Volvo Trucks 2400 bg'lik kamyonuyla dünya hız rekorunu kırdı

Hatırlayacak olursak Volvo hazırladığı yeni yüksek performanslı kamyonuyla ilgili teaser bir video yayınlamıştı. Yüksek performansa sahip bu kamyon ise tek bir amaca hizmet etmesi için geliştirildi; Volvo'nun 2012 yılında kırdığı hız rekorunu ileriye taşımak.

Iron Knight (Demir Şövalye) ismi verilen kamyon 2400 beygir ve 6000Nm tork üreten 13.0 litrelik D13 turbodizel motordan gücünü alıyor. Bu ortaya çıkan gücün arka tekerlere iletilmesi işlemi ise Volvo'nun I-Shift çift kavramalı şanzımanı tarafından gerçekleştiriliyor. Muazzam düzeydeki ağırlığı ve düz yapıdaki ön yüzüne rağmen 0-100km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlayan kamyonun son sürati ise 275km/s.

Bu çılgın kamyonu kullanması için sürücü olarak kamyon yarışçısı ve test sürücüsü olan Boije Ovebrink seçilirken, bu isim 2012 yılında daha önceki hız rekorunu kıran Volvo'nun Mean Green Hybrid kamyonunu da kullanan kişi olma özelliğini taşıyor. Her ne kadar rekor için kullanılan sürücü aynı olsa da kullanılan kamyonda değişiklikler bulunuyor. Önceki kamyonda yer alan hibrit sistemi sökülerek 1 tonluk bir hafifleme sağlanırken, Iron Knight eskisine nazaran 600 beygir daha fazla güce sahip.

FIA onaylı rekoru kırmak için takım her iki yönde de iki deneme gerçekleştirmiş. Iron Knight 500 metre mesafeyi 13.710 saniyede tamamlarken, 1000 metre mesafeyi ise 21.290 saniyede tamamlayarak 21.56 saniyelik eski rekoru ekarte etmiş durumda.