Zack Snyder's Justice League'in +18 bir film olacağı resmi olarak açıklandı

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Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu.

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Zack Snyder's Justice League ismi ile yayınlanacak olan filmin yaş sınırı da geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Daha öncesinde yönetmen Zack Snyder, filmin +18 yaş sınırı alabileceğini söylemişti ancak şimdi resmi olarak yaş sınırı açıklandı. Zack Snyder's Justice League, içerdiği şiddet içerikli sahneler ve küfürlü konuşmalar sebebiyle +18 yaş sınırı ile yayınlanacak.

Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda filmde Jared Leto'nun oynadığı Joker'in de olacağı açıklanmıştı. Haberin girişinde görebileceğiniz görsel de Joker için yayınlanan bir görsel. Joker'in tasarımı Suicide Squad'ta olandan faha farklı oalcak.

Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak.

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