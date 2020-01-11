12 GB RAM'li OnePlus 8 Pro Geekbench'te görüntülendi

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus yakın gelecekte OnePlus 8 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Standart model, Lite ve Pro olmak üzere birbirinden farklı seviyelerde en az üç varyantla gelmesi beklenen serinin üyelerine dair sıklıkla pek çok detay ortaya çıkıyor. Bunlardan en sonuncusu Pro varyantın performansına ve donanımına dair bazı detayları ortaya koyan Geekbench kayıtları.

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OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı

GALILEI IN2023 model numarasını taşıyan cihaz, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi.

Geekbench kayıtlarında ortaya çıkan bazı detaylardan söz edecek olursak; cihaz 1.8GHz hızında çalışan Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. Geekbench'te şu an için yalnızca modelin 12 GB RAM'li varyantı test edilmiş olsa da cihazın 8-10 GB'lık daha düşük RAM seçenekleri ile de alıcı bulması bekleniyor. Bunlara ek olarak görünüşe bakılırsa cihaz, Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

OnePlus 8 Pro'nun tek çekirdek testinde 4296 puan, çoklu çekirdek testinde ise 12531 puan aldığı görülüyor. Snapdragon 855+'lı selefi OnePlus 7T ile kıyaslandığında gözle görülür bir gelişme kaydedildiğini söyleyebiliriz.

Son olarak cihazın OnePlus'ın ilk 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlı modeli olacağından da söz etmemiz gerek.

https://www.gizchina.com/2020/01/11/oneplus-8-pro-appears-on-geekbench/

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