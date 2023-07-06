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    Anlık Bildirim

    Elon Musk kızabilir: Threads uygulamasından Twitter’a “sınır” göndermesi!

    Instagram’ın Twitter alternatifi Threads, büyümeye devam ediyor. Büyüyüş sürerken Threads, Twitter’da bulundan görüntüleme sınırına da sağlam bir “gönderide” bulundu.
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    Threads uygulamasından Twitter’a “sınır” göndermesi! Tam Boyutta Gör
    Threads ve Twitter arasındaki rekabet daha şimdiden başlamış durumda. İlk taşlamalar ise Instagram’in çiçeği burnunda sosyal ağı Threads tarafından atılmış vaziyette. Instagram’in başındaki isim olan Adam Mosseri, bir Threads paylaşımında Twitter’ın getirmiş olduğu günlük tweet görüntüleme sınırına bir göndermede bulundu.

    Hatırlanacağı üzere Twitter’ın sahibi Elon Musk, doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 ve yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini bildirmişti. Sonrasında gelen tepkiler sonrasında Musk, bu sınırlamayı sırasıyla 10.000, 1.000 ve 500 olarak güncellemişti. Twitter rakibi Threads’te ise böyle bir sınırlama bulunmuyor.

    Elon Musk kızabilir

    Threads uygulamasından Twitter’a “sınır” göndermesi!
    Facebook'ta Kıdemli Mühendislik Müdürü olan ve Threads uygulamasının geliştirilmesinden sorumlu Jesse Chen, yeni platformda yaptığı paylaşımda “Herkesin bilgisine, günlük 600'den fazla gönderi görmeye hakkınız olduğuna inandığımız için kullanım oranı sınırlarımızı "cömert" olarak belirledik. Eğer bir hız sınırı engeliyle karşılaşırsanız ve bir veri kazıyıcı değilseniz, lütfen bize bildirin.” ifadelerini kullandı. Chen’in bu thread gönderisini Mosseri de paylaştı.

    Mark Zuckerberg ise Twitter’a rakip olarak çıkardığı Threads uygulamasını kutlamak için on yıldan uzun bir süredir ilk kez tweet attı. Zuckerberg, paylaşımında bir şey yazman yerine o meşhur Örümcek-Adam görselini kullanmakla yetindi.

    Elon Muskise şimdilik biraz sessiz ve emoji ile tepki veriyor. Bir Twitter kullanıcısının Threads hakkındaki şu tweetine Musk sadece gülerek cevap verdi: “Meta'nın yeni uygulaması tamamen bu klavye kullanılarak oluşturuldu: CTLC+C / CTRL+V”

    Öte yandan objektif olarak bakıldığında Threads ile Twitter arasında en azından şimdilik ciddi bir fark yok. Twitter’ın en çok eleştirilen özelliği olan akışta takip etmediğiniz kişileri görmek Threads için de geçerli. Twitter da en azından sadece takip ettiklerinizin paylaşımlarını görebileceğiniz bir sekme bulunuyor olsa da böyle bir özellik Threads için geçerli değil.

    DonanımHaber Threads sayfası

    En son teknoloji haberleri, gündem, son dakika gelişmeleri ve fazlası için DonanımHaber'i Threads'e takip edebilirsiniz: threads.net/@donanimhabercom 

    Sizce Threads, Twitter’ı bitirebilecek mi?

    Kaynakça https://www.threads.net/t/CuVZo8mtzdn https://twitter.com/finkd/status/1676747594460962817
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 37 dakika önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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