ŞOK marketler iPhone 13, diskli PS5 Slim ve Dyson V15 Detect Absolute satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinde bu hafta itibariyle akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, taşınabilir güç istasyonlarından oyun konsollarına, iklimlendirme cihazlarına ve dikey şarjlı süpürgelere kadar pek çok teknolojik ürün yer alacak.

27 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

27 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 128GB modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, Apple A15 Bionic yonga seti gibi özellikleri olan iPhone 13 modelinin fiyatı 36999TL.

20 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Daha önce de satışa çıkan PS5 Slim konsolu çift kol ve 1TB kapasite ile geliyor. Orijinal PlayStation 5 konsolu ile donanım açısından bir farklılık bulunmadığını belirtmek gerek. Fiyatı ise 24999TL olarak belirlenmiş. Son olarak Dyson V15 Detect Absolute dikey süpürge de 27899TL.

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