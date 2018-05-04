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13 Reasons Why dizisinin 2. sezonundan ilk görüntüler geldi

Netflix, 13 Reasons Why dizisinin 2. sezonundan ilk görüntüleri paylaştı. Yeni sezon Clay ve sınıf arkadaşlarının rahatsız edici sırları ortaya çıkarmasını konu ediniyor.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Jay Asher’ın çok satan romanından uyarlanan orijinal Netflix dizisi 13 Reasons Why, ikinci sezon hazırlıklarını devam ettiriyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler de geldi.

13 Reasons Why ne anlatıyor?

13 Reasons Why dizisinin ilk sezonu Clay Jensenin okuldan döndüğünde evinin kapısının önünde adına gönderilmiş gizemli bir kutu bulmasıyla başlamıştı. Kutunun içerisinde iki hafta önce intihar eden ve aynı zamanda aşık olduğu Hannah’ın doldurduğu kasetler bulunmaktaydı.

13 Reasons Why dizisinin 2. sezonundan ilk görüntüler geldi
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Hannah kasetlerde hayatına son vermesinin altında on üç sebep olduğunu anlatıyordu. Clay ise bu sebepleri araştırmaya koyulurken olayın aydınlanmasını istemeyen bazı karanlık güçler de ortaya çıkmaya başlayacaktır.

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Dizinin ikinci sezonu Hannah'ın ölümünden sonra olanları ve karakterlerin yaşananların ardından toparlanma sürecini konu alıyor. Liberty Lisesi yargılanmaya hazırlanmaktadır, ancak birileri Hannah'nın ölümünü saran gerçeği saklamak için hiçbir şeyden vazgeçmez. Clay ve sınıf arkadaşları polaroid görüntülere ulaşırken, rahatsız edici sırları ve bunları saklamak için yapılan çabaları bulur.

Başrolde Dylan Minnette’nin olduğu dizide Katherine Langford, Alisha Boe ve Brandon Flynn gibi birçok genç oyuncu yer alıyor. Dizi ile ilgili bilgiler bu linkte.


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eagen 11 ay
2. sezon berbat etmişler. En güzeli 1. sezonu bitirmek ve orada sonlandırmak....
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