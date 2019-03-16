10x optik zoom'lu Oppo Reno ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı

Yakında tanıtılacak Oppo Reno tarafından çekildiği iddia edilen fotoğraflar internete düştü. Akıllı telefonda 48 megapiksellik bir arka kameranın yer alması bekleniyor. Bununla birlikte Çinli şirketin 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği 10x optik zoom teknolojisi ile geleceğine yönelik bilgiler de var.

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Venkatesh Babu.G adlı Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan fotoğraflar telefonun kamera yetenekleri konusunda fikir veriyor. Cihazdaki optik zoom teknolojisinin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Zira netlik ve detay yakalama konusunda son derece iyi bir performans gösterdiği söylenebilir.

Snapdragon 855 ile gelecek

Oppo Reno fotoğrafçılık özellikleri ile ön plana çıkan bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Cihazın üçlü arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana sensör, otofokus özellikli 20 megapiksel kamera ve 10x optik zoom'lu 3D ToF sensörü yer alacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerasının bulunacağı söyleniyor.

Şirketin başkan yardımcısı Brian Shen, akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 4.065 mAh büyüklüğünde piliyle amiral gemisi sınıfında boy göstereceğini açıklamıştı. Tasarım, ekran boyutu veya çözünürlük hakkında henüz bir bilgi yok. Oppo akıllı telefonu bu yılın ikinci çeyreğinde, yani önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.

https://twitter.com/smartvenkat95/status/1105818051851620353