Honor Play EMUI 10 ve Android 10 güncellemesi almayacak

Çinli mobil teknoloji devi Huawei'in alt markası Honor, geçtiğimiz yılın Haziran ayında bütçe dostu oyuncu telefonu Honor Play'i tanıtmıştı. Honor Play, Huawei'in akıllı telefonların çok daha düşük pil tüketimiyle çok daha güçlü performans vaat etmesi amacıyla geliştirmiş olduğu ve diğer üreticilerin de daha sonraları cihazlarında benzerlerine yer vermeye başladıkları GPU Turbo teknolojisiyle gelen ilk telefon modeliydi.

Bu yıl şirketin Honor Play'in halefi niteliğinde yeni bir bütçe dostu oyuncu telefonu tanıtması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz ay tanıtılan Honor Play 3, kendinden 1 yıl önce piyasaya sürülen Honor Play'den daha zayıf bir donanımla gelerek tüm hevesleri kursaklarda bıraktı. Honor Play'de Kirin 970 yonga seti yer alırken, Honor Play 3, Kirin 710F yonga seti ile karşımıza çıktı.

Ancak ne yazık ki Honor Play sahipleri ve Honor severler için daha kötü haberlerimiz var.

Honor Hindistan, resmi Twitter hesabı üzerinden, Android'in yeni sürümü Android 10'u beraberinde getirecek olan EMUI 10 güncellemesinin Honor Play için yayınlanmayacağını açıkladı.

Honor Play için yakın gelecekte EMUI 10 güncellemesinin yayınlanıp yayınlanmayacağını soran bir Twitter kullanıcısına Honor Hindistan,

"Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. EMUI 10.0 / Android Q'nun donanım gereksinimlerinin cihazınız için uygun olmadığını, optimum düzeyde performans için daha yüksek donanım özellikleri gerektirdiklerini size üzülerek söylemek durumundayız. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." yanıtını verdi.

Honor Play, EMUI 10 alacakları onaylanan Huawei P20 ve Honor 10 ile aynı işlemciyi kullandığı ve benzer bir donanıma sahip olduğu için bu oldukça şaşırtıcı bir haber. Üstelik 2017'nin Aralık ayında piyasaya sürülen Honor V10 / View10 bile EMUI 10 güncellemesi alacak. Bu noktada Honor'ın neden Honor Play'i gözden çıkardığı konusunda herhangi bir fikrimiz yok.

Honor Play Teknik Özellikleri

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Honor Play, üst kısmında oldukça geniş bir çentik bulunduran 6,3 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla gelmişti. Kirin 970 yonga setinden gücünü alan cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM olmak üzere iki adet RAM seçeneğine ve her iki varyantta da 64 GB dahili depolama alanına sahipti.

Cihazın çift arka kamera kurulumunda 16 MP + 2 MP çözünürlüğünde iki sensör ve ön tarafta 16 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyordu. 18W'lıkhızlı şarj desteğine sahip 3750 mAh'lik bir batarya ile gelen cihazın kasasında da fiziksel bir parmak izi okuma sensörü bulunuyordu.

https://www.gizmochina.com/2019/10/20/honor-india-no-emui-10-for-honor-play/

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Cihaz,işletim sistemi ile piyasaya sürülmüştü ve kısa zaman sonragüncellemesi ile birlikte'a yükseltilmişti. Görünüşe bakılırsa da bu, cihaz için yayınlanan ilk ve tek büyük yazılım güncellemesi olmuş.