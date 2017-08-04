15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı!

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Kurtlar Vadisi perdelere geri dönüyor. Tüm zamanların en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi, sonbaharda vizyona girecek Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle 15 Temmuz FETÖ darbe girişimininde yaşanan olayları beyaz perdeye taşıyacak.





Daha önce Kurtlar Vadisi'nin üç farklı filmi vizyona girmişti. Bu filmlerden Kurtlar Vadisi Irak ile Amerika-Irak savaşını konu almış, sonrasında Kurtlar Vadisi Gladio ile ülkemizde yaşanan soğuk savaşı ve Kurtlar Vadisi Filistin filmi ile Mavi Marmara konularını işlemişti.

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Bu defa 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve olayların perde arkasının konu edildiği filmin baş rolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih Işıtan bulunuyor. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor.





Kurtlar Vadisi Vatan 29 Eylül'de vizyona girecek.