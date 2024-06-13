A101 marketler iPhone 15 Pro Max, PS5 Slim ve Bose ürünleri satıyor

13 Haziran A101 Ekstra ürünler
13 Haziran A101 Ekstra ürünler arasında iPhone 15 Pro Max modeli yer alıyor. 6.7 inç ekran, Apple A17 Pro yonga set, Apple Intelligence uyumu, eylem düğmesi, USB 3.0, 48MP ana kamera, 12MP 5x telefoto kamera, 256GB depolama gibi özellikleri olan iPhone 15 Pro Max modeli 77999TL.
Bose markasının aktif gürültü engelleme sunan ve 6 saate kadar kullanılabilen Quite Comfort tam kablosuz kulaklığı 10999TL iken 24 saat kullanılabilen kulak üstü kulaklık 16999TL, Smart Soundbar 600 de 19999TL olarak satılacak. Son olaraPS5 Slim konsolu tek kol ve 1TB kapasite ile 20499TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.