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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10x optik zoom'lu Oppo Reno ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı

Oppo'nun yakında 48 megapiksel kamera ve 10x optik zoom teknolojisine sahip yeni bir akıllı telefon çıkarması bekleniyor. Oppo Reno olarak adlandırılan telefonla çekilmiş fotoğraflar yayınlandı.
2 ay
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1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yakında tanıtılacak Oppo Reno tarafından çekildiği iddia edilen fotoğraflar internete düştü. Akıllı telefonda 48 megapiksellik bir arka kameranın yer alması bekleniyor. Bununla birlikte Çinli şirketin 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği 10x optik zoom teknolojisi ile geleceğine yönelik bilgiler de var.
Ayrıca Bkz. "Tasarımı ile büyüleyen Vivo X27'nin yeni basın görselleri yayınlandı"
Venkatesh Babu.G adlı Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan fotoğraflar telefonun kamera yetenekleri konusunda fikir veriyor. Cihazdaki optik zoom teknolojisinin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Zira netlik ve detay yakalama konusunda son derece iyi bir performans gösterdiği söylenebilir.

Snapdragon 855 ile gelecek

Oppo Reno fotoğrafçılık özellikleri ile ön plana çıkan bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Cihazın üçlü arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana sensör, otofokus özellikli 20 megapiksel kamera ve 10x optik zoom'lu 3D ToF sensörü yer alacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerasının bulunacağı söyleniyor.
Şirketin başkan yardımcısı Brian Shen, akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 4.065 mAh büyüklüğünde piliyle amiral gemisi sınıfında boy göstereceğini açıklamıştı. Tasarım, ekran boyutu veya çözünürlük hakkında henüz bir bilgi yok. Oppo akıllı telefonu bu yılın ikinci çeyreğinde, yani önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.

https://twitter.com/smartvenkat95/status/1105818051851620353 Yorum Yaz
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xenix 2 ay en beğenilen
Benim anlamadığım şu bir elemana prototip bir telefon vermişler ve bu elemanda bütün dünyayı gezmiş mi?
bu telefonla bi mısıra gitmiş bir amerikaya arada Avrupa.
Bu resimler sahte çıkarsa şaşırmam ben.
Benim anlamadığım şu bir elemana prototip bir telefon vermişler ve bu elemanda bütün dünyayı gezmiş mi?bu telefonla bi mısıra gitmiş bir amerikaya arada Av...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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cngzmls 2 ay ssj
ssj
Apple seven ve kullanan biri olarak Buna inovasyon diyorum. Inşaallah Rekabet daha da artar ve firmalar yenilikler noktasında birbiriyle daha çok yarışırlar... rekabet her zaman iyidir

Apple 'ın nesini seviyorsun kardeş?
ssjApple seven ve kullanan biri olarak Buna inovasyon diyorum. Inşaallah Rekabet daha da artar ve firmalar yenilikler noktasında birbiriyle d...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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alaz1903 2 ay xenix
Fotoğrafları dikkatli incelesen dünyayı gezme diye bi şey olmadığını anlayacaksın. Adam büyük ihtimalle Çin'de bulunan ve dünyanın önemli yapılarından oluşan bir kültür parkında almış görüntüleri. Miniatürk'ün çok daha büyük boyutlu ve Dünya için yapılmış olanını düşün. Fotoğraflara bir kere bakınca anlaşılıyor zaten.Dikkatli bakıldığında ABD'deki Rushmore dağındaki başkan heykellerinin olduğu karede ön planda Beyaz Saray'a benzeyen başka bir yapı daha olduğu görülüyor. Rio'daki İsa heykelinin olduğu karede ise Yunan tapınağı var.
Fotoğrafları dikkatli incelesen dünyayı gezme diye bi şey olmadığını anlayacaksın. Adam büyük ihtimalle Çin'de bulunan ve dünyanın önemli yapılarından oluşan bi...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Gqhuan 1 ay
Bu haberin bence en güzel yanı akıllı telefonlardaki kamera zoomlarının rekabete girecek olması . Sevindim daha güzel görüntüler elde etmek için daha iyi telefonlar ile birbiri ile yarışacaklar ...
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danmur 2 ay yeni yorumcu
fotoğraf çekimi için kullanılan sahneler yanıltıcı olmuş. keşke gerçek mekan kullansalarmış. ister istemez etkiliyor insanı.
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hamza5806 2 ay
gerçekse çok iyi telefonlardaki en büyük problem zoom azlığı bence şuan
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opysium 2 ay
İyide megapiksel arttıkça zaten zoom da daha kaliteli olmuyor mu? Mesela çok yüksek pikselli fotoğraflar var adamlar taa 300 metre uzaktaki sahilde yürürken yüzleri net bir şekilde görünüyorlar. 48MP'de çok yüksek piksel olduğundan fotoğraf detaylarının daha fazla olması normal. Ben yanılıyor muyum yoksa?
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emmare 2 ay
firmaların bu tür reklamlarına artık itibar etmiyorum zira dslr ile fotoyu çekiyorlar ondan sonra da telefonla çektik diye millete yutturmaya çalışıyorlar...
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olağan_şüpheli 2 ay
orjinal fotolar koyulmadığı sürece hiç bir anlamı yok.
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xenix 2 ay en beğenilen
Benim anlamadığım şu bir elemana prototip bir telefon vermişler ve bu elemanda bütün dünyayı gezmiş mi?
bu telefonla bi mısıra gitmiş bir amerikaya arada Avrupa.
Bu resimler sahte çıkarsa şaşırmam ben.
1 Yanıt Yanıtla +16
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alaz1903 2 ay xenix
Fotoğrafları dikkatli incelesen dünyayı gezme diye bi şey olmadığını anlayacaksın. Adam büyük ihtimalle Çin'de bulunan ve dünyanın önemli yapılarından oluşan bir kültür parkında almış görüntüleri. Miniatürk'ün çok daha büyük boyutlu ve Dünya için yapılmış olanını düşün. Fotoğraflara bir kere bakınca anlaşılıyor zaten.Dikkatli bakıldığında ABD'deki Rushmore dağındaki başkan heykellerinin olduğu karede ön planda Beyaz Saray'a benzeyen başka bir yapı daha olduğu görülüyor. Rio'daki İsa heykelinin olduğu karede ise Yunan tapınağı var.
1 Yanıt Yanıtla +7
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V4LKyR 2 ay
İşte yenilikçilik... Daha büyük pil, daha hızlı işlemci, daha fazla RAM değil, YENİ BİR ŞEY.
Bu konuda Çinli firmalar mükemmel, Apple ise... herkes biliyor malum.
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ssj 2 ay
Apple seven ve kullanan biri olarak Buna inovasyon diyorum. Inşaallah Rekabet daha da artar ve firmalar yenilikler noktasında birbiriyle daha çok yarışırlar... rekabet her zaman iyidir
1 Yanıt Yanıtla +3
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cngzmls 2 ay ssj
ssj
Apple seven ve kullanan biri olarak Buna inovasyon diyorum. Inşaallah Rekabet daha da artar ve firmalar yenilikler noktasında birbiriyle daha çok yarışırlar... rekabet her zaman iyidir

Apple 'ın nesini seviyorsun kardeş?
1 Yanıt Yanıtla +8
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