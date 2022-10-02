Tam Boyutta Gör

ZTE tablet yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Blade X10 Pro olarak adlandırılan cihaz 10.1 inç IPS ekran (1920 x 1200 piksel) ve sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemci ile donatılmış ekonomik bir Android tablet olarak öne çıkıyor.

Birinci nesil AirPods Pro için Adaptif Şeffaf Mod sürprizi 23 sa. önce eklendi

ZTE Blade X10 Pro 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Ön ve arka panelinde 5 megapiksel kamera var. Ayrıca 4G LTE modülü, Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n kablosuz bağlantı teknolojisi, stereo hoparlörler, Bluetooth 4.2 ve çift SIM kart yuvası içeriyor.

Tam Boyutta Gör

Fiyat etiketi de belli oldu

Çinli marka yeni tabletinde 10W şarj destekli 6.000 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş. Buna ek olarak cihazın kutudan Android 11 işletim sistemi yüklü şekilde çıktığını belirtelim. ZTE Blade X10 Pro için belirlenen fiyat etiketi 150 dolar.

ZTE Blade X10 Pro

Ekran: 10.1 inç IPS FHD

10.1 inç IPS FHD İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB İşletim sistemi: Android 11

Android 11 Arka kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 6.000 mAh, 10W şarj

6.000 mAh, 10W şarj Bağlantı: LTE, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS + Beidou + Glonass, USB Type-C

LTE, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS + Beidou + Glonass, USB Type-C Boyutlar: 242 x 167.8 x 8.7 mm

242 x 167.8 x 8.7 mm Ağırlık: 527 gram

527 gram Fiyat: 150 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

ZTE metal gövdeli Blade X10 Pro tabletini tanıttı