Zuckerberg, Apple'ın inşa ettiği duvarların yıkılacağını söyledi: "Sürdürülebilir değil"

"Sürdürülebilir değil"
“Büyük bilgi işlem platformları arasında Apple öne çıkıyor. Apple, cihaza hangi uygulamaların yüklenebileceğini kontrol edebilen tek şirket. Bunun sürdürülebilir veya iyi olduğunu düşünmüyorum.”
Zuckerberg öte yandan Google'ı ise yürüttüğü açık politika ile övdü. Bildiğiniz gibi Play Store haricinde başka mağazalardan da ekosisteme veya telefona uygulama yüklemek mümkün.
Zuckerberg ayrıca tek bir şirketin bir platform üzerinde tam kontrole sahip olduğunda neler olabileceğine bir örnek olarak, bu hafta Apple ve Elon Musk arasındaki yaşanan ancak sonrasında tatlıya bağlanan tartışmaya işaret etti. Ancak halen daha App Store'da ki yüzde 30'luk kesinti için bir anlaşma söz konusu değil. Bildiğiniz gibi Fortnite'ın sahibi Epic Games ve Spotify bu durumu yasal zemine taşımıştı.Kaynakça https://www.techspot.com/news/96830-meta-ceo-zuckerberg-apple-walled-garden-eventually-fall.html https://www.cnbc.com/2022/11/30/mark-zuckerberg-says-apples-app-store-policies-are-not-sustainable.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam