BİM marketler motosiklet GPS takip cihazı ve Blaupunkt ses ürünleri satacak

11 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri
11 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında motosiklet GPS takip cihazı yer alıyor. Türkiye’deki en küçük takip cihazı olduğu belirtilen üründe hırsızlık alarmı, canlı takip, telefon araması, 5 metreye kadar hassasiyet gibi özellikler yer alıyor. 2 yıllık ücretsiz abonelikle verilen takip cihazı 3975TL.
Diğer taraftan Blaupunkt markasına ait Bluetooth 5.3, gürültü engelleme, toplamda 15 saat kullanım süresi, 10mm sürücü gibi özellikleri olan B120 tam kablosuz kulaklık 699TL iken Bluetooth 5.1, 3 saat kullanım, RGB, TWS kulaklık ile bağlantı özellikleri sunan kablosuz hoparlör ise 575TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.