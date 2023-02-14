15 inç MacBook Air geliyor: Ekranı üretilmeye başlandı

Apple’ın şimdiye kadarki en büyük boyutlu MacBook Air modeli M2 çiple de gelebilir, henüz duyurulmayan 3nm tabanlı M3 çiple de gelebilir. Apple’ın yonga üreticisi ortağı TSMC, Aralık ayında 3nm işlemcilerin seri üretimine başladı ancak M3 işlemci Nisan ayına yetişmeyebilir.
Ross, geçmişte birçok isabetli tahminde bulundu. Geçmişte iPhone 13 Pro’nun ProMotion özelliğine sahip olacağını, 6. nesil iPad Mini’nin 8.3 inç ekrana sahip olacağını, 13.6 inç MacBook Air’ın geleceğini söylemişti. Buna bakarak, 15 inç MacBook Air’ın kesin geleceğini söyleyebiliriz ancak Nisan ayında çıkacak demesi çok iddialı bir söylem.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah