Haftaya A101 marketlerde Tecno Spark 10 Pro ve SanDisk SSD var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, SSD sürücüsünden tam kablosuz kulaklık modeline ve elektrikli mopede kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

1 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

1 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno markasına ait Sparck 10 Pro akıllı telefon modeli var. 6.78 inçlik Full HD+ ekran, 8GB RAM, 256GB depolama, +8GB sanal RAM, Helio G88 oyun odaklı yonga seti, 50MP arka kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan modeli 7999TL olarak satılacak.

2 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan Toshiba markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 9199TL seviyesinde. Infinix markasına ait 6 saate kadar konuşma süresi sunan elektronik gürültü azaltma özellikli tam kablosuz kulaklık 279TL iken SanDisk markasına ait 240GB 530MB/s yazma hızı olan SSD modeli de 369TL.

Son olarak Volta markasına ait 25Km/s azami hız, 36Km ortalama menzil, geri sürüş modu, üç kademeli güç modu, iki kişilik koltuk, 10L koltuk altı bagaj gibi özellikleri olan VM4+ elektrikli moped de 23490TL fiyat etiketine sahip.

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