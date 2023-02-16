ZTE'den çıplak gözle 3D deneyimi sunacak tablet geliyor

Nubia Pad 3D anlaşıldığı kadarıyla çıplak gözle 3D deneyimi sunacak. Cihaz kullanıcıların gözlük veya başka herhangi bir aksesuar olmadan üç boyutlu görüntü görmelerini mümkün kılacak. Şirket tabletin tasarımını ortaya koyan ilk görüntüsünü de paylaştı.
Leia ile ortaklaşa geliştirildi
Çinli şirketin Nubia Pad 3D'yi Leia Inc. ile iş birliği içinde geliştirdiği biliniyor. Cihaz yapay zeka ve insan gözü tanıma teknolojisine sahip olacak. Ön tarafında kullanıcının gözlerini takip edecek özel bir çift kamera sistemi yer alacak.
Nubia Pad 3D hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Yenilikçi tablet hakkında merak edilen tüm detayları 28 Şubat tarihinde öğreneceğiz. ZTE merak uyandıran cihazı Barselona'da gerçekleştirilecek 2023 Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyuracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah