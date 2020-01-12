Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    14$'lık Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini kablosuz hoparlör tanıtıldı

    Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini modeli 2000mAh kapasiteli bataryası ile 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca iki tanesi yanyana geldiğinde stereo ses çıkışı alınabiliyor.
    1 hf.
    1,7b
    1
    2
    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    14$'lık Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini kablosuz hoparlör tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Pek çok alanda olduğu gibi kablosuz hoparlör alanında da Xiaomi, fiyat-performans ürünleri piyasaya sürmeye devam ediyor. Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini adındaki yeni model oldukça ucuz.

    Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini özellikleri ve fiyatı

    Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini modeli 86 × 86 × 45mm boyutlara ve 185Gr ağırlığa sahip. Tatmin edici bir ses kalitesi sunan hoparlör gelişmiş mikrofonu ve yankı önleme teknolojisi sayesinde gelen çağrıları berrak bir şekilde karşılamanızı sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Sennheiser aktif gürültü engellemeyi biraz daha uygun fiyata sunacak"

    Bluetooth 5.0 ile bağlantı kuran hoparlör ayrıca tam kablosuz özelliğe sahip. Yani iki tanesini yan yana getirdiğinizde sağ ve sol kanal stereo yayın yapabiliyor. Ürünün dikkat çekici tarafı 2000mAh kapasiteli bataryası ve 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. IP55 sertifikası sayesinde su ve toz sıçramalarına karşı da dayanıklı. Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini modeli sadece 14$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/10/xiaomi-portable-mi-outdoor-bluetooth-speaker-mini-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Gökay16 1 hf. yeni yorumcu
    Ben 3-4 ay kadar önce kampanyadan 69tl ye Trust Fyber GO almıştım. Hepsiburada ürüm yorumlarına ve sözde çıkış ses gücüne kandım büyük yanıldım. Ses kalitesi müziklerde bas tiz sesleri dahası enstrumanları birbiribe karıştırdığı için rezalet. Keske 110tl ye meizu alsaymışım. Sizde çıkış ses gücüne değil tamamen temiz ses verip vermediğine bakarak markalara yönelin bşraz paraya kıyın. Xiomi de tavsiyemdir...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    matador_mirkhan 1 hf.
    Burda ne kadar olur ki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Tesla araçlar, yakında konuşmaya da başlayacak! 1 hf. Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı 1 hf. Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri (VİDEO) 1 hf. New York parçacık hızlandırıcı araştırma tesisine ev sahipliği yapacak 1 hf. Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı 1 hf. Perfitt, yapay zeka ile ayakkabı numaranızı tam olarak ölçecek 1 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak 1 hf. 2si1 | Xbox Series X vs PS5, konsollar değişiyor! 1 hf. Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle 1 hf. Sürücülerin yayalara çarpmasını önleyen Viziblezone uygulaması tanıtıldı 1 hf. CES 2020'de Vision-S adlı elektrikli otomobilini tanıtan Sony, otomotiv pazarına girmeyecek 1 hf. Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak 1 hf. 17 yaşındaki NASA stajyeri yeni bir gezegen keşfetti 1 hf. 256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor 1 hf. Açılışa özel indirimler, %50 indirim alanlar ve DH özel çekiliş "Yeni Xiaomi mağazasını gezdik" 1 hf. Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Instagram, Boomerang'a yeni efektler ekliyor 1 hf. CardiVu uygulaması göz bebeğinden nabız ölçebiliyor 1 hf. Acer TravelMate P6 sağlamlığı ve inceliği bir araya getiriyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 14$'lık Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini kablosuz hoparlör tanıtıldı Sonraki Roland fütüristik dijital piyanosunu CES 2020 fuarına getirdi 1 hf. Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor 1 hf. Xiaomi, Poco F2 ismini tescilledi 1 hf. Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Kanser tedavisinde elektronlar yerine protonlar kullanılabilir 1 hf. Elden Ring’den haber var! Taipei Game Show’da oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak 1 hf. Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi 1 hf. Warner Bros. artık vizyon tarihlerini yapay zeka ile belirleyecek 1 hf. Asis CT, geliştirdiği teknolojilerle dünya şehirlerini akıllandırıyor 1 hf. Xiaomi Mi Band 5'in detayları ortaya çıkmaya başladı 1 hf. Karşınızda en teknolojik buzdolabı | LG'den yapay zekalı InstaView ThinQ 1 hf. 5000 mAh bataryalı giriş seviyesi akıllı telefon Gionee Steel 5 tanıtıldı 1 hf. OnePlus önümüzdeki hafta yeni ekran teknolojisini tanıtacak 1 hf. Acer sese odaklanan yeni taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu 1 hf. ABD'nin Vermont eyaleti, 21 yaş altının cep telefonu kullanımını yasaklamak istiyor 1 hf. 12 GB RAM'li OnePlus 8 Pro Geekbench'te görüntülendi 1 hf. Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı 1 hf. WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı 1 hf. Vivo'nun V1950A model adıyla yeni bir telefonu TENAA'da listelendi 1 hf. Katlanabilen bilgisayar elimizde | Lenovo ThinkPad X1 Fold ön inceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim