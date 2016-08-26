15 dakikada şarj olacak, 480km yol gidecek

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Ekim ayında düzenlenecek Paris otomobil fuarı, Volkswagen’in yeni bir elektrikli aracına ev sahipliği yapacak. Şirket başkanı Herbert Diess tarafından da paylaşıla bilgilere göre Golf boyutlarında olacak olan otomobil, iç tasarımda Passat kalitesinde çizgiler taşıyacak.

Fosil yakıtlı Volkswagen modellerine kıyasla son derece hafif olacak olan bu model, 2018 sonunda veya 2019 başında yollara çıkmaya hazır hale gelecek ve tüketicilere sunulacak. Bu ilgi çekici otomobilin asıl dikkat çekici yanı ise şarj konusunda sahip olduğu değerler elbette. Konuşulanlara göre bu ara 15 dakikada %80 oranında şarj olabilecek. %80’lik şarj ile 480 kilometre gidebilecek olan araç, bu yönüyle de Tesla modellerine adeta meydan okuyor.





Elektrikli otomobillerdeki şimdilik en kritik meselelerden biri de şarj süresi elbette. Mesela Tesla’nın supercharger istasyonları 45 dakikada araçtaki pilin %80’ini şarj edebilecek seviyede. Volkswagen şayet günlük kullanıma uygun bir şekilde bunu sağlamayı başarmışsa bu gerçekten etkileyici olur.

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Bu arada Alman otomobil devinin 15 dakiakda şarj konusunu aşmış birkaç konsept modeli vardı. Mesela geçtiğimiz CES 2016’da sergilenen BUDD-e isimli konsept minivanda yer alan pillerin %80’i 15 dakikada şarj olabiliyordu. Bunun dışında Porsche Mission E Consept isimli modelde de 15 dakikalık şarj ile pilin %80’i doluyordu ve bu oranda aracı 200-240 kilometre yol alabiliyordu.





Elektrikli otomobiller konusunda son derece iddialı olan Volkswagen, önümüzdeki dönemde elektrikli modelleri ile de pazarda ilgi uyandıracağa benziyor. Bu arada şirketin resmi açıklamalarında elektrikli otomobillerin geleneksel fosil yakıtlı modellere kıyasla daha ucuza üretildiği bilgisi de yer alıyordu.