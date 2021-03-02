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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    140 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime'da ücretsiz

    Amazon Prime üyelerine beş farklı oyun daha ücretsiz oldu. Prime sahipleri şu anda aralarında Blasphemous'un da olduğu 140 TL değerindeki oyunları kütüphanelerine ekleyebilir.
    02 Mart 2021, 17:00 (5 gün)
    8,4b
    1
    15
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    140 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime'da ücretsiz
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Amazon'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 140 TL değerinde olan tam beş farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

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    Prime Gaming'in ücretsiz oyunlarında genelde her ay en az 1 adet dikkat çeken bir oyun veriliyor. Bu ayın dikkat çeken yapımı da Blasphemous olmuş. 2019'un en popüler bağımsız yapımlarından olan Blasphemous, etkileyici atmosferi ve müzikleriyle dikkat çekiyor. Souls mekanikleriyle metroidvania türünü birleştiren Blasphemous Steam'de 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip.

     

    Ayın diğer oyunları arasında ise dikkat çeken çok fazla bir yapım yer almıyor. Bomber Crew, Boomerang Fu, Tengami ve Skydrift gibi bağımsız ve çok popüler olmayan oyunlar var. Bunlar haricinde ayrıca geçtiğimiz ay verilen ve şu anda hala indirilebilen Adventures of Chris, Sine Mora Ex, Strata ve The Academy: First Riddle oyunlarını da isterseniz kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    K kbere (Önder D) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen obsesoz
    6 yerel para birimi karşılığı tüm amazon gönderilerini kargo ücreti ödemeden satın alma, prime video içeriklerine erişme ve twitch prime aboneliği olan paketin içindeki ekstralardan biri bu. Mutlaka oynayan insanlar da vardır.



    Ha birisi sırf bu bedava oyun özelliği yüzünden prime aldıysa, yukarıda saydığım özelliklerin hiçbirini kullanmıyorsa o zaman kizabilir bu ne diye.
    6 yerel para birimi karşılığı tüm amazon gönderilerini kargo ücreti ödemeden satın alma, prime video içeriklerine erişme ve twitch prime aboneliği olan paketin ...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    verdiğin parayı saymazsan bedava evet
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu oyunu 2002 de atarim varken oynadım diye hatırlıyorum
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    ghost43 (Sinan Bey) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi haber e ne denir?
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    monacomen 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir ürün bedava ise ücret sensin.
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    obsesoz (Özkan Gülek) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Platform oyunu harici oyun var mı bu amazon da..Her duyduğun işi yapmayacan abi.
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    K kbere (Önder D) 5 gün ( Mesaj Silindi ) obsesoz
    6 yerel para birimi karşılığı tüm amazon gönderilerini kargo ücreti ödemeden satın alma, prime video içeriklerine erişme ve twitch prime aboneliği olan paketin içindeki ekstralardan biri bu. Mutlaka oynayan insanlar da vardır.



    Ha birisi sırf bu bedava oyun özelliği yüzünden prime aldıysa, yukarıda saydığım özelliklerin hiçbirini kullanmıyorsa o zaman kizabilir bu ne diye.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Şeref60 (Şeref Berber) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte bu iyi haber
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    MrCaner (Caner Karadağ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunların fiyatına bakmayın , paramız değersiz
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    İ iriven (iriven ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    Bu cümle nedense üzdü.
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