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15 dakikada şarj olacak, 480km yol gidecek

Elektrikli otomobiller konusunda çıtayı yükseltmek adına önemli çalışmalar yürüten Volkswagen’in 2019 yılında satışa sunmayı planladığı elektrikli modeli şarj konusunda çok iddialı olabilir.
2 yıl
18,9b
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39
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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15 dakikada şarj olacak, 480km yol gidecek
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Ekim ayında düzenlenecek Paris otomobil fuarı, Volkswagen’in yeni bir elektrikli aracına ev sahipliği yapacak. Şirket başkanı Herbert Diess tarafından da paylaşıla bilgilere göre Golf boyutlarında olacak olan otomobil, iç tasarımda Passat kalitesinde çizgiler taşıyacak.

Fosil yakıtlı Volkswagen modellerine kıyasla son derece hafif olacak olan bu model, 2018 sonunda veya 2019 başında yollara çıkmaya hazır hale gelecek ve tüketicilere sunulacak. Bu ilgi çekici otomobilin asıl dikkat çekici yanı ise şarj konusunda sahip olduğu değerler elbette. Konuşulanlara göre bu ara 15 dakikada %80 oranında şarj olabilecek. %80’lik şarj ile 480 kilometre gidebilecek olan araç, bu yönüyle de Tesla modellerine adeta meydan okuyor.


Elektrikli otomobillerdeki şimdilik en kritik meselelerden biri de şarj süresi elbette. Mesela Tesla’nın supercharger istasyonları 45 dakikada araçtaki pilin %80’ini şarj edebilecek seviyede. Volkswagen şayet günlük kullanıma uygun bir şekilde bunu sağlamayı başarmışsa bu gerçekten etkileyici olur.

Ayrıca Bkz. "Volvo Trucks 2400 bg'lik kamyonuyla dünya hız rekorunu kırdı"

Bu arada Alman otomobil devinin 15 dakiakda şarj konusunu aşmış birkaç konsept modeli vardı. Mesela geçtiğimiz CES 2016’da sergilenen BUDD-e isimli konsept minivanda yer alan pillerin %80’i 15 dakikada şarj olabiliyordu. Bunun dışında Porsche Mission E Consept isimli modelde de 15 dakikalık şarj ile pilin %80’i doluyordu ve bu oranda aracı 200-240 kilometre yol alabiliyordu.


Elektrikli otomobiller konusunda son derece iddialı olan Volkswagen, önümüzdeki dönemde elektrikli modelleri ile de pazarda ilgi uyandıracağa benziyor. Bu arada şirketin resmi açıklamalarında elektrikli otomobillerin geleneksel fosil yakıtlı modellere kıyasla daha ucuza üretildiği bilgisi de yer alıyordu.


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afulkem 2 yıl en beğenilen
artık yaygınlaşsa da elektrikli araçlar rahatlasak. Petrolü ithal eden bir ülke olarak devletin buna destek vermesi vergi indirimi yapması gerekir. Ancak bizimkiler İthal ettiği petrol ile vatandaşından vergi toplama derdinde. Bir litre benzine ödenen 4.25 liranın 2.82 lirası vergi olarak maliyenin kasasına gidiyor.Yani benzinin bedava olması durumunda bile vatandaş 2.82 lira ödemek durumunda kalıyor. Bir başka deyişle bir litre benzin fiyatının yüzde 66.4’ü KDV ve ÖTV, yüzde 22.8’i rafineri fiyatı, yüzde 10.8’lik bölümü ise bayi ve ana bayilerin karından oluşuyor. Toplam eldi edilen verginin de %15 ini oluşturuyor. Yani Bu ülke bindiği dalı kesmez.. Elektrikli araçlara extra vergiler kesinlikle gelecektir.
artık yaygınlaşsa da elektrikli araçlar rahatlasak. Petrolü ithal eden bir ülke olarak devletin buna destek vermesi vergi indirimi yapması gerekir. Ancak bizimk...
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BekirTemel 2 yıl
Wosvos 15 dakikada %80i şarj oluyor dediyse gerçekte %40'ı şarj olur ön yargısı oluşuyor artık ister istemez.
1 Yanıt Yanıtla +42
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floydrose 2 yıl BekirTemel
Orijinalden alynty: BekirTemel

Wosvos 15 dakikada %80i ?arj oluyor dediyse gerçekte %40'y ?arj olur ön yargysy olu?uyor artyk ister istemez.


Katılıyorum. Güven zor kazanılır ama kolay kaybedilir.
Orijinalden alynty: BekirTemelWosvos 15 dakikada %80i ?arj oluyor dediyse gerçekte %40'y ?arj olur ön yargysy olu?uyor artyk ister istemez.
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kayihani 2 yıl
kısa uçlu sarj varmı noktasına geri dönmek üzereyiz.
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umut_baris 2 yıl
Hızlı şarj = tehlike.
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Un4Given35 2 yıl
bunda bile emisyon olur wv nin
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Guest-1E8273177 2 yıl
Şahin ve doğanları trafikten toplasınlar yeter. Ne zaman bir doğan ya da şahin görsem bilirim ki sürücüsü yüzde 90 olasılıkla soytarı biri.
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bbdd41 2 yıl
elektrikli araçlar geliyor diye sevinmeyin...pil kirasını vs geçtim..Sen Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsun o araçlar yaygınlaşsın devlet altından girip üstünden çıkar bi şekilde bi kaç vergi bindirir doldurduğun elektrik dizel yakıt parasına gelir yine hiç merak etmeyin :))
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Hubalahubhub 2 yıl
Aküler ne alemde senede on kere akü aldirtmasinda.
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DH Misafiri 2 yıl
hızlı şarz olayım derken patlayan arabaları görürüz yakında şarz olurken yanına yaklaşmayın bu meretlerin
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Seko92 2 yıl
Eğer yepyeni bir pil teknolojisi bulmamışlarsa böyle bit şey mümkün değil. Zaten bu olduğunda ilk kez telefonlarda göreceğiz, otomobillerde değil. Ne zaman cep telefonları 5 dakikada şarj olup 3 gün gidecek o zaman otomobiller de bu denileni yapacak.
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krizalit17 2 yıl Seko92
Seko92
Eğer yepyeni bir pil teknolojisi bulmamışlarsa böyle bit şey mümkün değil. Zaten bu olduğunda ilk kez telefonlarda göreceğiz, otomobillerde değil. Ne zaman cep telefonları 5 dakikada şarj olup 3 gün gidecek o zaman otomobiller de bu denileni yapacak.

Senin doğru orantılı kurban kardeşim..
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Kaiserslautern34 2 yıl
Tesla nın başına gelen o talihsiz kazaları planlayıp yaptıran Volkswagen olabilirmi sorusu kafamda belirdi şimdi..
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
Haberin sadece başlığını okuduğumda aklıma gelen ilk şey şu oldu.
%100 yerli otomobilimizi üretelim ama kesinlikle benzinli (içten yanmalı vs.) dizel vs. olmasın! Direkt olarak çevreci ve elektrikli olsun dünyaya örnek (kapak) olsun diye düşündüm...
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