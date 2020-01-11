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    12 GB RAM'li OnePlus 8 Pro Geekbench'te görüntülendi

    OnePlus 8 ailesinin en güçlü üyesi OnePlus 8 Pro'nun 12 GB RAM'li varyantı GALILEI IN2023 kod adı ile performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus yakın gelecekte OnePlus 8 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Standart model, Lite ve Pro olmak üzere birbirinden farklı seviyelerde en az üç varyantla gelmesi beklenen serinin üyelerine dair sıklıkla pek çok detay ortaya çıkıyor. Bunlardan en sonuncusu Pro varyantın performansına ve donanımına dair bazı detayları ortaya koyan Geekbench kayıtları.
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    GALILEI IN2023 model numarasını taşıyan cihaz, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi.
    Geekbench kayıtlarında ortaya çıkan bazı detaylardan söz edecek olursak; cihaz 1.8GHz hızında çalışan Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. Geekbench'te şu an için yalnızca modelin 12 GB RAM'li varyantı test edilmiş olsa da cihazın 8-10 GB'lık daha düşük RAM seçenekleri ile de alıcı bulması bekleniyor. Bunlara ek olarak görünüşe bakılırsa cihaz, Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
    OnePlus 8 Pro'nun tek çekirdek testinde 4296 puan, çoklu çekirdek testinde ise 12531 puan aldığı görülüyor. Snapdragon 855+'lı selefi OnePlus 7T ile kıyaslandığında gözle görülür bir gelişme kaydedildiğini söyleyebiliriz.
    Son olarak cihazın OnePlus'ın ilk 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlı modeli olacağından da söz etmemiz gerek. 
    Cihazın tasarımı, fiyatı, çıkış tarihi gibi konular hakkında ise henüz herhangi bir güvenilir bilgi bulunmuyor.

    https://www.gizchina.com/2020/01/11/oneplus-8-pro-appears-on-geekbench/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 1 hf.
    oneplus zaten donmadan, sorunsuz en hızlı çalışan telefon olmuştur. Bakalım kamerası iddia edildiği kadar kaliteli olacak mı?
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    muratkaya 1 hf.
    OnePlus 7Pro almayı düşünüyordum ama pop-up kameraları hiç sevmediğim için almadım. OnePlus 8 bu konuda iyi bir seçim olacak gibi duruyor.

    Oneplus 7 kullanıyorum, performans olarak bana oh be işte budur dedirten bir telefon oldu. Çift hoparlörü olması da gerçekten kullanım keyfini katlıyor. tek sıkıntım kamerasının kötü olması. Mesleğim gereği arada yakın çekim fotoğraf çekmem gerekiyor ve ayrıntılar önemli oluyor. Bu konuda OP7'nin kamerası çok kötü. Mecburen başka bir cihazla fotoğraf çekiyorum. Bakalım OP8 Pro kamera konusunda neler sunacak.
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    __Nikolaus__ 1 hf. muratkaya
    7 nin kamerası kötü değil size lazım olan Makro sensör yada makro mod, 7T tercih etseydiniz bu sorunlar olmazdı çok güzel makro resimler çekiyor.
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