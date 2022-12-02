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    Zuckerberg, Apple'ın inşa ettiği duvarların yıkılacağını söyledi: "Sürdürülebilir değil"

    Apple’ın katı kullanım şartları geliştiriciler ve düzenleyiciler tarafından artan eleştirilerle karşı karşıya. Meta CEO'su Zuckerberg’e göre Apple'ın iş modeli sürdürülemez bir yapıya sahip.
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    mark zuckerberg apple Tam Boyutta Gör
    Apple kendi ekosisteminde oldukça katı kontrollere sahip durumda. Bu önceden de böyleydi ve halen daha böyle. Bu kontroller ekosistemin bütünlüğü ve kalitesi için faydalı olurken geliştiricileri ise zaman zaman zorlu durumlara sokuyor. Apple’ın ekosisteminde ürünleri bulunan geliştiriciler ise bu sistemi yoğun bir dille eleştiriyor ve görünen o ki düzenleyici kuruluşlar da bu konuya daha fazla yoğunlaşmaya başlıyor.

    "Sürdürülebilir değil"

    mark zuckerberg Tam Boyutta Gör
    Apple ile iyi bir ilişkisi olmayan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, New York Times yıllık DealBook zirvesine katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, Apple'ın, onunla rekabet etmek isteyen diğer uygulama mağazalarından iOS'u ayırmaya devam edebileceğini düşünmüyor. Ayrıca Apple’ın her uygulamadan ve tüm uygulama içi satışlardan yüzde 30 komisyon almasının da sürdürülebilir veya iyi olmadığının altını çiziyor Zuckerberg.

    “Büyük bilgi işlem platformları arasında Apple öne çıkıyor. Apple, cihaza hangi uygulamaların yüklenebileceğini kontrol edebilen tek şirket. Bunun sürdürülebilir veya iyi olduğunu düşünmüyorum.”

    Zuckerberg öte yandan Google'ı ise yürüttüğü açık politika ile övdü. Bildiğiniz gibi Play Store haricinde başka mağazalardan da ekosisteme veya telefona uygulama yüklemek mümkün.

    Zuckerberg ayrıca tek bir şirketin bir platform üzerinde tam kontrole sahip olduğunda neler olabileceğine bir örnek olarak, bu hafta Apple ve Elon Musk arasındaki yaşanan ancak sonrasında tatlıya bağlanan tartışmaya işaret etti. Ancak halen daha App Store'da ki yüzde 30'luk kesinti için bir anlaşma söz konusu değil. Bildiğiniz gibi Fortnite'ın sahibi Epic Games ve Spotify bu durumu yasal zemine taşımıştı.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/96830-meta-ceo-zuckerberg-apple-walled-garden-eventually-fall.html https://www.cnbc.com/2022/11/30/mark-zuckerberg-says-apples-app-store-policies-are-not-sustainable.html
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    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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