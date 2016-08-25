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Volvo Trucks 2400 bg'lik kamyonuyla dünya hız rekorunu kırdı

Volvo yeni geliştirdiği 2400 beygir ve 6000Nm tork üreten hız canavarı kamyonuyla 2012'de kırdığı dünya hız rekorunu tazeledi. Iron Knight isimli kamyona ait detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hatırlayacak olursak Volvo hazırladığı yeni yüksek performanslı kamyonuyla ilgili teaser bir video yayınlamıştı. Yüksek performansa sahip bu kamyon ise tek bir amaca hizmet etmesi için geliştirildi; Volvo'nun 2012 yılında kırdığı hız rekorunu ileriye taşımak.
Iron Knight (Demir Şövalye) ismi verilen kamyon 2400 beygir ve 6000Nm tork üreten 13.0 litrelik D13 turbodizel motordan gücünü alıyor. Bu ortaya çıkan gücün arka tekerlere iletilmesi işlemi ise Volvo'nun I-Shift çift kavramalı şanzımanı tarafından gerçekleştiriliyor. Muazzam düzeydeki ağırlığı ve düz yapıdaki ön yüzüne rağmen 0-100km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlayan kamyonun son sürati ise 275km/s.
Bu çılgın kamyonu kullanması için sürücü olarak kamyon yarışçısı ve test sürücüsü olan Boije Ovebrink seçilirken, bu isim 2012 yılında daha önceki hız rekorunu kıran Volvo'nun Mean Green Hybrid kamyonunu da kullanan kişi olma özelliğini taşıyor. Her ne kadar rekor için kullanılan sürücü aynı olsa da kullanılan kamyonda değişiklikler bulunuyor. Önceki kamyonda yer alan hibrit sistemi sökülerek 1 tonluk bir hafifleme sağlanırken, Iron Knight eskisine nazaran 600 beygir daha fazla güce sahip.
FIA onaylı rekoru kırmak için takım her iki yönde de iki deneme gerçekleştirmiş. Iron Knight 500 metre mesafeyi 13.710 saniyede tamamlarken, 1000 metre mesafeyi ise 21.290 saniyede tamamlayarak 21.56 saniyelik eski rekoru ekarte etmiş durumda.

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Amd64x2 3 yıl en beğenilen
500 metre 13.7 saniye mi yanlış mı anladım? Üsüyün Bolt 100 metreyi 10 saniyenin altında kat ediyor, 2400 beygirle Bolt tan sadece 3,5 kat hızlı olmuş oluyor? Yada Bolt 685 beygir
500 metre 13.7 saniye mi yanlış mı anladım? Üsüyün Bolt 100 metreyi 10 saniyenin altında kat ediyor, 2400 beygirle Bolt tan sadece 3,5 kat hızlı olmuş oluyor? ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Firaristt 3 yıl wrisked
wrisked
Peki bu kadar beygir gücü gerçek hayatta ne işimize yarayacak


Kıvırıp kullanılıyor.
düz 2400 pek kullanışlı değil.
wriskedPeki bu kadar beygir gücü gerçek hayatta ne işimize yarayacakKıvırıp kullanılıyor.düz 2400 pe...
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crazy585858 3 yıl
Yahu kardeşim sürüyle telefon haberi var dünden beri yabancı sitelerde.. lg v20 nin render görüntülerinin sızması başta olmak üzere.. siz burda volvo haberi yapıyorsunuz.. tamam yapında diğer haberler nerde ?

edit: Şimdi baktım milliyet bile kendi sitesinde lg v20 haberi yapmış bizim donanımhaber uyuyor.. :)
Yahu kardeşim sürüyle telefon haberi var dünden beri yabancı sitelerde.. lg v20 nin render görüntülerinin sızması başta olmak üzere.. siz burda volvo haberi y...
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NOSTOY 3 yıl
litre başına üretilen güç muazzam , eğere haberde ki değerler doğru ise.
kaba taslak litre başına 200 hp. bu verim şu anda hiç bir otomobilde yok.
1.5 motorlu dizel bir aracın 300 hp olması demek.
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Captain_Ivy 3 yıl
Tipi fenaymış..
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DH Misafiri 3 yıl
bu kadar beygir gücü özel taşımacılıkta kullanılır.uçak gövdesi,kanadı,rüzgar türbini kanadı,köprü kirişleri v.b.. normal çekiciyle taşınması güç parçaları taşımak için kullanılır.(dorsesi taşınacak parçaya göre imal edilir)
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Johan Elmander 3 yıl
Güzel
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gs09gs09 3 yıl
Yapsin volvo reklamini nolmus telefon telefon kafayi mi yediniz hic bir ozellik eklemeden islemci gpu gelistirip gelistirip itelemeye calisiyolar bunun neyinin reklamini yapican telefon devri bitmistir burda su saatten sonra ne ekleye bilirler eskidikce yenisini al devri geri donmus gibi gorunuyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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infom@n 3 yıl gs09gs09
gs09gs09
Yapsin volvo reklamini nolmus telefon telefon kafayi mi yediniz hic bir ozellik eklemeden islemci gpu gelistirip gelistirip itelemeye calisiyolar bunun neyinin reklamini yapican telefon devri bitmistir burda su saatten sonra ne ekleye bilirler eskidikce yenisini al devri geri donmus gibi gorunuyor

Teknolojiyle ilgili Herşeyin haberi yapılsın okuyan okusun okumayan okumasın. Kişiye özel haber sitesi henüz mümkün değil.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Kamyon dedin mi volvonun üstüne yok zaten.

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Amd64x2 3 yıl
500 metre 13.7 saniye mi yanlış mı anladım? Üsüyün Bolt 100 metreyi 10 saniyenin altında kat ediyor, 2400 beygirle Bolt tan sadece 3,5 kat hızlı olmuş oluyor? Yada Bolt 685 beygir
2 Yanıt Yanıtla +12
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alemburda34 3 yıl
Transformers'da kullanirlar heralde
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01myavuz 3 yıl
Bunu gören beygirler ağlıyor.D:
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V4LKyR 3 yıl
2400 HP 6000 Nm tork?
YÖH.
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casperfriendly 3 yıl
Kamyon değil yarış arabası mübarek :)
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