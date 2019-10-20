108 MP ana kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü kamera ve tasarım odaklı orta-üst seviye modeli Mi CC9'un daha gelişmiş özelliklere sahip varyantı Mi CC9 Pro'nun varlığına işaret eden bir kaç rapor, sızıntı ve EEC sertifikasyonundan sonra, şimdi de tahminen 24 Ekim'de düzenlenecek olan lansman öncesinde cihazın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

Cihazın teknik özelliklerini ve fiyatını güvenilir sızıntıları ve isabetli tahminleri ile tanınan Sudhanshu Ambhore, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Mi CC9 Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6,4 inç genişliğinde Full HD + AMOLED bir ekranla geliyor. Cihazın ekranında su damlası biçiminde bir çentik ve ekrana gömülü bir parmak izi okuma sensörü yer alıyor.

Cihaz gücünü Snapdragon 730G yonga setinden alıyor. Serinin temel modeli Mi CC9'da ise Snapdragon 710 yonga seti yer alıyordu. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan kamera detayları, sızıntıyı yapan kullanıcının daha öncesinde ortaya çıkartmış oldukları ile tamamen aynı. Cihazın üçlü arka kamera kurulumunda söylentileri oldukça büyük ses getiren 108 MP'lik bir ana kamera, 13 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensör ve 8 MP çözünürlüğünde bir telefoto lensi yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor.

Android 10 işletim sistemini kutusundan çıkacak olan cihaz 20W+'lık hızlı şarj desteğine sahip olan 4000mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkacak.

Son olarak yeni sızıntı, cihazın yaklaşık 367 dolarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacağını ortaya koyuyor. Selefi Mi CC9 ise 260 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor.

https://www.gizchina.com/2019/10/20/alleged-xiaomi-mi-cc9-pro-full-specs-leaked-to-arrive-with-sd730g-108-camera/