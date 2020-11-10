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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom platformu güvenliği iyileştiremezse tazminat ödeyecek

    Federal Ticaret Komisyonu; Zoom geliştiricilerinin güvenlik tedbirlerini bir an evvel hayata geçirmesini aksi takdirde yüklü miktarda tazminat ödeyeceğini bildirdi.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zoom platformu güvenliği iyileştiremezse tazminat ödeyecek
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    Pandemi döneminde adeta patlama yapan uygulamalardan birisi şüphesiz Zoom. Uzaktan eğitim ve çalışma faaliyetlerinin zaruri hale gelmesi ile birlikte Zoom öne çıkmaya başladı. Ne var ki güvenlik konusunda sözlerini tutamadı.

    Güvenlik yoksa tazminat var

    Zoom uygulaması arka plan değişimi veya ekran paylaşımı gibi özelliklerle rakip uygulamaların önüne geçmişti. Ne var ki sohbetlere sızma veya yetişkin görüntüleri yayınlama gibi siber saldırılar ile de rakiplerinin önüne geçti.

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    Uygulamanın daha önceki yıllarda söz verdiği uçtan uca güvenlik önlemlerini sadece video sohbetlerde hayata geçirdiği ve diğer bileşenlere dokunmadığı ortaya çıkınca yatırımcılardan dava açanlar olmuştu. Sonrasında iş Ticaret Komisyonu’nda kadar da gitti. Zoom güvenlik sıkıntılarını gidermek için 90 günlük yoğun bir süreç belirlemiş olsa da Komisyonun hamlesinden kurtulamadı.

    Geçtiğimiz haftalarda Federal Ticaret Komisyonu ve Zoom yöneticileri bir araya gelerek gerekli güvenlik önlemlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda anlaştı. Bu anlaşma şimdilik herhangi bir yaptırım içermiyor ancak belirlenen zaman diliminde Zoom yükümlülüklerini yerine getiremezse bu kez ortaya çıkan problem başına 43000$ gibi bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

    Uygulamanın kabul ettiği şartlar arasında bir siber saldırı olursa anında haber vermek, MacOS tarafındaki ZoomOpener yazılımının kullanıcından habersiz uygulamayı yeniden indirme protokolünü değiştirmek, tüm bileşenlerde uçtan uca şifreleme kullanmak yer alıyor.



    https://www.engadget.com/zoom-ftc-security-privacy-settlement-184557545.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    59 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    anduril25 1 gün ( Mesaj Silindi )
    "Zoom kredi kartı bilgilerini çalıyor." asparagasından nasıl tık çıkartırım başlıkları.
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    _turbo_ (kemal reis) 1 gün ( Mesaj Silindi ) anduril25
    Zoomda videokonferansina katilan ve bu islemi gerceklestirmek icin Telefonu hotspot olrak kullanan ve o konferanstan sonra kredi karti bilgileri calinan bizzat tanidigim biri var. Bu asparagas degil gercek, calistigim kurum dahil bircok firma zooma olan baglantiyi engellemekte.
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