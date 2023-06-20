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    1,2 milyar TL'yi TikTok'ta aklayan ekibe Emniyet'ten operasyon!

    Çalıntı kredi kartlarıyla TikTok'tan jeton satın alan ve bu jetonları anlaştıkları TikTok fenomenlerine gönderen ekibe operasyon yapıldı. TikTok yayıncıları gözaltına alındı.
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    1,2 milyar TL'yi TikTok'ta aklayan ekibe Emniyet'ten operasyon! Tam Boyutta Gör
    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çalıntı kredi kartlarıyla elde ettiği geliri TikTok’ta aklayan şebekeye operasyon düzenledi. 1,2 milyar TL'lik para akışı belirlendi.

    İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların bu kartlar ile TikTok’ta "jeton" satın aldığı ve çeşitli TikTok fenomenleriyle iş birliği yaparak parayı akladığı tespit edildi.

    TikTok canlı yayınlarında seyirciler, yayıncıya jeton göndererek maddi destek olabiliyor. Dolandırıcıların, çalıntı kredi kartlarından jeton satın alarak bu jetonları iş birliği yaptıkları fenomen hesaplara gönderdiği ve jetondan elde edilen geliri paylaştığı belirlendi. Dolandırıcılar ve çeşitli fenomenler gözaltına alındı. 4 binden fazla banka hesabı incelendi ve aralarında 1,2 milyar TL para akışı olduğu tespit edildi.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon hakkında şunları söyledi:

    “Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. 4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 120 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman EGM mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”

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