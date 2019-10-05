ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi

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ZTE'nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında ortaya çıktı. ZTE Blade A5 (2020) olarak adlandırılan cihazın canlı görüntüleri de yayınlandı.

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Akıllı telefon geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülen Blade A5 (2019)'in devamı olarak gelecek. Önceki model 18:9 en boy oranına sahipti. Damla çentikli bir ekran taşıyan Blade A5 (2020) ise daha uzun bir en boy oranı sunabilir.

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Yüz tanıma özelliği ile gelecek

Telefonun arka panelinde dikey çift kamera sistemi bulunuyor ancak parmak izi tarayıcısı yok. Bu da cihazın biyometrik tarama teknolojisi olarak sadece yüz tanıma özelliği sunacağını gösteriyor.

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Akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. Bilinen tek şey 5W şarjı destekleyen 3.200 mAh'lik bir pile sahip olduğu. Cihazın üst tarafında 3.5 mm kulaklık girişi, alt kısmında microUSB bağlantı noktası yer alıyor.

http://www.slashleaks.com/l/zte-blade-a5-2020-images-battery-user-manual-leaked-through-fcc