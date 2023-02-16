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    Anlık Bildirim

    ZTE'den çıplak gözle 3D deneyimi sunacak tablet geliyor

    ZTE gözlük veya özel bir aksesuar olmadan 3D deneyimi sunacak bir tabletle pazara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Çinli şirket Nubia Pad 3D'nin ilk görüntüsünü ve tanıtım tarihini paylaştı.
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    ZTE'den çıplak gözle 3D deneyimi sunacak tablet geliyor Tam Boyutta Gör
    ZTE'nin ürün yelpazesini ciddi bir şekilde genişletmeyi planladığı zaten konuşuluyordu. Bugün şirket bunun ilk adımlarından biri olan Nubia Pad 3D'nin yolda olduğunu duyurdu. Şirket, tablet kategorisinde yeni bir çığır açacak gibi duruyor.

    Nubia Pad 3D anlaşıldığı kadarıyla çıplak gözle 3D deneyimi sunacak. Cihaz kullanıcıların gözlük veya başka herhangi bir aksesuar olmadan üç boyutlu görüntü görmelerini mümkün kılacak. Şirket tabletin tasarımını ortaya koyan ilk görüntüsünü de paylaştı.

    ZTE'den çıplak gözle 3D deneyimi sunacak tablet geliyor Tam Boyutta Gör

    Leia ile ortaklaşa geliştirildi

    Çinli şirketin Nubia Pad 3D'yi Leia Inc. ile iş birliği içinde geliştirdiği biliniyor. Cihaz yapay zeka ve insan gözü tanıma teknolojisine sahip olacak. Ön tarafında kullanıcının gözlerini takip edecek özel bir çift kamera sistemi yer alacak.

    Nubia Pad 3D hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Yenilikçi tablet hakkında merak edilen tüm detayları 28 Şubat tarihinde öğreneceğiz. ZTE merak uyandıran cihazı Barselona'da gerçekleştirilecek 2023 Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyuracak. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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