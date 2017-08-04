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15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı!

Tüm zamanların en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi, 15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Kurtlar Vadisi Vatan, 29 Eylül'de vizyona girecek.
1 yıl
7,2b
1
55
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı!
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Kurtlar Vadisi perdelere geri dönüyor. Tüm zamanların en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi, sonbaharda vizyona girecek Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle 15 Temmuz FETÖ darbe girişimininde yaşanan olayları beyaz perdeye taşıyacak.


Daha önce Kurtlar Vadisi'nin üç farklı filmi vizyona girmişti. Bu filmlerden Kurtlar Vadisi Irak ile Amerika-Irak savaşını konu almış, sonrasında Kurtlar Vadisi Gladio ile ülkemizde yaşanan soğuk savaşı ve Kurtlar Vadisi Filistin filmi ile Mavi Marmara konularını işlemişti.

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Bu defa 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve olayların perde arkasının konu edildiği filmin baş rolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih Işıtan bulunuyor. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor.


Kurtlar Vadisi Vatan 29 Eylül'de vizyona girecek.


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S.Vettel 1 yıl en beğenilen
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Setunfayks 1 yıl
Sırf 15 Temmuz yazmak için yazılmış bir haber siteyle alakası yok.
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Tom Waits 1 yıl
Leş.
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1 Avatar
ESvED1453 1 yıl
Filme giderken tedirgin gittim eski tadı vermeyeceğini biliyordum fakat vasat bir film değildi kesinlikle izlenmesi gerekli..o geceyi tekrar yaşatıyor duyguyu izleyiciye aktarmayı başarmış..ama biraz aceleye gelmiş bir film orası belli birde müzikler özenli değil..
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StoryBro 1 yıl
Filme gittim 10/5 falan 6 bulmaz bence çünkü provakasyonun yanı sıra yan oyuncular kötü ( polatın ekibi değil ) öğretmen , bayan komutan ( sinem öztürk ) köylüler , zaten çocukların olduğu sahneler tam bir fiyasko.
Asker oyuncu seçimleri kötüydü diyaloglar basitti ayrıca film'de asker askere ateş ediyor ordunun ne hale geldiğini görüyorsunuz gidilirmi derseniz cinemaxium kartta puan falan veya indirim kuponunuz varsa gidin para verilecek bi film değildi.
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A NEW LİFE 1 yıl
Bu filmi öven asgari ücretliler senede 1 kere sinemaya gidiyor 😂😂😂
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mavizaman 1 yıl
15 temmuzdan sonra haberlerde vardı rtenin ismi mezarda yazılı kurtlar vadisinden bir bölümde diye ben mi yanlış hatırlıyorum bunlar karşı taraftan hesabı geçenki gibi olmasın yapımcı fetöcü çıktıydı.
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olağan_şüpheli 1 yıl
KV ıraka gitmiştim. Filmin sonunda doğru seyirciler ayağa kalkıp tekbir getirmeye başlamıştı.

Bunda da öyle olur. Millet bi gaza gelir. Rahatlar falan filan. Ama umarım gişede çakılır. 15 temmuzun suyunu çıkardılar iyice. her yerde propaganda var ve ülkemizi yönetenler hala aynı kafada.
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Master_Evil 1 yıl
vasat bir film olacak, eski güçleri olsa şu sahneleri 1. köprüde çekerlerdi, şimdi köy kurtaracaklar filmde
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serseripas 1 yıl

Memati ile Abdülheyi bari koysaydınız. sanki gerçekten öldüler. yan karakterler olmamış. tutmaz
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realim_42 1 yıl
Fragmanı 2 günde 1 milyon 200 bin izlenme oranı var inşaallah artar izlenme rekoru kırar sinemada...
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takip1 1 yıl
Ülkemiz çok önemli dönüm noktasında geçti tabii ki filmi vb olucak.

Pearl harbor filmiyle adamlar amerikayı haklıyınca adamlar yapıyo; bizde neden yok ,şöyle, boyle diyoruz olunca kıymet bilen yok 
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Rwenzori 1 yıl
Şu bir gerçek ki ülkemiz işgal edilecekti, teröristi, batısı, ingilizi, amerikası
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kırılanhayaller 1 yıl Rwenzori
Rwenzori
Şu bir gerçek ki ülkemiz işgal edilecekti, teröristi, batısı, ingilizi, amerikası

Balyoz ve ergenekonda Abd ve cemaat ile birlikte çalıştık diyen akp li bir yetkili var biliyorsun değil mi?

Ülke zaten işgal edilmişti, sadece birilerini sokunca farkına vardılar yılanın. Yoksa kendileri için çalışmaya devam etseydi hala saltanatını sürüyordu
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firat_kilic 1 yıl Rwenzori
Kaç çeşit işgal olabilir? tam sayarmısınız? uzaktan team viwer ile bile bağlantı mümkünken visa kartlar girmişken... işgalin fiziki dışında başka hangi türleri var. Aklınıza gen tüm listeyi verirmisiniz? Şuan işgaldemiyiz / değilmiyiz?
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