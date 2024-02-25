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    Anlık Bildirim

    Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet, akıllı telefon ve akıllı televizyon var

    1 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG NanoCell akıllı televizyon, Tecno Spark Go 2024 akıllı telefon ve Skyjet MX25 katlanabilir elektrikli bisiklet var.
    1 Mart BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlar akıllı telefonlara, katlanabilir elektrikli bisikletlerden akıllı robot süpürgelere ve elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    1 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

    1 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon yer alıyor. 55 inçlik 4K NanaoCell ekranı olan akıllı televizyonda 3x HDMI, 2x USB, webOS işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 20999TL.

    Diğer taraftan 25Km/s maksimum hız, 35Km ortalama menzil, 6 saatte tam şarj, 250W motor gücü, LED far, LED ekran gibi özellikleri olan Skyjet MX25 katlanabilir elektrikli bisiklet 12999TL olarak satılıyor.

    Son olarak 6.6 inçlik HD+ ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, Android 13 Go işletim sistemi gibi özellikleri olan Tecno Spark Go 2024 modeli de 5799TL fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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