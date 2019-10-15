10nm masaüstü Intel işlemciler 2021 yılına yetişebilir

Rakibi AMD masaüstü tarafında 7nm üretim sürecine geçmiş olmasına rağmen Intel halen 14nm sürecinde yoluna devam ediyor. Yaşanan üretim sıkıntılarının hızlı bir şekilde giderilememesi nedeniyle şimdilik mobil tarafta ilk 10nm sürecindeki işlemcileri görebildik. Masa üstü işlemciler ise muamma.
Yol haritasına sadık
Kısa süre önce Intel’in 10nm sürecinde masa üstü işlemciler konusunda sıkıntılar yaşadığı ve 2022 ötesine planların ertelendiği dedikoduları gündeme gelmişti. Intel bir açıklama yaparak dedikoduları yalanladı.Ayrıca Bkz. "Fiyatıyla iddialı amiral gemisi Realme X2 Pro tanıtıldı"
Firma 10nm sürecinde büyük aşama kaydettiklerini ve masa üstü işlemciler konusunda yol haritasını değiştirmediklerini ifade etti. Bu yol haritası masa üstü işlemciler için 2021 yılını işaret ediyordu.
2021 yılına kadar en gelişmiş 14nm sürecinde Intel masa üstü işlemciler görmeye devam edeceğiz. 2021 yaz aylarından itibaren 10nm++ iyileştirilmiş üretim sürecinde ilk masa üstü işlemcisi piyasaya sürülecek. 2022 yılında bu sayı artacak ve 7nm EUV tabanlı masa üstü işlemcilerin de ilk adımı bu yıl sonunda atılacak. Elbette yaklaşık 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve bu süreci Intel’in planından kaymadan atlatması gerekiyor.
https://www.techpowerup.com/260141/intel-clarifies-on-10nm-desktop-cpus-still-on-the-table-likely-in-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2020 içinde 7 nm+ diyebileceğim EUV sürecine geçiliyor snap 865 kirin 1000 ve samsung tarafında da yeni nesil exynos 7nm+ ile geliyor olacak Desktop tarafında TSMC ile yürüyen AMD zaten Zen 3 mimarisinde yani Ryzen 4000 serisinde 7 nm+ kullanacak.
GPU tarafında da hem Nvidia hemde AMD yine 7nm+ üretim sürecinde ürünlerini çıkaracak.
ki TSMC 5 nm üretimi örneklendirmeye başlıyor 2020 sounu 2021 içinde Snap 875 yada dengi işlemciler 5 nm ile gelir ve 2021 de TSMC 5nm+ EUV sürecine geçer işte o zaman intel in 7nm EUV üretim yaptığını görebilirz.
intel şuan için en iyi olduğu şeyi bence yapmalı Wifi yongası ve 3Dnand bellek üretimi yani NVMe SSD işlemci noktasında üretim mimarisi ile demode olan firmada mutlaka büyük sorunlarda vardır.
Zaten 2022 ye 2k standart olur o 1080p muhabetide iyice kopar. Ayrıca Kısa vadede 1-5 sene işlemci pazarını alamayacakları kesin artık o yüzden ekran kartı işine girdiler ama orda işleri dahada zor. zort.
intel spy inside
İntel iddiayı reddederken aslında üstü kapalı doğrulamış .
10nm yok. 10nm'yi beceremezken direkt 10nm ++ gibi bir sürümü 2021 yaz ayında getireceğini söylüyor. Onda da sayıyı 2022 gibi arttıracağız diyor. Yani 2021 yaz ayında paper launch yapacaklar... Durum o kadar kötü 10nm için.
7nm ise neredeyse 2023 olmuş kendi açıklamalarında. İddia da bile daha iyiydi vaziyet
2015 yılından beri 10nm'ye geçiyoruz diyorlar... Ortada 4 çekirdekli, tek çekirdekte dahi 4.1 ghz ötesine geçemeyen işlemcilerden başka bir şey yok. Ona rağmen birden 2021 yazında 14++++'dan 10nm++ ye zıplayacaklarmış
Bunun tükçesi şudur: "TSMC 7nm eşiti teknik özelliklere sahip kendi 10nm işlemcilerimizi üretemiyoruz, ürettiklerimiz de çok düşük hızda takılıyor o yüzden hızları 2021 sonu 2022 başında yükseltene kadar size masaüstü 10nm yok. Size bol bol 14++++++++++nm coffe lake refresh satacağız önümüzdeki 2,5 yıl boyunca, anakartlarınızı yenilemeyi ve sağlam soğutucular almayı unutmayın"
Intel'in yaptığı bu açıklama iddianın kendisinden kötü görünüyor bu haliyle