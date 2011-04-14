1.4 GHz işlemcili ve Android'li Samsung Galaxy S 2011 Edition resmiyet kazandı

Ana vatanı Güney Kore'de 2 milyon, dünya çapında 10 milyon satış barajını aşarak önemli bir başarıya imza atan Samsung Galaxy S'in bazı güncellemelere tabii tutulmuş versiyonu Galaxy S 2011 Edition (nam-ı diğer Galaxy Plus) internette yayınlanan pek çok söylentinin ardından resmiyet kazandı.
Samsung Galaxy S ile aynı şekilde 122.4 mm uzunluğunda, 64.2 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 119 gram ağırlığında tasarlanan Galaxy S 2011 Edition, 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden (Qualcomm MSM8255T olduğu bildiriliyor) ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA+ (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğini arkasına alan akıllı telefonda (Galaxy S - HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps), 4.0 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana ve 8 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Telefonun depolama kapasitesini 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar arttırabiliyoruz.
Günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n + DLNA, Bluetooth 3.0 + A2DP ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefon, otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca telefonun önünde konumlandırılan VGA kamerayla görüntülü konuşma yapabiliyoruz.
Samsung Galaxy S'in aksine 1650 mAh'lık bataryayla (Galaxy S: 1500 mAh) gelen Galaxy S 2011 Edition'ın mayıs ayına doğru 540 Euro fiyat etiketiyle Rusya pazarına giriş yapması beklenirken telefonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.
http://www.samsung.com/ru/news/newsRead.do?news_seq=27418&page=1&gltype=localnews Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galaxy S II tamamen farklı bir model.
Gta olmasada nova,dungeon defenders,infiniti blade oyunlari nasil oynucaz symbian gibi takintili bir isletim sistemi yok n8 kameradan baska neyi bunlardan daha iyi? Bataryaya takilan arkadaslar bunu bataryasi galaxy s den daha cok gidicek cunki islemci surati islemler daha hizli gerceklesiyor ve telefon daha az batarya harciyor googlede bunun konusu var arastira bilirsiniz
anlamamanın sebebi ikisini yanyana getirip kullanmamış olman olabilirmi ?
nokia windows 95,98 çalıştırırsa bu vista,7 çalıştırır
BAtaryanın ise fazla olması işe yaramayacaktır çünkü işlemcisi 1400 mhz olduğu için bataryayı sömürecektir.Gereğinden fazla hızlı işlemci koymak iyi değil , çünkü telefn akşamı göremiyor.
Galaxy Samsung'un Androidli telefonlarına verdiği bir seri ismi. Badalı telefonlara Wave, Windowslulara da Omnia ismini veriyor.