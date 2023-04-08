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    ŞOK marketlerde dizüstü bilgisayarlar, robot süpürgeler ve akıllı saatler var

    8 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi Redmi Watch 2 Lite G akıllı saat, Lenovo Thinkbook 15 G2 dizüstü, Wiami FX-8 robot süpürge yer alıyor.     
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    8 Nisan ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Her hafta farklı teknolojik ürün katalogları ile rafları süsleyen ŞOK marketlerde bu hafta yine bol çeşit yer alıyor. Dizüstü bilgisayar, robot süpürge, akıllı saat, akıllı baskül gibi ürünler ŞOK marketlerde satışa sunuluyor.

    8 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    8 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi Redmi Watch 2 Lite G akıllı saat yer alıyor. 10 güne kadar kullanım süresi sunan saatte 24 saat kalp ritmi takibi, farklı saat temaları, 100’den fazla fitness modu gibi özellikler 1079TL fiyat etiketi ile geliyor.

    15.6 inç ekran, Intel Core i5-1135G7 işlemci, 8GB RAM, 512GB depolama, Nvidia MX450 2GB GDDR5 ekran kartı, Windows 10 Home işletim sistemi özelliklerine sahip olan Lenovo Thinkbook 15 G2 dizüstü bilgisayar modeli 15559TL olarak satılacak.

    Yine 15.6 inç ekran, Intel Core i5-1135G7 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, Windows 10 Home işletim sistemi özelliklerine sahip olan Dell Vostro 3510 dizüstü bilgisayar modeli 12299TL fiyat etiketi ile sunuluyor. Monitör ve dizüstü taşıyabilen NPO kol standı ise 1229TL.

    Lenovo markasına ait 27 inçlik 4ms Full HD 75Hz monitör 2999TL iken 500ml toz ve 300ml su hazneli 2400Pa Wiami FX-8 robot süpürge 3999TL, toz temizleme tankına sahip Dreame BOT D10 Plus robot süpürge 12399TL, Logitech MK220 kablosuz klavye-fare seti 379TL, 6 aya kadar kullanılabilen Haylou akıllı baskül de 389TL olarak satılacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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