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PlayStation 5 geliştirici kiti tasarımı doğrulandı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan PS5 tasarım sızıntılarının geliştirici kitine ait olduğu ortaya çıktı. Sony, PlayStation 5'in geliştirici kitlerini yapımcı stüdyolara bu yılın başlarında dağıtmıştı.
41 dk.
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Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PlayStation 5 geliştirici kiti tasarımı doğrulandı
PlayStation 5'in tasarımının sızdığına dair bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bazı haberler yapılmıştı. Codemasters geliştiricisi Matthew Scott'a göre sızan tasarım görselleri doğru. Ancak Scott, görüntülerin geliştirme kitine ait olduğunu ve PlayStation 5'in asıl tasarımıyla bir ilgisinin olmayacağını belirtti.

Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Matthew Scott,"Bu cihaz bir geliştirici kiti. Bizim ofisimizde de şu anda bunlardan birkaç tane var." ifadelerini kullandı. Scott kısa bir süre sonra söz konusu tweeti sildi.

Geliştirici kitlerinin genelde nihai tasarımla herhangi bir ilgisi olmuyor. Örneğin PlayStation 4'e ait geliştirici kiti aşağıdaki gibiydi. Dolayısıyla bu tasarımları referans alarak PlayStation 5'in nihai tasarımı için tahminler yürütmek şu anda mantıklı değil.

PlayStation 5 geliştirici kiti tasarımı doğrulandı
PlayStation 5'in 2020'nin başlarında resmen tanıtılması ve yılın sonlarına doğru da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Konsolun şu anda onaylanan özellikleri arasında 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk desteği var. Donanım tarafında ise AMD Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU bekleniyor. 


https://comicbook.com/gaming/2019/08/21/ps5-playstation-5-console-design-dev-kit/ Yorum Yaz
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SC0RPI0N 32 dk.
Oyun konsollarında baya gelişmiş bir gelecek bekliyor bizi bu nasıl bir kittir nasıl bir donanımı varsa artık böyle çirkin birşey geliştirdiler
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CWaRRioR 33 dk.
Resimde Dual Shock 4 görüyorum. DS4'le de geriye uyumlu olursa harika olur.
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efyavas 24 dk. CWaRRioR
Resim Ps4'ün geliştirici kitine ait olduğu için Ds4 görüyorsunuz. Keşke okusanız.
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