Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet, akıllı telefon ve akıllı televizyon var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlar akıllı telefonlara, katlanabilir elektrikli bisikletlerden akıllı robot süpürgelere ve elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

1 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

1 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon yer alıyor. 55 inçlik 4K NanaoCell ekranı olan akıllı televizyonda 3x HDMI, 2x USB, webOS işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 20999TL.

BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan 25Km/s maksimum hız, 35Km ortalama menzil, 6 saatte tam şarj, 250W motor gücü, LED far, LED ekran gibi özellikleri olan Skyjet MX25 katlanabilir elektrikli bisiklet 12999TL olarak satılıyor.

Son olarak 6.6 inçlik HD+ ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, Android 13 Go işletim sistemi gibi özellikleri olan Tecno Spark Go 2024 modeli de 5799TL fiyat etiketine sahip.

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1 Mart BİM aktüel kataloğunda neler var?