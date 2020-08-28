Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    10 bin Call of Duty: Black Ops Cold War beta anahtarı bu hafta sonu bedava dağıtılacak

    10 bin adet Call of Duty: Black Ops Cold War beta anahtarını çekilişle dağıtacak olan Activision, bu çekilişe tek katılım şartı olarak Pazar günü yayınlanacak Call of Duty ligini izlemeyi tutuyor.
    2 sa.
    780
    20
    Oyunlar
    Abone ol
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    10 bin Call of Duty: Black Ops Cold War beta anahtarı bu hafta sonu bedava dağıtılacak
    Tam Boyutta Gör

    Activision tarafından tanıtılan Call of Duty: Black Ops Cold War, tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi beta sürümüne sahip olacak. Oyunu önsiparişle satın alanlar, beta sürümünü ücretsiz oynayabilirken diğer oyuncular bu kadar şanslı değil. Bunun için Activision, hafta sonu çekilişle 10 bin kişiye beta anahtarı dağıtacak.

    Call of Duty League şampiyonası, Pazar günü Türkiye saatine göre 23’de oynanacak. Activision, bu etkinliğin dijital izleyicilerine beta anahtarlarını dağıtacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Monster'da Bu Hafta - Call of Duty World War II

    Çekilişe katılmak isteyenlerin canlı yayında Activision hesaplarıyla oturum açmaları gerekiyor. Oturum açmanın ardından hesabı Call of Duty League websitesi ya da uygulamasıyla bağlamanın ardından betayı hangi platformda oynamak istediğinizi seçmeniz bekleniyor. Seçenekler PC, PS4 ve Xbox One.

    Ayrıca Bkz. "Tesla fidye saldırısını ucuz atlattı"

    Activision tarafından Call of Duty: Black Ops Cold War betası ne zaman açılacak belirtilmedi fakat oyunun 13 Kasım’da oyunculara sunulacağını dikkate alırsak beta çok yakında gelecektir.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Renault, daha hijyenik otomobil çözümleri bulmak için Türkiye dahil 6 ülkede yarışma düzenliyor 52 dk. Apple kendi arama motorunu geliştiriyor 1 sa. Dev korsan film şebekesine operasyon 1 sa. Yeni Hyundai i20, İzmit'te üretim bandına çıktı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 10 bin Call of Duty: Black Ops Cold War beta anahtarı bu hafta sonu bedava dağıtılacak Sonraki Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor 3 sa. Dünya çapında 7 nükleer santral enerjisi Bitcoin'e harcanıyor 3 sa. Yerli elektrikli ekskavatörün ne zaman satışa sunulacağı belli oldu 4 sa. Wasteland 3 ve Tell Me Why, Xbox Game Pass’teki yerini aldı 5 sa. Tesla fidye saldırısını ucuz atlattı 5 sa. Samsung haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor 5 sa. TikTok patronu istifa etti 17 sa. Helio P35 oyun oynamaya yeter mi? "LG K61 ile oyun deneyimi" 17 sa. Ford ve Bosch, otonom vale park sistemini sergiledi 17 sa. İsviçreli bir paraşütçü, güneş enerjisiyle çalışan bir uçaktan atlayan ilk insan oldu 18 sa. Excalibur G780 oyuncu dizüstü modeli satışa çıktı 18 sa. Trabzonspor kripto para çıkarıyor 19 sa. PS Plus Türkiye zammı geliyor: 29 Ekim'de fiyatlar böyle olacak 19 sa. PS5 konsolunda WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 olacak 19 sa. Breuget Tradition Seconde Rétrograde Boutique Edition modelini duyurdu 20 sa. Volkswagen Grubu, Çin'de otonom sürüş testlerine başlıyor 20 sa. Dün düşen yeni vaka sayısı bugün tekrar yükseldi (27 Ağustos) 20 sa. Huawei‘nin ARM tabanlı Qingyun W510 iş istasyonları tanıtıldı 21 sa. 220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 21 sa. Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera v...
    DonanımHaber
    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı
    DonanımHaber
    Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Playstation Oyun ve Plus Fırsatları
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız