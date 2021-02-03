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    Zack Snyder's Justice League'in +18 bir film olacağı resmi olarak açıklandı

    2017 yılında yayınlanan ancak yeniden düzenlenerek 2021 yılında yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League filminin +18 bir film olacağı resmi olarak açıklandı.
    03 Şubat 2021, 19:45 (2 hf.)
    5,7b
    1
    19
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Zack Snyder's Justice League'in +18 bir film olacağı resmi olarak açıklandı
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    Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Jared Leto, Zack Snyder's Justice League'de farklı bir Joker görünümüne sahip olacak

    Ayrıca Bkz. "House of The Dragon'ın müziklerini Game of Thrones'un müzikleri yapan Ramin Djawadi üstlenecek"

    Zack Snyder's Justice League ismi ile yayınlanacak olan filmin yaş sınırı da geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Daha öncesinde yönetmen Zack Snyder, filmin +18 yaş sınırı alabileceğini söylemişti ancak şimdi resmi olarak yaş sınırı açıklandı. Zack Snyder's Justice League, içerdiği şiddet içerikli sahneler ve küfürlü konuşmalar sebebiyle +18 yaş sınırı ile yayınlanacak. 

    Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda filmde Jared Leto'nun oynadığı Joker'in de olacağı açıklanmıştı. Haberin girişinde görebileceğiniz görsel de Joker için yayınlanan bir görsel. Joker'in tasarımı Suicide Squad'ta olandan faha farklı oalcak.

    Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yapım ya efsane olacak ya da film dünyasının cyberpunk2077 si olacak. Ortası yok gibi görülüyor.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) QuexSeeL
    Bu versiyon nasıl olursa olsun hali hazırda yayınlanmış olan filmden daha kötü olamaz zaten hocam bence, Yayınlanan film bence Dc tarafındaki açık ara en kötü filmdir bana göre tabi, Farklı olarak düşünende bir çok kişi vardır.
    Bu versiyon nasıl olursa olsun hali hazırda yayınlanmış olan filmden daha kötü olamaz zaten hocam bence, Yayınlanan film bence Dc tarafındaki açık ara en kötü f...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Captain Marvel (Semih İnce) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu travesti kılıklı joker izlemeyeceğiz hiç değilse bu güzel haber.
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    sera444 (Buğra ÖZDEN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    senaryo tırt olunca hikaye tutmayınca cinsellik felan yürüycekler hacı gişede sıvıyorlar yoksa birileri Wonder womana atlıycak"
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    E erol.star (erol yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne yapacaklar Wonder wowen mı araya alacaklar 🤣🤣
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    V Venom59 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stil dediğiniz hikaye ve karakter derinliğinden yoksun, anlatmak istediğini bile adam gibi anlatamayan, Watchmen'de uyguladığı başarılı fikirlerin bu filmlerde de çalışacağını sanan... Evet stil bunlar kesinlikle. Tarihin en iyi süper kahraman filmlerinden gösterilen, bırakın süper kahramanı ikinci filmi ile en iyi filmlerden biri olarak gösterilen The Dark Knight üçlemesine laf edip bu adamın yaptığı rezalet filmleri ondan daha iyi olduğuna savunan bir topluluk varsa böyle rezil filmler daha çok görürüz. Filmin efektini daha karanlık yapsın, filmi r-rated yapsın, Steppenwolf gelip insanların bir yerlerini baltasıyla parçalasın, sonra "off be ne film yapmış Zack" dersiniz. Yahu bu adam o kötü filmlerden sonra hayranları tarafından tekme tokat dövülmediği kaldı şimdi adam nolduysa değere bindi sanki müthiş işler yapmış gibi. Olayı Marvel'e niye bağlıyorsunuz bunun konuyla ne alakası var ? Biz bu konu altında bu film hakkında düşüncelerimizi dile getiriyorsunuz, aklınız sıra laf ettiğinizi sanıyorsunuz, çocukça. Ama ben hayranı olduğum Batman karakterini ve elinde harika bir oyuncu topluluğu olmasına rağmen bundan en kötü şekilde faydalanan bu vizyonsuz yönetmeni istemiyorum. Nolan'nın filmlerini bununla karşılaştıran bir zihniyete bu kötülükteki filmler bile fazla.
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sözüm meclisten dışarı bazı insanları anlamak güç, adam filmin yönetmeninin stilinden hoşlanmıyor ama bıdı bıdı etmek için takip ediyor, yorum yazıyor filan. Bu adamın ne tür bir film yapacağı MoS ve BvS(özellikle Ultimate Edition hali) filmlerinden belli zaten. O filmleri beğendiysen eğer bu filmi beğenmeme gibi bir lüksün yok, fakat eğer beğenmediysen, hoşuna gitmediyse bir şeyler üzgünüm ama bu filmde de gitmeyecek. Yabancı kaynakları da takip ediyorum millet daha izlemeden film yok şöyle berbat olacak yok böyle iğrenç olacak, ama 4 saati nasıl izleyecez çok uzun bla bla birçok toxic laf. Beğenmiyorsanız gidin abi açın dark knight serisini hiçbir iş beceremeyen kıytırık bale batman'ini izleyip keyif alın, ya da filmin ana kötüsünü dans ederek yenen, evrenin tüm filmlerinin birbirinin kopyası olan marvel filmlerini izleyin.
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    azure_wolf ( Kurdoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sinemalarda gösterilen versiyon harbi kötüydü. JL War'u karesi karesine canlı çekselerdi bile yeterdi oysa.
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    V Venom59 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Filmi tekrar yayınlatmayı başaran aptal olmayan diye bahsettiğiniz seyirci illa Zack'in gözünden görmek istiyorsaydı filmi, filmden ayrılmak zorunda kaldığı anda aynı tavrı koymalıydı kanaatimce. Bu filmden sonra izleyecekleri yol çok önemli. Bir sonraki Pattison'un oynadığı Batman ile James Gunn'ın yönettiği Suicide Squad umarım tekrar DC'yi şahlandırır da şunlardan tamamen kurtuluruz artık. Bu çekimleri devam eden Batman'da bile yönetmen krizi patlak verdi bir ara, Pattison ile anlaşmazlıklar olduklarına dair haberler çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İlla her filmlerinde bir şey olacak nasıl iş bu anlamadım.
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    V Venom59 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benim için önemli olan R Rated olmasından ziyade karakterlerde derinliği görebilmek ama onun da olacağını sanmıyorum. Yine de orjinalinden daha iyi bir şey çıkacaktır ama daha öte gidemez. Güzelim potansiyeli mahvettiler BvS'den beri ve bunun baş sorumlusu da Zack, hani şu taptıkları yönetmen. Şimdi de bir başka rezil film olan Suicide Squad'a hashtag açıp duruyorlar RelaseAyerCut diye. WB ve yönetmenler seyirciyi aptal yerine koyuyor sanki. Moda oldu bunlarda rezil film çıkarıp daha sonra yönetmenin çıkıp "benim filmim böyle olacaktı" aslında diyip, hayranları da gaza getirerek hadi bakalım benim versiyonumu yayınlayın relaseayercut demek. Tüm beklentilerimi mahvettiler sağolsunlar.
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    canguler917 (can guler) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Venom59
    seyircinin aptal yerine konduğu yok, seyirci zaten aptal. marvel dışındakiler onlar için tü kaka. aptal olmayanlar tepkisini ortaya koyup, aynı filmi 4 sene sonra yayınlatmayı başardı. aptal olanların taraflı eleşirileri de kimsenin ipinde değil artık
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haftalardır Bunun Haberini Görüyoruz... +18 Olacak.... Sanki Superman Batman i S...cek... İçiniz Soğudu mu Bari Onu Deyiverin
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    Golden Unsullied (Mehmet Karahanlı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    +18 değil o, R-rated bi' kere. 'R' - restricted demek yani sınırlı anlamında, 17 yaşından küçük bireyler yanında bir büyükle filmi izleyebilir.
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    5705 kez okundu.
    10 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Zack Snyder's Justice League, justice league ve
    7 etiket daha zack snyder ne zaman yaş sınırı g-broker hbo max joker Bilim ve Teknoloji
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