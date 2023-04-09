ZTE'nin yeni tableti yüzünü gösterdi: Karşınızda AxonPad

Yayınlanan poster tabletin ince çerçeveli ekranıyla oldukça şık ve modern bir tasarım sunacağını gösteriyor. ZTE AxonPad iki kamera (önde ve arkada birer adet) ve dört hoparlör (üstte ve altta ikişer adet) içerecek. Bununla birlikte USB-C bağlantı noktasıyla gelecek.
ZTE AxonPad hakkında bilinenler
Görsel yeni tabletin MyOS çalıştırdığını ve 5G bağlantısını desteklediğini gösteriyor. Şu an için sadece Wi-Fi versiyonunun olup olmayacağı belli değil. ZTE tarafından yayınlanan görselde, muhtemelen ayrı olarak satılacak bir klavye ve ekran kalemi de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı