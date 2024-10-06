BİM marketler motosiklet GPS takip cihazı ve Blaupunkt ses ürünleri satacak

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Tam Boyutta Gör Haftaya BİM mağazalar zincirinde motosiklet kullanıcılarına yönelik GPS takip cihazı, Blaupunkt markasına ait farklı ses ürünleri, akıllı televizyon, elektrikli mutfak aletleri ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor.

11 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

11 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında motosiklet GPS takip cihazı yer alıyor. Türkiye’deki en küçük takip cihazı olduğu belirtilen üründe hırsızlık alarmı, canlı takip, telefon araması, 5 metreye kadar hassasiyet gibi özellikler yer alıyor. 2 yıllık ücretsiz abonelikle verilen takip cihazı 3975TL.

27 Eylül BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Blaupunkt markasına ait Bluetooth 5.3, gürültü engelleme, toplamda 15 saat kullanım süresi, 10mm sürücü gibi özellikleri olan B120 tam kablosuz kulaklık 699TL iken Bluetooth 5.1, 3 saat kullanım, RGB, TWS kulaklık ile bağlantı özellikleri sunan kablosuz hoparlör ise 575TL.

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11 Ekim BİM aktüel kataloğunda neler var?