14$'lık Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini kablosuz hoparlör tanıtıldı

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Pek çok alanda olduğu gibi kablosuz hoparlör alanında da Xiaomi, fiyat-performans ürünleri piyasaya sürmeye devam ediyor. Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini adındaki yeni model oldukça ucuz.

Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini özellikleri ve fiyatı

Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini modeli 86 × 86 × 45mm boyutlara ve 185Gr ağırlığa sahip. Tatmin edici bir ses kalitesi sunan hoparlör gelişmiş mikrofonu ve yankı önleme teknolojisi sayesinde gelen çağrıları berrak bir şekilde karşılamanızı sağlıyor.

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Bluetooth 5.0 ile bağlantı kuran hoparlör ayrıca tam kablosuz özelliğe sahip. Yani iki tanesini yan yana getirdiğinizde sağ ve sol kanal stereo yayın yapabiliyor. Ürünün dikkat çekici tarafı 2000mAh kapasiteli bataryası ve 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. IP55 sertifikası sayesinde su ve toz sıçramalarına karşı da dayanıklı. Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini modeli sadece 14$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/01/10/xiaomi-portable-mi-outdoor-bluetooth-speaker-mini-launched/

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