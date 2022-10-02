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    ZTE metal gövdeli Blade X10 Pro tabletini tanıttı

    Çinli ZTE markası yeni bir uygun fiyatlı Android tablet çıkardı. Blade X10 Pro adı altında pazara giriş yapan model 10.1 inç ekran, 6.000 mAh pil ve Unisoc işlemciyle geliyor.
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    ZTE metal gövdeli Blade X10 Pro tabletini tanıttı
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    ZTE tablet yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Blade X10 Pro olarak adlandırılan cihaz 10.1 inç IPS ekran (1920 x 1200 piksel) ve sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemci ile donatılmış ekonomik bir Android tablet olarak öne çıkıyor.

    ZTE Blade X10 Pro 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Ön ve arka panelinde 5 megapiksel kamera var. Ayrıca 4G LTE modülü, Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n kablosuz bağlantı teknolojisi, stereo hoparlörler, Bluetooth 4.2 ve çift SIM kart yuvası içeriyor.

    ZTE metal gövdeli Blade X10 Pro tabletini tanıttı
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Çinli marka yeni tabletinde 10W şarj destekli 6.000 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş. Buna ek olarak cihazın kutudan Android 11 işletim sistemi yüklü şekilde çıktığını belirtelim. ZTE Blade X10 Pro için belirlenen fiyat etiketi 150 dolar

    ZTE metal gövdeli Blade X10 Pro tabletini tanıttı

    ZTE Blade X10 Pro

    • Ekran: 10.1 inç IPS FHD
    • İşlemci: Unisoc SC9863A
    • RAM: 4 GB
    • Depolama: 64 GB
    • İşletim sistemi: Android 11
    • Arka kamera: 5 megapiksel
    • Ön kamera: 5 megapiksel
    • Batarya: 6.000 mAh, 10W şarj
    • Bağlantı: LTE, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS + Beidou + Glonass, USB Type-C
    • Boyutlar: 242 x 167.8 x 8.7 mm
    • Ağırlık: 527 gram
    • Fiyat: 150 dolar
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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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