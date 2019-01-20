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12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi

Lenovo Z5 Pro GT'nin 12 GB RAM'li varyantı performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
4 ay
5,2b
1
8
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi
 
Lenovo, geçtiğimiz günlerde hem dünyanın ilk Snapdragon 855 işlemcili hem de ilk 12 GB RAM'li akıllı telefonu olan Z5 Pro GT'yi tanıtmıştı. Dört farklı depolama alanı seçeneği ile satışa sunulacak olan cihaz, 398 dolarlık rekabetçi başlangıç fiyatıyla da bir hayli ses getirmişti.
Cihazın 12 GB RAM'e sahip varyantı performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. 12 GB RAM'li Z5 Pro GT'nin tek çekirdek testinde 3306, çift çekirdek testinde ise 9603 puan almayı başardığı görülüyor. Bu rakamlar bir hayli iddialı olsa da cihaz ne yazık ki Snapdragon 855 yonga setinden güç alan diğer cihazlarla kıyaslanıldığında biraz düşük kalıyorlar.
12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi
 
Cihazın teknik özelliklerinden de biraz bahsedecek olursak, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan Z5 Pro GT, 6/8/12 GB'lık RAM seçeneklerine ve 128/256/512 GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. 6.39 inç genişliğinde AMOLED bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3.350 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 24+16 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 16 + 8 MP'lik çift ön kamera kurulumu yer alıyor.
Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak cihaz aşağıdaki konfigürasyonlarla alıcı bulacak.
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı = 398 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı = 442 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı = 501 dolar
  • 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı = 649 dolar

https://www.gizchina.com/2019/01/19/lenovo-z5-pro-gt-sd855-version-with-12gb-of-ram-appears-on-geekbench/ Yorum Yaz
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the_dedektif 3 ay
649 dolar = 4999 TL
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gambit666 3 ay
Türkiye'de satışa ne zaman çıkacak veya çıkacak mı belli mi?
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Emin KOÇ 3 ay
12Gb ram konuşulsun diye alıcısı az olacaktır ama diğer varyasyonlarının fiyatları çok güzel ve telefonun tasarımı da kötü değil. Bu yıl güzel bir çıkış yakalayabilirler. Sonuç olarak Samsung'un orta sınıf telefonlarından daha uygun bir amiral gemi olur bunlar.
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shkoksal 4 ay
Sistem Lenovo’da optimize çalışmıyor. Aynı işlemci 6 GB ram ile S10+ ve XZ4 Geekbench sızıntılarında çok daha yüksek puanlar alıyor.
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Bay Robot 3 ay
"Sızıntı"ların hepsi reklam için yapılıyor ve çoğu da asılsız çıkıyor bilmem farkında mısın?
O sızıntı bildiğimiz sızıntı değil sazan.avi anlayacağın.
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milyondabir 4 ay
12 GB RAM + 512 GB depolama alanı = 649 dolar baya iyimiş
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muaz1984 4 ay
Ram kapasitesini yok mu artıran ?
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