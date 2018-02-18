1 Bitcoin ödüllü bilgisayar oyunu

Kripto paraların birkaç sene önce hiç tahmin edilemeyecek rakamlara ulaşmış olması pek çok farklı projeye yol gösteriyor. Bunlardan birisi elbette reklam. Artık kripto para ödüllü pek çok çevrim içi yarışmalar, anketler, promosyonlar düzenleniyor. Sırada oyunlar var.

MonteCrypto: The Bitcoin Enigma neler sunuyor?

MonteCrypto: The Bitcoin Enigma adıyla Steam üzerinde satışa sunulacak olan PC oyunu, ilk bitiren oyuncuya 1 Bitcoin ödül vadediyor. Yani oyunu ilk bitiren yaklaşık olarak şu an ki değeriyle 11000$ civarında bir ödül kazanacak. Uçuk tahminleri de göz önüne alırsak aslında iyi bir yatırım aracı hediye edilmiş oluyor.

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Geliştirici Gem Rose Accent şimdiye kadar görülmemiş zorlukta bir oyun geliştirdiklerini ifade ediyor. Birbirinden farklı mekanlarda geçen oyunda 24 bölüm var ve oyuncular zorlu bulmacaları kendi çabaları ile çözmek zorunda.

Oyunda ayrıca diğer oyuncular ile birlikte çalışma imkânı da sunulmuş. Böylece oyuncular fikir alışverişi yaparak bölümlerde karşılarına çıkan bulmacaları çözmeye çalışabilecek. Elbette çılgın para ödülü karşısında oyuncular ne kadar birbirine yardım edebilir merak konusu.

Rowan Atkinson’un Rat Race filminin konusuna dönüşme ihtimali bulunan oyun 20 Şubat itibariyle Steam üzerinde 2$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bakalım Bitcoin ödülü ne kadar ilgi görecek. Oyunun ilk ipucu resmi sitesinin HTML kodları içerisine yerleştirilmiş.