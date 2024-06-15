ŞOK marketler akıllı çocuk saatleri satıyor

15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
15 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Bilicra markasına ait akıllı çocuk saatleri yer alıyor. Bilicra Connect modeli 1.4 inçlik IPS ekran, 2MP kamera, görüntülü görüşme, GPS, Wi-Fi, 512MB hafıza, 48 saate kadar kullanım, 72 saate kadar bekleme süresi gibi özelliklerle 3199TL fiyat etiketine sahip.
Bilicra BLC102 saat modelinde ise 1.3 inçlik IPS ekran, VGA kamera, Nano SIM, 24 saate kadar kullanım, 32MB hafıza, GPS, Wi-Fi gibi özellikler 1949TL. Son olarak konum takipli ve SIM kartlı Z6 çocuk saati ise 849TL.
Xiaomi tarafında ise 10 saate kadar kullanım sunan kablosuz 5W hoparlör 999TL iken 20000mAh kapasiteli hızlı şarj sunan powerbank 499TL ve 2. nesil Xiaomi Mi Box S 4K akıllı televizyon kutusu ise 2099TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.