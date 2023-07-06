Elon Musk kızabilir: Threads uygulamasından Twitter’a “sınır” göndermesi!

Hatırlanacağı üzere Twitter’ın sahibi Elon Musk, doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 ve yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini bildirmişti. Sonrasında gelen tepkiler sonrasında Musk, bu sınırlamayı sırasıyla 10.000, 1.000 ve 500 olarak güncellemişti. Twitter rakibi Threads’te ise böyle bir sınırlama bulunmuyor.
Elon Musk kızabilir
Mark Zuckerberg ise Twitter’a rakip olarak çıkardığı Threads uygulamasını kutlamak için on yıldan uzun bir süredir ilk kez tweet attı. Zuckerberg, paylaşımında bir şey yazman yerine o meşhur Örümcek-Adam görselini kullanmakla yetindi.
Elon Muskise şimdilik biraz sessiz ve emoji ile tepki veriyor. Bir Twitter kullanıcısının Threads hakkındaki şu tweetine Musk sadece gülerek cevap verdi: “Meta'nın yeni uygulaması tamamen bu klavye kullanılarak oluşturuldu: CTLC+C / CTRL+V”
Öte yandan objektif olarak bakıldığında Threads ile Twitter arasında en azından şimdilik ciddi bir fark yok. Twitter’ın en çok eleştirilen özelliği olan akışta takip etmediğiniz kişileri görmek Threads için de geçerli. Twitter da en azından sadece takip ettiklerinizin paylaşımlarını görebileceğiniz bir sekme bulunuyor olsa da böyle bir özellik Threads için geçerli değil.
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Sizce Threads, Twitter’ı bitirebilecek mi?Kaynakça https://www.threads.net/t/CuVZo8mtzdn https://twitter.com/finkd/status/1676747594460962817 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)