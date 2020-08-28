10 bin Call of Duty: Black Ops Cold War beta anahtarı bu hafta sonu bedava dağıtılacak

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Activision tarafından tanıtılan Call of Duty: Black Ops Cold War, tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi beta sürümüne sahip olacak. Oyunu önsiparişle satın alanlar, beta sürümünü ücretsiz oynayabilirken diğer oyuncular bu kadar şanslı değil. Bunun için Activision, hafta sonu çekilişle 10 bin kişiye beta anahtarı dağıtacak.

Call of Duty League şampiyonası, Pazar günü Türkiye saatine göre 23’de oynanacak. Activision, bu etkinliğin dijital izleyicilerine beta anahtarlarını dağıtacak.

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Çekilişe katılmak isteyenlerin canlı yayında Activision hesaplarıyla oturum açmaları gerekiyor. Oturum açmanın ardından hesabı Call of Duty League websitesi ya da uygulamasıyla bağlamanın ardından betayı hangi platformda oynamak istediğinizi seçmeniz bekleniyor. Seçenekler PC, PS4 ve Xbox One.

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Activision tarafından Call of Duty: Black Ops Cold War betası ne zaman açılacak belirtilmedi fakat oyunun 13 Kasım’da oyunculara sunulacağını dikkate alırsak beta çok yakında gelecektir.

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