Apple’ın M3 ailesinden yeni detaylar geldi: 40 çekirdekli GPU yolda

Standart M3 işlemcisi aynı çekirdek dizilimine sahip olacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde yeni M3 çip setlerinin detaylarını paylaştı. Gelen bilgilere göre M3 ailesinin tamamı, TSMC’nin 3nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Böylece bu seri, önceki nesle göre ciddi performans ve verimlilik kazanımları sunacak. Bunun dışında Gurman, M3 ailesinin çekirdek sayıları hakkında da konuştu.
M3 Pro ve M3 Max’ın çekirdek sayıları artacak
MacBook Pro ve Mac mini’de kullanılması beklenen M3 Pro ise bazı iyileştirmelere sahip olacak. Gurman, bu çipin başlangıç modelinin 12 çekirdekli (8 performans + 4 verimlilik) CPU’ya ve 18 çekirdekli GPU’ya sahip olacağını belirtiyor. Ürünün destekleyeceği maksimum RAM miktarı ise belli değil. Ayrıca iddialara göre M3 Pro, 14 inçlik iPad Pro cihazında da kullanılacak.
Standart model M3, muhtemelen bu yıl bitmeden düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak ve yeni nesil MacBook Air ve iMac modellerine güç verecek. M3 Pro ve M3 Max işlemcilerinin ise gelecek senenin ortasında tanıtılması bekleniyor. M3 Ultra hakkında ise henüz yeteri kadar bilgi bulunmuyor.