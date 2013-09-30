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10 dakikada şarj imkanı ve 3 gün kullanım sunan Fujitsu Arrows A tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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10 dakikada şarj imkanı ve 3 gün kullanım sunan Fujitsu Arrows A tanıtıldı

Son dönemde piyasada boy göstermeye başlayan Snapdragon 800 işlemcili akıllı telefonlar performans yarışında kıyasıya mücadele etse de batarya konusunda aynı başarıyı gösteremiyorlar. Ancak Japon Fujitsu bu tabuyu yıkma iddiasıyla geliyor.

Fujitsu Arrows A 301F şeklinde adlandırılan model Aralık ayında piyasaya çıkacak ve tam 3 günlük kullanım süresi sunma konusunda oldukça ısrarcı. Günümüz amiral gemi modeli ile kapışacak donanıma sahip modelde 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 800 işlemcisi kullanılıyor.

Modelde OIS destekli 13MP çözünürlükte arka kamera, parmak izi okuyucusu, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, Android 4.2, GPS, NFC, 2GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, microSD yuvası şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Modelin 3 günlük kullanım süresini sağlayan ise 2600mAh gücündeki bataryası. Rakiplerine göre daha güçsüz olan bataryanın daha fazla kullanım süresi sunması ise iki neden dayanıyor. Birincisi enerji verimliliği sağlayan IGZO ekran paneli, ikincisi ise Fujitsu'nun özel güç tüketim optimizasyonları. Ayrıca batarya tahminen yüksek güçteki adaptörü ile tüm gün kullanım için 10 dakikada şarj olabiliyor. 

Bu denli önemli bir kullanım süresi sunabilen Fujitsu'nun bunu sadece 2600mAh gücündeki bir batarya ile başarıyor olması oldukça dikkat çekici. Modelin bu önemli avantajı şimdilik gerçek hayatta denenmiş değil. Bu bakımdan değerler hakkında kesin konuşmak için erken sayılabilir. 

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/news/press/2013/20130930_03-page_04/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 6 yıl en beğenilen
Haber doğru ise LG APPLE SONY SAMSUNG patronlarına sesleniyorum..Yakanıza yapışılıp boğazınız itina ile sıkılır...

+Snapdragon 800 ü es geçmişim...Ağzınız burnunuz bile kırılır..
Haber doğru ise LG APPLE SONY SAMSUNG patronlarına sesleniyorum..Yakanıza yapışılıp boğazınız itina ile sıkılır...+Snapdragon 800 ü es geçmişi...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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abbet 6 yıl info2
Niye geliştirsinler ki ? Tüm firmalar sattıkları şarj aleti, adaptör, batarya, usb kablodan hatırı sayılır bir kar elde ediyorlar. Son 2 yılda 10 adet usb kablo 4 adette adaptör eskittim. Evde ayrı, işte ayrı, arabada ayrı şarj aletlerimiz yok mu bizim. 1 telefon için bu kadar aksesuar satmak varken neden geliştirsinler ki ? Bindikleri dalı neden kessinler ?
Niye geliştirsinler ki ? Tüm firmalar sattıkları şarj aleti, adaptör, batarya, usb kablodan hatırı sayılır bir kar elde ediyorlar. Son 2 yılda 10 adet usb kabl...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
ulmel 6 yıl
bu nee looooo




