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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom; aydınlatma ve eğlence odaklı yeni optimizasyonlar aldı

    Görüntülü görüşme sektöründe yıldızı bir anda parlayan Zoom güvenlik katmanlarını uyguladıktan sonra kullanıcı tecrübesi tarafında optimizasyonlar yapmaya başladı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zoom; aydınlatma ve eğlence odaklı yeni optimizasyonlar aldı
    Tam Boyutta Gör

    Pandemi döneminin yıldızlaştırdığı sohbet uygulamalarından birisi olan Zoom, yaşanan güvenlik skandallarını arkasında bırakmış gibi. Kendisini büyük bir güvenlik güncellemesi sürecine sokan Zoom yavaş yavaş kullanıcıya yönelik iyileştirmelere de başladı.

    Daha aydınlık ve eğlenceli

    Zoom uygulaması gerek katılımcı sayısı gerekse arka plan veya ekran paylaşımı gibi özelliklerle kısa sürede topluluklar arasında yaygınlaştı. Yeni güncelleme ise kullanıcıların görünüşü tarafında önemli iyileştirmeler yapıyor.

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    İlk olarak kullanıcıların kamera karşısında daha güzel görünmesi için ten parlaklığını ve doğruluğunu ayarlama imkanı oluşturuldu. Ayrıca kullanıcıların düşük ışığa göre görünüşlerini iyileştirdiği bir seçenek de eklendi.

    İkinci olarak kamera karşısında sepia, siyah-beyaz, zencefil gibi renk filtreleri ile birlikte korsan gözü, uzay kaskı, korna gibi video filtreleri eklendi. Bunlar sanal arka plan menüsü içerisinde bulunabiliyor.

    Son olarak arka plan gürültüsünün engellenmesi farklı seviyelerde kullanıcıya bırakılmış durumda. Yine tepki tuşları ve video katmanları da güncelleme içerisinde yer alıyor.



    https://www.slashgear.com/zoom-gets-fun-new-filters-plus-lighting-smoothing-and-audio-tweaks-07632612/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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