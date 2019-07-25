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120 FPS'lik film Gemini Man'in yeni fragmanı yayınlandı

Ünlü yönetmen Ang Lee tarafından hazırlanan bilim kurgu filmi Gemini Man'in ikinci fragmanı yayınlandı. 120 FPS formatında vizyona girecek olan Gemini Man merakla bekleniyor.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Paramount'un uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bilim kurgu filmi Gemini Man, önümüzdeki sonbaharda sinemaseverlerle buluşacak. Merakla beklenen filmin ikinci fragmanı da bugün paylaşıldı. Yeni fragman bir öncekine göre çok da fazla yeni görüntü içermiyor.


Ünlü yönetmen Ang Lee (Life of Pi) tarafından hazırlanan Gemini Man, artık yaşını almış elit bir suikastçinin genç bir klonuyla karşı karşıya kalmasının hikayesini anlatıyor. Ünlü aktör Will Smith'in başrolünde yer aldığı filmde, CGI teknolojisinin günümüzde artık hangi seviyelere geldiğini çok iyi bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Gemini Man'de Will Smith, 1995 yapımı Bad Boys filmindeki haliyle karşımıza çıkıyor.

Gemini Man fragmanları itibarıyla oldukça ilgi çekici görünüyor diyebiliriz. Ancak bu filmi diğerlerinden ayıran bir başka nokta daha var. Paramount, Gemini Man'i 120 FPS formatında hazırlıyor. Gemini Man bu anlamda sinemalarda bir ilk olacak.

Gemini Man'de Will Smith'in genç hali tamamıyla dijital olarak hazırlanmış. Yani Fragmanda gördüğümüz genç Will Smith, Will Smith'in gençleştirilmiş hali değil. Konuyla ilgili konuşan ünlü aktör,"Junior (genç Will Smith karakterinin ismi), tıpkı Lion King'deki aslanlar gibi tamamen CGI bir karakter." ifadelerini kullandı.

Gemini Man, 11 Ekim 2019'da vizyona girecek. Türkiye'de bu filmi 120 FPS olarak izleyebilecek miyiz şu anda bu konuda herhangi bir bilgi yok. 

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kraix 3 dk.
120 Fps'lik olabilir ama ben konuya bakarım.
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