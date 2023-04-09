Tam Boyutta Gör ZTE markası 12 Nisan'da gerçekleştireceği etkinlikte AxonPad adlı yeni bir tablet tanıtacağını duyurdu. Şirket ayrıca cihazın tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren bir görsel de paylaştı. Böylelikle nasıl bir modelle karşılacağımızı önceden görme şansına sahip olduk.

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Yayınlanan poster tabletin ince çerçeveli ekranıyla oldukça şık ve modern bir tasarım sunacağını gösteriyor. ZTE AxonPad iki kamera (önde ve arkada birer adet) ve dört hoparlör (üstte ve altta ikişer adet) içerecek. Bununla birlikte USB-C bağlantı noktasıyla gelecek.

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ZTE AxonPad hakkında bilinenler

Görsel yeni tabletin MyOS çalıştırdığını ve 5G bağlantısını desteklediğini gösteriyor. Şu an için sadece Wi-Fi versiyonunun olup olmayacağı belli değil. ZTE tarafından yayınlanan görselde, muhtemelen ayrı olarak satılacak bir klavye ve ekran kalemi de yer alıyor.

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ZTE'nin yeni tableti yüzünü gösterdi: Karşınızda AxonPad