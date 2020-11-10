Zoom platformu güvenliği iyileştiremezse tazminat ödeyecek

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Pandemi döneminde adeta patlama yapan uygulamalardan birisi şüphesiz Zoom. Uzaktan eğitim ve çalışma faaliyetlerinin zaruri hale gelmesi ile birlikte Zoom öne çıkmaya başladı. Ne var ki güvenlik konusunda sözlerini tutamadı.

Güvenlik yoksa tazminat var

Zoom uygulaması arka plan değişimi veya ekran paylaşımı gibi özelliklerle rakip uygulamaların önüne geçmişti. Ne var ki sohbetlere sızma veya yetişkin görüntüleri yayınlama gibi siber saldırılar ile de rakiplerinin önüne geçti.

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Uygulamanın daha önceki yıllarda söz verdiği uçtan uca güvenlik önlemlerini sadece video sohbetlerde hayata geçirdiği ve diğer bileşenlere dokunmadığı ortaya çıkınca yatırımcılardan dava açanlar olmuştu. Sonrasında iş Ticaret Komisyonu’nda kadar da gitti. Zoom güvenlik sıkıntılarını gidermek için 90 günlük yoğun bir süreç belirlemiş olsa da Komisyonun hamlesinden kurtulamadı.

Geçtiğimiz haftalarda Federal Ticaret Komisyonu ve Zoom yöneticileri bir araya gelerek gerekli güvenlik önlemlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda anlaştı. Bu anlaşma şimdilik herhangi bir yaptırım içermiyor ancak belirlenen zaman diliminde Zoom yükümlülüklerini yerine getiremezse bu kez ortaya çıkan problem başına 43000$ gibi bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

Uygulamanın kabul ettiği şartlar arasında bir siber saldırı olursa anında haber vermek, MacOS tarafındaki ZoomOpener yazılımının kullanıcından habersiz uygulamayı yeniden indirme protokolünü değiştirmek, tüm bileşenlerde uçtan uca şifreleme kullanmak yer alıyor.

https://www.engadget.com/zoom-ftc-security-privacy-settlement-184557545.html

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