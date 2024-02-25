Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet, akıllı telefon ve akıllı televizyon var

1 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri
1 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon yer alıyor. 55 inçlik 4K NanaoCell ekranı olan akıllı televizyonda 3x HDMI, 2x USB, webOS işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 20999TL.
Diğer taraftan 25Km/s maksimum hız, 35Km ortalama menzil, 6 saatte tam şarj, 250W motor gücü, LED far, LED ekran gibi özellikleri olan Skyjet MX25 katlanabilir elektrikli bisiklet 12999TL olarak satılıyor.
Son olarak 6.6 inçlik HD+ ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, Android 13 Go işletim sistemi gibi özellikleri olan Tecno Spark Go 2024 modeli de 5799TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.