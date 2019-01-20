12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi

Lenovo, geçtiğimiz günlerde hem dünyanın ilk Snapdragon 855 işlemcili hem de ilk 12 GB RAM'li akıllı telefonu olan Z5 Pro GT'yi tanıtmıştı. Dört farklı depolama alanı seçeneği ile satışa sunulacak olan cihaz, 398 dolarlık rekabetçi başlangıç fiyatıyla da bir hayli ses getirmişti.

Cihazın 12 GB RAM'e sahip varyantı performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. 12 GB RAM'li Z5 Pro GT'nin tek çekirdek testinde 3306, çift çekirdek testinde ise 9603 puan almayı başardığı görülüyor. Bu rakamlar bir hayli iddialı olsa da cihaz ne yazık ki Snapdragon 855 yonga setinden güç alan diğer cihazlarla kıyaslanıldığında biraz düşük kalıyorlar.

Cihazın teknik özelliklerinden de biraz bahsedecek olursak, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan Z5 Pro GT, 6/8/12 GB'lık RAM seçeneklerine ve 128/256/512 GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. 6.39 inç genişliğinde AMOLED bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3.350 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 24+16 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 16 + 8 MP'lik çift ön kamera kurulumu yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak cihaz aşağıdaki konfigürasyonlarla alıcı bulacak.

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı = 398 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı = 442 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı = 501 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı = 649 dolar

https://www.gizchina.com/2019/01/19/lenovo-z5-pro-gt-sd855-version-with-12gb-of-ram-appears-on-geekbench/