fiyatı bekliyorum ama fuji alırmıyız bilmiyorum. biliyorum ya almayız
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okan_cehapelioglu 6 yıl
sadece igzo panel ve ve optimizasyonlarla olacağını sanmıyorum ama 10 dakkada şarj olması güzel bi özellik
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LilTunechi 6 yıl
Çok iyi olmuş ama amirallerin gün sonunda batmaması lazım
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killnOd 6 yıl
Demekke istense igzo panelli 5" 4000mah lik bir telefon yapabilirlerki buda tam kullanimda bile 5 gun dayanir demek oluyor.
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Lion 6 yıl
Birde tasarım güzel olsaydı
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doctor5945 6 yıl
3 günmüş ipad in sarjı 10 saat dayanmıyor bunlar telefona 3 gün biçmişler bir telefonun 3 gun ve daha fazla gıtmesı ıcın arka planda hıcbır ınternet kullanımı olmaması direk ınternete gırılmemesı gunde yarım saatten fazla konusulmaması 5 mesajdan fazla atılmaması ekranının iphone dan buyuk olmaması full hd olmaması ful ekran parlaklıgında tutulmaması oyun hıc oynanmaması nfc bluetooth kullanılmaması ve gecelerı kapatılması gerekır ha son bır secenek daha işletim sistemi olmaması gerekır nokia 1100 gibi o zaman olur
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01001101 6 yıl
5" ekran, snapdragon800, 2600mah pil, 3 gün kullanım ömrü

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Aimstein 6 yıl
Ya ne kadar işi bilmeyen gereksiz insan yorum yapıyor ,
Yok benim galaxy şu 5 gün gider , yok şu 6 gün gider ,
Ula 500x500 çözünürlüğün altındaki telefon 10 gün gitse ne olur , 512 mb ram , SD çözünürlük 3.5" ekran , 5 mp kamera
Şimdi bunların karşısında ;
Full HD Ekran 5" inç ekran , 13 mp kamera , 2 GB RAM , o kadar özellik 3G wi-fi şunlar bunlar ,
Şimdi ilk telefonum 6 gün gidiyor bu 3 gün pehh ne alıcam diyen adamın kafasına Thor'un çekiciyle vurmak vardır..güzel duygu olurdu..
Neyse konuya dönelim boş yorumlar boş insanlar full hd ekranı senin telefona takalım en fazla 40 dk dayanır.
Neyse telefon çok iyi türkiyeye gelirse LG G2 den namluyu buna çevirebilirim.
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virtue28 6 yıl
Sonunda birileri cikip s800 un hizli şarj özelliğini kullanmayi akil edebilmis. Lg g2 de olur mu diye baktim ama malesef yoktu.

İşlemci % 75 daha hizli şarjı destekliyor uygun şarj cihazi ile birlikde. Buda demek oluyor ki 3000 mah ve + bataryalari doldurmak icin saatlerce beklemeyecegiz.

Yarim saatte dolan 3000 lik bataryali telefonu cikarsalar kapış kapış gider
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gfbekir 6 yıl
Nokia'nın tuşlu telefonları aklıma geldi
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free4200 6 yıl
sél@h@ttin
Haber doğru ise LG APPLE SONY SAMSUNG patronlarına sesleniyorum..Yakanıza yapışılıp boğazınız itina ile sıkılır...
+Snapdragon 800 ü es geçmişim...Ağzınız burnunuz bile kırılır..

HTC yi unutmuşsun :-)
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..scream.. 6 yıl
bir inceleme olsa da görsek bakalım..
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gokhans19 6 yıl
10 dakikada şarj olayı full şarj için değil sadece günlük telefonu açık tutacak şarj için geçerli sanırım.
Şarjın 3 gün gitmesi özel ekran ve optimizasyonla oluyor diyor ama önemli olan hangi şartlar altında 3 gün dayanıyor. Mesela arka arkaya 3 tane full hd film izleyip 3-4 saat internette dolaşıp 1-2 saat oyun oynayıncamı 3 gün gidiyor yoksa telefonu bi kenara koyarsın öylece durur o zamanmı 3 saat gidiyor. Bende galaxy y var bazı zamanlar sadece saate ve mesajlara bakma amaçlı kullanıyorum şarjı 4-5 günü buluyor en kötü ihtimal haftada en fazla 2 kere şarj ediyorum ama gel gelelim bir internete girmeye başlayınca özelliklede 3gden bağlıysan günde 3 kere şarj etmen gerekiyor. Önemli olan hangi şartlar altında şarjın ne kadar gittiği yoksa sadece saate bakarsan 1 haftada gider yani.
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