen bir film olmuştu. Ardından ciddi anlamda eleştirilen Batman v Superman'e imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde de son çizgi roman uyarlaması olan Zack Snyder's Justice League yayınlandı.

Zack Snyder's Justice League ise genel olarak orijinal filmden daha iyi yorumlar alıyor. Kişisel olarak bir eleştiri yapacak olursam, orijinal filmden kesinlikle daha iyi olduğunu ama bu halinin bile çok iyi olmadığını ortalama bir film olarak kaldığını söyleyebilirim. Ancak özellikle son 1 saatindeki aksiyon sahneleri orijinal filmden çok daha etkileyici ve farklı.

https://screenrant.com/zack-snyder-comic-book-movie-future-plans-response/

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