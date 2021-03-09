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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder’s Justice League yanlışlıkla erken yayınlandı

    Yayınlanmasına kısa bir süre kalan, insanların nasıl olacağını merak ettiği Zack Snyder’s Justice League, yanlışlıkla Tom &Jerry filminin yerine yayınlandı.
    09 Mart 2021, 14:00 (2 sa.)
    1,2b
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    9
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Zack Snyder’s Justice League yanlışlıkla erken yayınlandı

    Yayınlanmasına kısa bir süre kalan ve sinema dünyası için yeni bir dönemi başlatabilecek olan Zack Snyder’s Justice League'in başına dün akşam saatlerinde talihsiz bir olay geldi.

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    Ayrıca Bkz. "Başarılı bilim kurgu gerilim filmi A Quiet Place II'nin vizyon tarihi erkene çekildi"

    Bildiğiniz gibi Zack Snyder’s Justice League, 18 Mart'ta Amerika'da HBO Max'te yayınlanacak. Ancak geçtiğimiz saatlerde film yanlışlıkla erkenden yayınlandı. Warner Bros'un bir diğer filmi Tom &Jerry'nin normalde geçtiğimiz saatlerde HBO Max'te yayınlanması lazımdı ve yayınlandı da. Ancak filmi açan insanlar Tom &Jerry ile değil, Zack Snyder’s Justice League ile karşılaştı.

    Bir karışıklık sebebiyle Zack Snyder’s Justice League, Tom&Jerry yerine yayınlandı ve yaklaşık olarak 2 saat boyunca platformda kaldı. Korsan platformlara düşmedi ancak ne yazık ki yayında kaldığı 2 saat içerisinde birçok insan filmin spoiler içeren sahnelerini izleyebildi. Sonuçta film ikinci kez yayınlanacak olsa da yine de bu konuda hassas olan insanlar var. Bu yüzden önümüzdeki 10 gün boyunca dikkat etmenizde fayda var.

    Zack Snyder’s Justice League, ülkemizde 18 Mart'ta Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden yayınlanacak. Film yaklaşık 4 saat uzunluğunda olacak ancak bölüm geçişleri sayesinde 6 bölümlük dizi gibi de izleyebileceksiniz.



    https://www.ign.com/articles/tom-jerry-movie-on-hbo-max-briefly-played-zack-snyders-justice-league-instead
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    N nuksws_99 (dasasd ) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    ne cok bu fılmın haberi yapıldı ya zack snyder zack snyder bir bitmedi
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    Mr. Jingles 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    İki saat oynuyor kimse de bunu farketmiyor. HBO amatörlükte seviyeyi arşa taşıdı resmen.
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    labtek38 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Filmi zaten izledik başı sonu belli genel çerçeve belli ne kadar spoiler olabilir ki?
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    mcebi001 (murat çebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu uçan kaçan kıçının üstüne oturamayan figürlerin furyası ne zaman bitecek acaba...
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sonunda Kurtulduk Desene. Bunun da Haberini Yapmazsın İnşallah 3 ay

    Bu Nasıl Bir Habercilik

    Sonuçta film ikinci kez yayınlanacak olsa da yine de bu konuda hassas olan insanlar var. Bu yüzden önümüzdeki 10 gün boyunca dikkat etmenizde fayda var.

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    Ceqa (Güray ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Viral hehralde o kadar milyon dolar harca olaya bak haha.. Bilmeyerek yaptılarsa çok komik olmuş
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdiden bir spoiler vereyim
    [spoiler=1550583609]Martian Manhunter gözüküyor fakat cgi'ı çok kötü duruyordu.
    [/spoiler]
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    K konusancpu 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok amatörce bir talihsizlik
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