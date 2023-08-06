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    Apple’ın M3 ailesinden yeni detaylar geldi: 40 çekirdekli GPU yolda

    Geçtiğimiz yıllarda Intel’i terk ederek kendi çiplerine geçen Apple, yakında serinin yeni jenerasyonunu tanıtacak. M3 serisinden gelen detaylar işlemcilerin çekirdek sayılarını gözler önüne seriyor.
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    Apple M3 serisinden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    2020 yılında Intel işlemcilerini terk eden Apple; CPU, GPU ve RAM’i aynı pakete koyduğu M1 çipini tanıtmıştı. ARM tabanlı M1, performansı ve verimliliği ile adeta bir devrim yapmıştı. O zamandan bugüne Apple, M serisi çiplerini geliştirdi ve geçtiğimiz aylarda M2 ailesini tamamladı. Böylece firma, çalışmalarını M3 serisine geçirdi. Bir süredir sızıntılara konu olan M3 serisinin çekirdek sayıları ortaya çıktı.

    Standart M3 işlemcisi aynı çekirdek dizilimine sahip olacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde yeni M3 çip setlerinin detaylarını paylaştı. Gelen bilgilere göre M3 ailesinin tamamı, TSMC’nin 3nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Böylece bu seri, önceki nesle göre ciddi performans ve verimlilik kazanımları sunacak. Bunun dışında Gurman, M3 ailesinin çekirdek sayıları hakkında da konuştu.

    Apple M3 serisinden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Buna göre Apple; MacBook Air, Mac mini, iPad Pro ve iMac cihazlarında kullanacağı standart model M3 işlemcisinde önemli değişiklikler yapmayacak. Standart M3 çipinin, önceki nesilde olduğu 8 çekirdekli (4 performans + 4 verimlilik) işlemciye, maksimum 10 çekirdek GPU’ya ve maksimum 24GB RAM’e sahip olacağı belirtiliyor. Yonga setinin çekirdek sayıları aynı kalsa da çipin 3nm sürecinde üretilmesi hatırı sayılır performans artışları sağlayacaktır. Standart model M3 çipinin bu yılın sonunda tanıtılması bekleniyor.


    M3 Pro ve M3 Max’ın çekirdek sayıları artacak

    MacBook Pro ve Mac mini’de kullanılması beklenen M3 Pro ise bazı iyileştirmelere sahip olacak. Gurman, bu çipin başlangıç modelinin 12 çekirdekli (8 performans + 4 verimlilik) CPU’ya ve 18 çekirdekli GPU’ya sahip olacağını belirtiyor. Ürünün destekleyeceği maksimum RAM miktarı ise belli değil. Ayrıca iddialara göre M3 Pro, 14 inçlik iPad Pro  cihazında da kullanılacak.

    Apple M3 serisinden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    MacBook Pro ve Mac Studio cihazlarında kullanılması beklenen M3 Max da çekirdek iyileştirmelerine sahip olacak. Gurman’a göre bu model, 14 çekirdekli CPU’ya ve 40 çekirdekli GPU’ya sahip olacak. Eğer 14 çekirdekli modelin performans çekirdeklerinde artış olursa M3 Max, önceki nesile göre ciddi kazanımlara sahip olabilir. 

    Standart model M3, muhtemelen bu yıl bitmeden düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak ve yeni nesil MacBook Air ve iMac modellerine güç verecek. M3 Pro ve M3 Max işlemcilerinin ise gelecek senenin ortasında tanıtılması bekleniyor. M3 Ultra hakkında ise henüz yeteri kadar bilgi bulunmuyor.
     

    Kaynakça https://wccftech.com/apple-m3-pro-and-m3-max-specification-details/ https://9to5mac.com/2023/07/26/m3-chip-mac-features-specs/
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