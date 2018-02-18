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1 Bitcoin ödüllü bilgisayar oyunu

Bitcoin kripto para biriminin yeniden yükselişe geçtiği şu dönemde MonteCrypto: The Bitcoin Enigma anlamlı bir yarışmaya başlıyor. Oyunu ilk bitirene 1 Bitcoin ödül verilecek.
1 yıl
6b
1
11
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto paraların birkaç sene önce hiç tahmin edilemeyecek rakamlara ulaşmış olması pek çok farklı projeye yol gösteriyor. Bunlardan birisi elbette reklam. Artık kripto para ödüllü pek çok çevrim içi yarışmalar, anketler, promosyonlar düzenleniyor. Sırada oyunlar var.

MonteCrypto: The Bitcoin Enigma neler sunuyor?

MonteCrypto: The Bitcoin Enigma adıyla Steam üzerinde satışa sunulacak olan PC oyunu, ilk bitiren oyuncuya 1 Bitcoin ödül vadediyor. Yani oyunu ilk bitiren yaklaşık olarak şu an ki değeriyle 11000$ civarında bir ödül kazanacak. Uçuk tahminleri de göz önüne alırsak aslında iyi bir yatırım aracı hediye edilmiş oluyor.

Ayrıca Bkz. "X-Files: Deep State ile gizemli dosyalar sizi bekliyor"

Geliştirici Gem Rose Accent şimdiye kadar görülmemiş zorlukta bir oyun geliştirdiklerini ifade ediyor. Birbirinden farklı mekanlarda geçen oyunda 24 bölüm var ve oyuncular zorlu bulmacaları kendi çabaları ile çözmek zorunda.

Oyunda ayrıca diğer oyuncular ile birlikte çalışma imkânı da sunulmuş. Böylece oyuncular fikir alışverişi yaparak bölümlerde karşılarına çıkan bulmacaları çözmeye çalışabilecek. Elbette çılgın para ödülü karşısında oyuncular ne kadar birbirine yardım edebilir merak konusu.

Rowan Atkinson’un Rat Race filminin konusuna dönüşme ihtimali bulunan oyun 20 Şubat itibariyle Steam üzerinde 2$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bakalım Bitcoin ödülü ne kadar ilgi görecek. Oyunun ilk ipucu resmi sitesinin HTML kodları içerisine yerleştirilmiş.  

 

http://www.businessinsider.com/montecrypto-the-bitcoin-enigma-game-will-reward-first-player-who-beats-it-a-whole-bitcoin-2018-2 Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
oyun oynatıyoruz bahanesiyle bilgisayarlarınızda gizli sanal madencilik yptırıyor olabilirler.
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DH Misafiri 3 ay
Mükkemel bence
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cahitşanrah 1 yıl
Eline sağlık .
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HIGHER 1 yıl
Adamlar güzel reklam bulmuşlar. Akıllıca:D
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alemburda34 1 yıl
Adam bitirene kadar kazarım daha iyi diye düşünebilir :)
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Haplo 1 yıl
Uygulama güzel; oyun çekici gelmedi. Gümrük sebepleriyle çoğu hediyeli yarışmalara katılamıyorduk; bu uygulamayla bizim de hediyeli yarışmalara katılma imkanımız oluyor. Kullanım alanları çoğalsın.
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tobepeople 1 yıl
ilk 1000 kişi için bitcoin verse çok daha mantıklıydı, arkaplanda da adamlara bitcoin ürettireceksin :D Temiz iş ,aslında kendi ağıma bitcoin programı kurup şifresiz paylaşımı açarak ağa giren herkese zorla sanal madencilik yaptırmayı düşünüyorum sinyal gücünü de 1 futbol sahası kadar alana yayabiliyorum Xiaomi sağolsun :D Ama bitcoin çok ciddi değer kaybetti diye askıya aldım...
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onurcandmt 1 yıl
o gun ilk indirip ilk kuran icin mi olacak bu odul yoksa oyunu yukledikten sonra zaman sayaci gibi bir seyi aktif mi olacak yani en kisa surede bitirenin mi olacak?
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INumber1OneI 1 yıl
yok artık deneyen arkadaşlar var mı gerçek mi bu haber
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
oyun oynatıyoruz bahanesiyle bilgisayarlarınızda gizli sanal madencilik yptırıyor olabilirler.
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What You Mean LPOOL FAN 1 yıl ozbey08
Steam üzerinden olduğu icin böyle bir şey olma ihtimali çok düşük
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