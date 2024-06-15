ŞOK marketler akıllı çocuk saatleri satıyor

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Tam Boyutta Gör Bu hafta ŞOK gıda marketleri zincirinde çocuklarını sürekli takip altında bulundurmak isteyen ebeveynler için farklı fiyat segmentlerine hitap eden akıllı çocuk saat modelleri bulmak mümkün olacak.

15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Bilicra markasına ait akıllı çocuk saatleri yer alıyor. Bilicra Connect modeli 1.4 inçlik IPS ekran, 2MP kamera, görüntülü görüşme, GPS, Wi-Fi, 512MB hafıza, 48 saate kadar kullanım, 72 saate kadar bekleme süresi gibi özelliklerle 3199TL fiyat etiketine sahip.

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Bilicra BLC102 saat modelinde ise 1.3 inçlik IPS ekran, VGA kamera, Nano SIM, 24 saate kadar kullanım, 32MB hafıza, GPS, Wi-Fi gibi özellikler 1949TL. Son olarak konum takipli ve SIM kartlı Z6 çocuk saati ise 849TL.

Xiaomi tarafında ise 10 saate kadar kullanım sunan kablosuz 5W hoparlör 999TL iken 20000mAh kapasiteli hızlı şarj sunan powerbank 499TL ve 2. nesil Xiaomi Mi Box S 4K akıllı televizyon kutusu ise 2099TL.

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