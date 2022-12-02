Zuckerberg, Apple'ın inşa ettiği duvarların yıkılacağını söyledi: "Sürdürülebilir değil"

Tam Boyutta Gör Apple kendi ekosisteminde oldukça katı kontrollere sahip durumda. Bu önceden de böyleydi ve halen daha böyle. Bu kontroller ekosistemin bütünlüğü ve kalitesi için faydalı olurken geliştiricileri ise zaman zaman zorlu durumlara sokuyor. Apple’ın ekosisteminde ürünleri bulunan geliştiriciler ise bu sistemi yoğun bir dille eleştiriyor ve görünen o ki düzenleyici kuruluşlar da bu konuya daha fazla yoğunlaşmaya başlıyor.

"Sürdürülebilir değil"

Tam Boyutta Gör Apple ile iyi bir ilişkisi olmayan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, New York Times yıllık DealBook zirvesine katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, Apple'ın, onunla rekabet etmek isteyen diğer uygulama mağazalarından iOS'u ayırmaya devam edebileceğini düşünmüyor. Ayrıca Apple’ın her uygulamadan ve tüm uygulama içi satışlardan yüzde 30 komisyon almasının da sürdürülebilir veya iyi olmadığının altını çiziyor Zuckerberg.

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“Büyük bilgi işlem platformları arasında Apple öne çıkıyor. Apple, cihaza hangi uygulamaların yüklenebileceğini kontrol edebilen tek şirket. Bunun sürdürülebilir veya iyi olduğunu düşünmüyorum.”

Zuckerberg öte yandan Google'ı ise yürüttüğü açık politika ile övdü. Bildiğiniz gibi Play Store haricinde başka mağazalardan da ekosisteme veya telefona uygulama yüklemek mümkün.

Zuckerberg ayrıca tek bir şirketin bir platform üzerinde tam kontrole sahip olduğunda neler olabileceğine bir örnek olarak, bu hafta Apple ve Elon Musk arasındaki yaşanan ancak sonrasında tatlıya bağlanan tartışmaya işaret etti. Ancak halen daha App Store'da ki yüzde 30'luk kesinti için bir anlaşma söz konusu değil. Bildiğiniz gibi Fortnite'ın sahibi Epic Games ve Spotify bu durumu yasal zemine taşımıştı.

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Zuckerberg, Apple'ın iş modelinin sürdürülemez olduğunu söyledi