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    ŞOK marketler Dyson V15s Submarine süpürge satıyor

    3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında yılın başlarında piyasaya çıkan ıslak temizleme özellikli kablosuz dikey süpürge modeli Dyson V15s Submarine yer alıyor.
    3 Ağustos ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK gıda marketleri zincirinde bu hafta sonunda ucuz ve pahalı kategorilerde farklı şarjlı dikey süpürge modelleri, beyaz eşya ürünleri ve elektrikli mutfak aletleri bulmak mümkün olacak.

    3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Dyson markasının yılın başlarında piyasaya çıkan ıslak temizleme özellikli kablosuz dikey süpürge modeli Dyson V15s Submarine satışa sunulmuş durumda.

    Dyson V15s Detect Submarine, Dyson V15 Detect modeli ile aynı motor gücüne ve aynı teknolojilere sahip. 240 AW emiş gücü ve 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Farklılık olarak Dyson V15s Detect Submarine’in kutusundan Submarine ıslak temizleme başlığı ve ıslak temizleme başlığı saklama tablası çıkıyor. Fiyatı 30999TL.

    Alternatif olarak Roidmi markasına ait 0.4 litre toz haznesi ve 65 dakika çalışma süresi olan X20 dikey süpürge 9599TL iken S2 dikey süpürge modeli 7999TL ve 0.55 litre toz haznesi olan X30 dikey süpürge de 1499TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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