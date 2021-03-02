140 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime'da ücretsiz

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Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Amazon'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 140 TL değerinde olan tam beş farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

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Prime Gaming'in ücretsiz oyunlarında genelde her ay en az 1 adet dikkat çeken bir oyun veriliyor. Bu ayın dikkat çeken yapımı da Blasphemous olmuş. 2019'un en popüler bağımsız yapımlarından olan Blasphemous, etkileyici atmosferi ve müzikleriyle dikkat çekiyor. Souls mekanikleriyle metroidvania türünü birleştiren Blasphemous Steam'de 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip.

Ayın diğer oyunları arasında ise dikkat çeken çok fazla bir yapım yer almıyor. Bomber Crew, Boomerang Fu, Tengami ve Skydrift gibi bağımsız ve çok popüler olmayan oyunlar var. Bunlar haricinde ayrıca geçtiğimiz ay verilen ve şu anda hala indirilebilen Adventures of Chris, Sine Mora Ex, Strata ve The Academy: First Riddle oyunlarını da isterseniz kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada.

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