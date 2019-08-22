PlayStation 5 geliştirici kiti tasarımı doğrulandı

PlayStation 5'in tasarımının sızdığına dair bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bazı haberler yapılmıştı. Codemasters geliştiricisi Matthew Scott'a göre sızan tasarım görselleri doğru. Ancak Scott, görüntülerin geliştirme kitine ait olduğunu ve PlayStation 5'in asıl tasarımıyla bir ilgisinin olmayacağını belirtti.
Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Matthew Scott,"Bu cihaz bir geliştirici kiti. Bizim ofisimizde de şu anda bunlardan birkaç tane var." ifadelerini kullandı. Scott kısa bir süre sonra söz konusu tweeti sildi.
Geliştirici kitlerinin genelde nihai tasarımla herhangi bir ilgisi olmuyor. Örneğin PlayStation 4'e ait geliştirici kiti aşağıdaki gibiydi. Dolayısıyla bu tasarımları referans alarak PlayStation 5'in nihai tasarımı için tahminler yürütmek şu anda mantıklı değil.
PlayStation 5'in 2020'nin başlarında resmen tanıtılması ve yılın sonlarına doğru da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Konsolun şu anda onaylanan özellikleri arasında 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk desteği var. Donanım tarafında ise AMD Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU bekleniyor.
Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Matthew Scott,"Bu cihaz bir geliştirici kiti. Bizim ofisimizde de şu anda bunlardan birkaç tane var." ifadelerini kullandı. Scott kısa bir süre sonra söz konusu tweeti sildi.
Geliştirici kitlerinin genelde nihai tasarımla herhangi bir ilgisi olmuyor. Örneğin PlayStation 4'e ait geliştirici kiti aşağıdaki gibiydi. Dolayısıyla bu tasarımları referans alarak PlayStation 5'in nihai tasarımı için tahminler yürütmek şu anda mantıklı değil.
PlayStation 5'in 2020'nin başlarında resmen tanıtılması ve yılın sonlarına doğru da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Konsolun şu anda onaylanan özellikleri arasında 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk desteği var. Donanım tarafında ise AMD Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU bekleniyor.
https://comicbook.com/gaming/2019/08/21/ps5-playstation-5-console-design-dev-kit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle