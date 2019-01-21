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10nm işlemcili Crimson Canyon NUC hazır

İlk kez 10nm Intel işlemcilerine yer verecek Crimson Canyon NUC mini PC modeli hazır. Intel yakın zamanda modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Intel Crimson Canyon özellikleri haberimizde.
4 ay
4,8b
1
3
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in yıllardır mini PC segmentine sunduğu NUC serisi bu yıl ilk kez 10nm işlemcilere kavuşacak. Hali hazırda Intel’in küçük çaplı üretimini yaptığı Cannon Lake tabanlı ilk işlemci Core i3-8121U, yeni NUC modeline hayat verecek.

Intel Crimson Canyon özellikleri

NUC8i3CYSM model numaralı mini PC modeli çift çekirdekli Intel Core i3-8121U işlemcisinin yanında AMD Radeon RX 540 2GB GDDR5 grafik kartına da yer veriyor. Böylece temel seviyede oyun oynamak için de iyi bir alternatif haline geliyor. Ayrıca enerji tüketimi konusunda da cimri olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir"

Kasada 8GB çift kanal LPDDR4 bellek lehimli ve arttırılamıyor. 1TB 2.5 inçlik HDD yanında M.2-2280 slotu da SSD genişlemesi için ayrılmış. Stere HD ses yongası yanında mekânsal ses alabilen mikrofon da mevcut.

802.11ac + Bluetooth 5.0 teknolojilerini barındıran Intel Wireless-AC 9560 WLAN kartı yanında 1 GbE Ethernet, IR alıcı, 4 adet USB 3.1 type-A portu, iki adet HDMI 2.0b girişi yer alıyor. Intel henüz yeni NUC modelinin ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı.

 

https://www.techpowerup.com/251698/intel-readies-crimson-canyon-nuc-with-10nm-core-i3-and-amd-radeon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 ay
wikipedia da bile daha fazla bilgi var !
birde sizi haber sitesi diye takip ediyoruz !
zamanımıza ve emeğimize yazık yani !
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DarthLuca 4 ay
Uzun zamandır piyasada olan bir ürün zaten! Bayağı bir geriden geliyorsunuz bu tip haberlerde ki gayet normal, reklam yapmaktan vakit kalmıyordur
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the_dedektif 4 ay
Şimdiden Söyleyeyim Evet Gta 5 i 720p 10 numara kaldırır...
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