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1.4 GHz işlemcili ve Android'li Samsung Galaxy S 2011 Edition resmiyet kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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41
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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1.4 GHz işlemcili ve Android'li Samsung Galaxy S 2011 Edition resmiyet kazandı
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Ana vatanı Güney Kore'de 2 milyon, dünya çapında 10 milyon satış barajını aşarak önemli bir başarıya imza atan Samsung Galaxy S'in bazı güncellemelere tabii tutulmuş versiyonu Galaxy S 2011 Edition (nam-ı diğer Galaxy Plus) internette yayınlanan pek çok söylentinin ardından resmiyet kazandı.

Samsung Galaxy S ile aynı şekilde 122.4 mm uzunluğunda, 64.2 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 119 gram ağırlığında tasarlanan Galaxy S 2011 Edition, 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden (Qualcomm MSM8255T olduğu bildiriliyor) ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA+ (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğini arkasına alan akıllı telefonda (Galaxy S - HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps), 4.0 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana ve 8 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Telefonun depolama kapasitesini 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar arttırabiliyoruz.

Günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n + DLNA, Bluetooth 3.0 + A2DP ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefon, otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca telefonun önünde konumlandırılan VGA kamerayla görüntülü konuşma yapabiliyoruz.

Samsung Galaxy S'in aksine 1650 mAh'lık bataryayla (Galaxy S: 1500 mAh) gelen Galaxy S 2011 Edition'ın mayıs ayına doğru 540 Euro fiyat etiketiyle Rusya pazarına giriş yapması beklenirken telefonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

1.4 GHz işlemcili ve Android'li Samsung Galaxy S 2011 Edition resmiyet kazandı
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1.4 GHz işlemcili ve Android'li Samsung Galaxy S 2011 Edition resmiyet kazandı
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http://www.samsung.com/ru/news/newsRead.do?news_seq=27418&page=1&gltype=localnews Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SaatliBomba 8 yıl
ram'i de 1 gb olsaydı ömürlük olurdu
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Mobile Prof. 8 yıl
Geciniz
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DH Misafiri 8 yıl
iphone takliti 3g 3gs gibi samsung takliti yapmayı iyi biliyor.
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elektronikmühendisi 8 yıl
bu galaxy 2 mi arkadaşlar ?
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Persona Grata 8 yıl
Bir telefonda hiç mi tip olmaz arkadaş ya.
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..Knight.. 8 yıl
elektronikmühendisi

bu galaxy 2 mi arkadaşlar ?


Galaxy S II tamamen farklı bir model.
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stringer 8 yıl
İnanın varya bedava verseler samsungu hele de bunu verseler inanın almam alsam bile direk satarım nokia gibi rahat kullanılan,nokia gibi kolay ve güzel bi arayüzü olan bi tel varmı ya bunu alacağıma n8 alırım süper telefon:D hem anlamıyorum ya 1.4 ghz le bu telefonda ne yapacaksın photoshop açıp layer layer mi çalışacaksın yoksa gta 4 falanmı oynayacaksın:D Nokia'nın işlemci hızları düşük olabilir ama herşeyi yapıyorsun yahu windows 95,98 bile çalıştırıyor bu kadar nokia yı neden kötülüyorlar anlamıyorum...
1 Yanıt Yanıtla
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orhan azeri 8 yıl

stringer
İnanın varya bedava verseler samsungu hele de bunu verseler inanın almam alsam bile direk satarım nokia gibi rahat kullanılan,nokia gibi kolay ve güzel bi arayüzü olan bi tel varmı ya bunu alacağıma n8 alırım süper telefon:D hem anlamıyorum ya 1.4 ghz le bu telefonda ne yapacaksın photoshop açıp layer layer mi çalışacaksın yoksa gta 4 falanmı oynayacaksın:D Nokia'nın işlemci hızları düşük olabilir ama herşeyi yapıyorsun yahu windows 95,98 bile çalıştırıyor bu kadar nokia yı neden kötülüyorlar anlamıyorum...

Gta olmasada nova,dungeon defenders,infiniti blade oyunlari nasil oynucaz symbian gibi takintili bir isletim sistemi yok n8 kameradan baska neyi bunlardan daha iyi? Bataryaya takilan arkadaslar bunu bataryasi galaxy s den daha cok gidicek cunki islemci surati islemler daha hizli gerceklesiyor ve telefon daha az batarya harciyor googlede bunun konusu var arastira bilirsiniz
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santanio 8 yıl
stringer

İnanın varya bedava verseler samsungu hele de bunu verseler inanın almam alsam bile direk satarım nokia gibi rahat kullanılan,nokia gibi kolay ve güzel bi arayüzü olan bi tel varmı ya bunu alacağıma n8 alırım süper telefon:D hem anlamıyorum ya 1.4 ghz le bu telefonda ne yapacaksın photoshop açıp layer layer mi çalışacaksın yoksa gta 4 falanmı oynayacaksın:D Nokia'nın işlemci hızları düşük olabilir ama herşeyi yapıyorsun yahu windows 95,98 bile çalıştırıyor bu kadar nokia yı neden kötülüyorlar anlamıyorum...
















anlamamanın sebebi ikisini yanyana getirip kullanmamış olman olabilirmi ?
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Captan_Price 8 yıl

stringer

İnanın varya bedava verseler samsungu hele de bunu verseler inanın almam alsam bile direk satarım nokia gibi rahat kullanılan,nokia gibi kolay ve güzel bi arayüzü olan bi tel varmı ya bunu alacağıma n8 alırım süper telefon:D hem anlamıyorum ya 1.4 ghz le bu telefonda ne yapacaksın photoshop açıp layer layer mi çalışacaksın yoksa gta 4 falanmı oynayacaksın:D Nokia'nın işlemci hızları düşük olabilir ama herşeyi yapıyorsun yahu windows 95,98 bile çalıştırıyor bu kadar nokia yı neden kötülüyorlar anlamıyorum...


nokia windows 95,98 çalıştırırsa bu vista,7 çalıştırır
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FRAPS 8 yıl
Hiçbir cazibesi olmayan bir telefon olmuş.İnsan arka tarafa en azından bir led lamba koyar.Yada ekranı super amoled plus ile günceller.

BAtaryanın ise fazla olması işe yaramayacaktır çünkü işlemcisi 1400 mhz olduğu için bataryayı sömürecektir.Gereğinden fazla hızlı işlemci koymak iyi değil , çünkü telefn akşamı göremiyor.
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benxlegend 8 yıl
Bu Forumda Samsungu Eleştirmekte Suç Olmuş Hemen Silmişler Yorumumu Adminleri Editörleri Gerçekten Tebrik Edermmm


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u_eskici 8 yıl
Galaxy s biraz tutuldu ya bundan sonra her modele galayx adini verirler
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cmake 8 yıl
512 ram?
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BlessedSoul 8 yıl
u_eskici
Galaxy s biraz tutuldu ya bundan sonra her modele galayx adini verirler


Galaxy Samsung'un Androidli telefonlarına verdiği bir seri ismi. Badalı telefonlara Wave, Windowslulara da Omnia ismini veriyor.
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ens1252 8 yıl
Gözünüzü seveyim bunun gibi cihazlara telefon demeyin rica ederim
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Volkanbaba 8 yıl
Rusya vs. gibi pazarlardaki ihtiyaçlar gözönüne alınarak hazırlanmış bir model.Sizlere hitap etmeyebilir.
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Grkm 8 yıl
ens1252

Gözünüzü seveyim bunun gibi cihazlara telefon demeyin rica ederim




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acmtncy 8 yıl
bunu çıkaracaklarına s2 miniyi çıkarsalarmış daha iyiymiş. herkes cebince 4 inç telefon taşıyamıyor. ace al diyeceksiniz çözünürlük yerlerde. s2 mini ne güzeldi 3.7inç WVGA ekran.ah samsung ah..
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LiveForSpeed 8 yıl
htc sensation bunun ağzını burnunu kırar gibime geliyor.
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EcZaNeT 8 yıl
bu telefonu ara model olarak sunacaktır samsung şu anda fiyatı yüksek görünsede mutlaka S2 den %20-30 daha düşük etiket fiyatıyla satılır ancak.. İşin aslı zamanla galaxy ace nin yerini alacak bence bu telefon..
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xsw 8 yıl
S2 pahalı gerlirse S Plus iyi bir seçenek olur.
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