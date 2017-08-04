15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı!

Kurtlar Vadisi perdelere geri dönüyor. Tüm zamanların en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi, sonbaharda vizyona girecek Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle 15 Temmuz FETÖ darbe girişimininde yaşanan olayları beyaz perdeye taşıyacak.
Daha önce Kurtlar Vadisi'nin üç farklı filmi vizyona girmişti. Bu filmlerden Kurtlar Vadisi Irak ile Amerika-Irak savaşını konu almış, sonrasında Kurtlar Vadisi Gladio ile ülkemizde yaşanan soğuk savaşı ve Kurtlar Vadisi Filistin filmi ile Mavi Marmara konularını işlemişti.Ayrıca Bkz. "James Cameron yeni bir Terminator üçlemesi hazırlıyor"
Bu defa 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve olayların perde arkasının konu edildiği filmin baş rolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih Işıtan bulunuyor. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor.
Kurtlar Vadisi Vatan 29 Eylül'de vizyona girecek.
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Asker oyuncu seçimleri kötüydü diyaloglar basitti ayrıca film'de asker askere ateş ediyor ordunun ne hale geldiğini görüyorsunuz gidilirmi derseniz cinemaxium kartta puan falan veya indirim kuponunuz varsa gidin para verilecek bi film değildi.
Bunda da öyle olur. Millet bi gaza gelir. Rahatlar falan filan. Ama umarım gişede çakılır. 15 temmuzun suyunu çıkardılar iyice. her yerde propaganda var ve ülkemizi yönetenler hala aynı kafada.
Memati ile Abdülheyi bari koysaydınız. sanki gerçekten öldüler. yan karakterler olmamış. tutmaz
Pearl harbor filmiyle adamlar amerikayı haklıyınca adamlar yapıyo; bizde neden yok ,şöyle, boyle diyoruz olunca kıymet bilen yok
Balyoz ve ergenekonda Abd ve cemaat ile birlikte çalıştık diyen akp li bir yetkili var biliyorsun değil mi?
Ülke zaten işgal edilmişti, sadece birilerini sokunca farkına vardılar yılanın. Yoksa kendileri için çalışmaya devam etseydi hala saltanatını sürüyordu
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