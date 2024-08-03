ŞOK marketler Dyson V15s Submarine süpürge satıyor

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Tam Boyutta Gör ŞOK gıda marketleri zincirinde bu hafta sonunda ucuz ve pahalı kategorilerde farklı şarjlı dikey süpürge modelleri, beyaz eşya ürünleri ve elektrikli mutfak aletleri bulmak mümkün olacak.

3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

3 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Dyson markasının yılın başlarında piyasaya çıkan ıslak temizleme özellikli kablosuz dikey süpürge modeli Dyson V15s Submarine satışa sunulmuş durumda.

Islak temizlik yapan Dyson V15s Detect Submarine satışa çıktı 5 ay önce eklendi

Dyson V15s Detect Submarine, Dyson V15 Detect modeli ile aynı motor gücüne ve aynı teknolojilere sahip. 240 AW emiş gücü ve 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Farklılık olarak Dyson V15s Detect Submarine’in kutusundan Submarine ıslak temizleme başlığı ve ıslak temizleme başlığı saklama tablası çıkıyor. Fiyatı 30999TL.

Alternatif olarak Roidmi markasına ait 0.4 litre toz haznesi ve 65 dakika çalışma süresi olan X20 dikey süpürge 9599TL iken S2 dikey süpürge modeli 7999TL ve 0.55 litre toz haznesi olan X30 dikey süpürge de 1499TL olarak satılacak.

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