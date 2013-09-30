10 dakikada şarj imkanı ve 3 gün kullanım sunan Fujitsu Arrows A tanıtıldı





Son dönemde piyasada boy göstermeye başlayan Snapdragon 800 işlemcili akıllı telefonlar performans yarışında kıyasıya mücadele etse de batarya konusunda aynı başarıyı gösteremiyorlar. Ancak Japon Fujitsu bu tabuyu yıkma iddiasıyla geliyor.





Fujitsu Arrows A 301F şeklinde adlandırılan model Aralık ayında piyasaya çıkacak ve tam 3 günlük kullanım süresi sunma konusunda oldukça ısrarcı. Günümüz amiral gemi modeli ile kapışacak donanıma sahip modelde 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 800 işlemcisi kullanılıyor.





Modelde OIS destekli 13MP çözünürlükte arka kamera, parmak izi okuyucusu, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, Android 4.2, GPS, NFC, 2GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, microSD yuvası şeklinde diğer özellikler mevcut.





Modelin 3 günlük kullanım süresini sağlayan ise 2600mAh gücündeki bataryası. Rakiplerine göre daha güçsüz olan bataryanın daha fazla kullanım süresi sunması ise iki neden dayanıyor. Birincisi enerji verimliliği sağlayan IGZO ekran paneli, ikincisi ise Fujitsu'nun özel güç tüketim optimizasyonları. Ayrıca batarya tahminen yüksek güçteki adaptörü ile tüm gün kullanım için 10 dakikada şarj olabiliyor.





Bu denli önemli bir kullanım süresi sunabilen Fujitsu'nun bunu sadece 2600mAh gücündeki bir batarya ile başarıyor olması oldukça dikkat çekici. Modelin bu önemli avantajı şimdilik gerçek hayatta denenmiş değil. Bu bakımdan değerler hakkında kesin konuşmak için erken sayılabilir.

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/news/press/2013/20130930_03-page_04/