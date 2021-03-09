Zack Snyder’s Justice League yanlışlıkla erken yayınlandı

Yayınlanmasına kısa bir süre kalan ve sinema dünyası için yeni bir dönemi başlatabilecek olan Zack Snyder’s Justice League'in başına dün akşam saatlerinde talihsiz bir olay geldi.

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Bildiğiniz gibi Zack Snyder’s Justice League, 18 Mart'ta Amerika'da HBO Max'te yayınlanacak. Ancak geçtiğimiz saatlerde film yanlışlıkla erkenden yayınlandı. Warner Bros'un bir diğer filmi Tom &Jerry'nin normalde geçtiğimiz saatlerde HBO Max'te yayınlanması lazımdı ve yayınlandı da. Ancak filmi açan insanlar Tom &Jerry ile değil, Zack Snyder’s Justice League ile karşılaştı.

Bir karışıklık sebebiyle Zack Snyder’s Justice League, Tom&Jerry yerine yayınlandı ve yaklaşık olarak 2 saat boyunca platformda kaldı. Korsan platformlara düşmedi ancak ne yazık ki yayında kaldığı 2 saat içerisinde birçok insan filmin spoiler içeren sahnelerini izleyebildi. Sonuçta film ikinci kez yayınlanacak olsa da yine de bu konuda hassas olan insanlar var. Bu yüzden önümüzdeki 10 gün boyunca dikkat etmenizde fayda var.

Zack Snyder’s Justice League, ülkemizde 18 Mart'ta Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden yayınlanacak. Film yaklaşık 4 saat uzunluğunda olacak ancak bölüm geçişleri sayesinde 6 bölümlük dizi gibi de izleyebileceksiniz.

https://www.ign.com/articles/tom-jerry-movie-on-hbo-max-briefly-played-zack-snyders-justice-league-instead

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