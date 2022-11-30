Spotify ve Epic Games, Apple savaşında Elon Musk’ın müttefikleri olacak

Tam Boyutta Gör Elon Musk, bu haftanın başında Apple’a karşı bir savaş başlattı. Musk, Apple’ın App Store’daki uygulamalardan aldığı ücretin çok yüksek olduğunu belirtti. Bildiğiniz gibi Twitter’ın tartışmalı Blue aboneliği aylık 8 dolar ve Musk, bu ücretin bir kısmını Apple’a ödemek istemiyor.

İpler geriliyor: Elon Musk, Twitter için resmen Apple’a savaşaçtı 1 gün önce eklendi

Apple, uygulama içi satın alımlar için yazılım geliştiricilerden yüzde 30 gibi oldukça yüksek bir ücret alıyor. Yani bir uygulamadan yapmış olduğunuz 10 TL’lik bir satın alımın 3 TL’si doğrudan Apple’a gidiyor. Musk ise bu ücreti ödemek yerine “savaşa gitmeye” istekli olduğunu gösteren bir görsel yayınlayarak savaşı başlatmıştı. Musk ayrıca, Apple’ın nedenini açıklamasa da Twitter'ı uygulama mağazasından kaldırmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Hem Spotify CEO'su Daniel Ek hem de Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Elon Musk'ın attığı ilgili tweet'leri retweetleyerek açık desteklerini gösterdi.

Spotify ve Epic Games, Apple ile mücadele ediyor

Spotify, daha önce Avrupa’da Apple’a karşı antitröst şikayetlerde bulunmuştu. Epic Games ise 2020’de ABD’de bu nedenden dolayı Apple’a dava açmış ve bu davayı 2021 yılında kazanmıştı. Dava sonucuna göre Apple, uygulama geliştiricilerinin, kullanıcılara App Store dışında daha ucuza ödeme yapmalarına izin verecek. Epic Game’in Apple ile mücadelesi halen daha yasal yollardan devam ediyor.

Geçen ay Twitter'ı satın aldığından beri Musk, platformun kârlılığını artırmaya ve iflastan kaçınmaya çalışıyor. Bundan dolayı onaylı hesap ve birtakım avantajlar karşılığında Blue aboneliği alan kullanıcılardan ayda 8 dolar ücret talep ediliyor. Ancak Apple’ın yüzde 30’luk kesintisi bu planları alt üst ediyor.

Avrupa Komisyonu'nun soruşturması devam ediyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, Spotify'ın 2019'da Apple'a karşı bir antitröst davası açmasının ardından yürüttüğü soruşturmayı bu yıl yeni kanıtlarla birlikte destekleyeceğini duyurmuştu. Ancak soruşturma halden daha bitirilmiş değil. Apple, AB’nin antitröst kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa, küresel cirosunun %10'una kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Yatırım danışman şirketi Finimize'de analist olan Luke Suddards, Apple'ın Twitter'ı App Store'dan çekmekle tehdit etmesini "tehlikeli bir oyun" olarak nitelendirdiğini söyledi ve ekledi, "Twitter devreye girseydi başka bir dava daha olabilirdi. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alırken mahkemeleri etkin bir şekilde kullandığını gördük ve şimdi de aynı stratejiyi izlemesi sürpriz olmaz."

Apple ise yaptığı yüzde 30’luk kesintinin tüketicilerin hileli, pornografik veya gizliliği ihlal eden uygulamalara maruz kalmamasını sağlamak için yaptığı uygulama incelemelerini finanse etmekte kullandığını söylüyor.

Spotify CEO'su Daniel Ek geçen ay Twitter'da "Apple rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmeye devam ediyor ve tüketiciler, uygulama geliştiricileri ve şimdi de yazarlar ve yayıncılar üzerindeki etkisi çok büyük. Politika yapıcılar harekete geçmedikçe hiçbir şey değişmeyecek." demişti. Apple'a karşı bir cephe oluşturan Twitter, Spotify ve Epic Games'in bir sonraki hamlelerinin ne olacağını ise zaman gösterecek.

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Spotify ve Epic Games, Apple savaşında Musk’ın yanında yer alacak