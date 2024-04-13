ŞOK marketler iPhone 13, dijital ve diskli PS5 Slim versiyonları satıyor

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinde bu hafta itibariyle PS5 Slim versiyonları, iPhone 13, Galaxy S23, Redmi 12, Oppo 16 akıllı telefonları, Dyson V11 Absolute kablosuz dikey süpürge ve Samsung iklimlendirme cihazları var.

13 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

13 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 128GB modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, Apple A15 Bionic yonga seti gibi özellikleri olan iPhone 13 modelinin fiyatı 37999TL.

30 Mart ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Daha önce de satışa çıkan PS5 Slim konsolu tek kol ve 1TB kapasite ile geliyor. Orijinal PlayStation 5 konsolu ile donanım açısından bir farklılık bulunmadığını belirtmek gerek. Fiyatı ise 21499TL olarak güncellenmiş. Diğer taraftan disk okuyucu ve çift kol olan PS5 Slim versiyonu ise 24999TL olarak satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

13 Nisan ŞOK aktüel kataloğunda neler var?