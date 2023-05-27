Haftaya BİM marketlerde HP dizüstü ve Redmi Band 2 var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde dizüstü bilgisayardan tanklı yazıcıya, akıllı telefondan akıllı saate, akıllı televizyondan mutfak ürünlerine kadar farklı fiyat segmentlerinde elektronik cihazlar bulmak mümkün.

2 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

2 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar yer alıyor. 15.6 inçlik Full HD ekran, Ryzen 5 5500U yonga seti, dahili Radeon grafikler, 8GB DDR4 3200MHz RAM, 256GB SSD gibi özellikler 8499TL olarak satılacak.

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Diğer taraftan 6.5 inçlik HD ekran, Helio G25 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 3GB sanal RAM, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, çift SIM yuvası, parmak izi okuyucu özellikleri olan Casper VIA M30 akıllı telefon modeli 3399TL fiyat etiketine sahip.

Xiaomi markasına ait 1.47 inçlik LCD ekran, 450 nit parlaklık, 20 güne varan kullanım süresi gibi özellikleri olan Redmi Band 2 akıllı bileklik modeli 499TL iken 18000 sayfa siyah ve 8000 sayfa renkli baskı alabildiğiniz HP tanklı yazıcı da 3599TL olarak satılacak.

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