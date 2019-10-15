10nm masaüstü Intel işlemciler 2021 yılına yetişebilir

Rakibi AMD masaüstü tarafında 7nm üretim sürecine geçmiş olmasına rağmen Intel halen 14nm sürecinde yoluna devam ediyor. Yaşanan üretim sıkıntılarının hızlı bir şekilde giderilememesi nedeniyle şimdilik mobil tarafta ilk 10nm sürecindeki işlemcileri görebildik. Masa üstü işlemciler ise muamma.

Yol haritasına sadık

Kısa süre önce Intel’in 10nm sürecinde masa üstü işlemciler konusunda sıkıntılar yaşadığı ve 2022 ötesine planların ertelendiği dedikoduları gündeme gelmişti. Intel bir açıklama yaparak dedikoduları yalanladı.

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Firma 10nm sürecinde büyük aşama kaydettiklerini ve masa üstü işlemciler konusunda yol haritasını değiştirmediklerini ifade etti. Bu yol haritası masa üstü işlemciler için 2021 yılını işaret ediyordu.

2021 yılına kadar en gelişmiş 14nm sürecinde Intel masa üstü işlemciler görmeye devam edeceğiz. 2021 yaz aylarından itibaren 10nm++ iyileştirilmiş üretim sürecinde ilk masa üstü işlemcisi piyasaya sürülecek. 2022 yılında bu sayı artacak ve 7nm EUV tabanlı masa üstü işlemcilerin de ilk adımı bu yıl sonunda atılacak. Elbette yaklaşık 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve bu süreci Intel’in planından kaymadan atlatması gerekiyor.