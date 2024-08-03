ŞOK marketler Dyson V15s Submarine süpürge satıyor

3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Dyson markasının yılın başlarında piyasaya çıkan ıslak temizleme özellikli kablosuz dikey süpürge modeli Dyson V15s Submarine satışa sunulmuş durumda.
Dyson V15s Detect Submarine, Dyson V15 Detect modeli ile aynı motor gücüne ve aynı teknolojilere sahip. 240 AW emiş gücü ve 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Farklılık olarak Dyson V15s Detect Submarine’in kutusundan Submarine ıslak temizleme başlığı ve ıslak temizleme başlığı saklama tablası çıkıyor. Fiyatı 30999TL.
Alternatif olarak Roidmi markasına ait 0.4 litre toz haznesi ve 65 dakika çalışma süresi olan X20 dikey süpürge 9599TL iken S2 dikey süpürge modeli 7999TL ve 0.55 litre toz haznesi olan X30 dikey süpürge de 1499TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.