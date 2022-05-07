Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Lenovo dizüstü ve Toshiba televizyonlar var

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Bu sıralarda uygun fiyatlı bir dizüstü arayanlar için A101 marketlerin haftaya sunacağı aktüel ürünlere göz atmakta fayda var. Lenovo Ideapad dizüstü modeli uygun fiyat etiketi ile raflara çıkarken Toshiba akıllı televizyonlar da var.

12 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

12 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Lenovo Ideapad 3 dizüstü modeli yer alıyor. 15.6 inçlik HD ekran, 2 çekirdeli Intel Celeron N4020 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD, Windows 10 Home işletim sistemi şeklinde özellikleri olan dizüstü modeli 3799TL ile oldukça uygun bir seviyede yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

Toshiba markasına ait 55 inçlik 4K Android TV modeli 4x HDMI, 2x USB gibi geniş bağlantı seçenekleri ile 6999TL olarak satılacak. Yine Toshiba markasına ait 50 inçlik 4K Android TV modeli 5999TL fiyat etiketine sahipken Toshiba’nın 32 inçlik HD akıllı televizyonu ise 3099TL şeklinde raflara çıkacak.

Son olarak QCY markasına ait 7.5 saat müzik dinleme süresi sunan T17 tam kablosuz kulaklık modeli 199TL iken Reeder markasına ait 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 32GB kapasite, 8MP arka kamera, 3800mAh bataryalı P13 Blue 2022 akıllı telefon 1599TL olarak satılacak.



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