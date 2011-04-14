1.4 GHz işlemcili ve Android'li Samsung Galaxy S 2011 Edition resmiyet kazandı

Ana vatanı Güney Kore'de 2 milyon, dünya çapında 10 milyon satış barajını aşarak önemli bir başarıya imza atan Samsung Galaxy S'in bazı güncellemelere tabii tutulmuş versiyonu Galaxy S 2011 Edition (nam-ı diğer Galaxy Plus) internette yayınlanan pek çok söylentinin ardından resmiyet kazandı.

Samsung Galaxy S ile aynı şekilde 122.4 mm uzunluğunda, 64.2 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 119 gram ağırlığında tasarlanan Galaxy S 2011 Edition, 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden (Qualcomm MSM8255T olduğu bildiriliyor) ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA+ (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğini arkasına alan akıllı telefonda (Galaxy S - HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps), 4.0 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana ve 8 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Telefonun depolama kapasitesini 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar arttırabiliyoruz.

Günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n + DLNA, Bluetooth 3.0 + A2DP ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefon, otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca telefonun önünde konumlandırılan VGA kamerayla görüntülü konuşma yapabiliyoruz.

Samsung Galaxy S'in aksine 1650 mAh'lık bataryayla (Galaxy S: 1500 mAh) gelen Galaxy S 2011 Edition'ın mayıs ayına doğru 540 Euro fiyat etiketiyle Rusya pazarına giriş yapması beklenirken telefonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

http://www.samsung.com/ru/news/newsRead.do?news_seq=27418&page=1&gltype=localnews