Tam Boyutta Gör ZTE'nin ürün yelpazesini ciddi bir şekilde genişletmeyi planladığı zaten konuşuluyordu. Bugün şirket bunun ilk adımlarından biri olan Nubia Pad 3D'nin yolda olduğunu duyurdu. Şirket, tablet kategorisinde yeni bir çığır açacak gibi duruyor.

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Nubia Pad 3D anlaşıldığı kadarıyla çıplak gözle 3D deneyimi sunacak. Cihaz kullanıcıların gözlük veya başka herhangi bir aksesuar olmadan üç boyutlu görüntü görmelerini mümkün kılacak. Şirket tabletin tasarımını ortaya koyan ilk görüntüsünü de paylaştı.

Tam Boyutta Gör

Leia ile ortaklaşa geliştirildi

Çinli şirketin Nubia Pad 3D'yi Leia Inc. ile iş birliği içinde geliştirdiği biliniyor. Cihaz yapay zeka ve insan gözü tanıma teknolojisine sahip olacak. Ön tarafında kullanıcının gözlerini takip edecek özel bir çift kamera sistemi yer alacak.

Nubia Pad 3D hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Yenilikçi tablet hakkında merak edilen tüm detayları 28 Şubat tarihinde öğreneceğiz. ZTE merak uyandıran cihazı Barselona'da gerçekleştirilecek 2023 Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyuracak.

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ZTE'den çıplak gözle 3D deneyimi sunacak tablet geliyor