10nm işlemcili Crimson Canyon NUC hazır

Intel’in yıllardır mini PC segmentine sunduğu NUC serisi bu yıl ilk kez 10nm işlemcilere kavuşacak. Hali hazırda Intel’in küçük çaplı üretimini yaptığı Cannon Lake tabanlı ilk işlemci Core i3-8121U, yeni NUC modeline hayat verecek.

Intel Crimson Canyon özellikleri

NUC8i3CYSM model numaralı mini PC modeli çift çekirdekli Intel Core i3-8121U işlemcisinin yanında AMD Radeon RX 540 2GB GDDR5 grafik kartına da yer veriyor. Böylece temel seviyede oyun oynamak için de iyi bir alternatif haline geliyor. Ayrıca enerji tüketimi konusunda da cimri olacak.

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Kasada 8GB çift kanal LPDDR4 bellek lehimli ve arttırılamıyor. 1TB 2.5 inçlik HDD yanında M.2-2280 slotu da SSD genişlemesi için ayrılmış. Stere HD ses yongası yanında mekânsal ses alabilen mikrofon da mevcut.

802.11ac + Bluetooth 5.0 teknolojilerini barındıran Intel Wireless-AC 9560 WLAN kartı yanında 1 GbE Ethernet, IR alıcı, 4 adet USB 3.1 type-A portu, iki adet HDMI 2.0b girişi yer alıyor. Intel henüz yeni NUC modelinin ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı.