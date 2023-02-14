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    Anlık Bildirim

    15 inç MacBook Air geliyor: Ekranı üretilmeye başlandı

    Ross Young'a göre Apple'ın şimdiye kadarki en büyük ekranlı MacBook Air modeli yakında tanıtılabilir. 15.5 inç MacBook Air'ın ekranı üretilmeye başlandı.        
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    15 inç macbook air geliyor Tam Boyutta Gör
    Ekran endüstrisi analisti Ross Young, Apple’ın tedarik zincirinin 15 inç MacBook Air için bu ay ekran paneli üretimine başladığını bildirdi. Young’a göre, yeni MacBook Air’ın ekran üretiminin başlaması Nisan ayı başlarında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Hatta duyurusu ve ön siparişler daha erken gerçekleşebilir. Apple’ın yeni ürünlerini duyurmak için genelde Mart - Nisan ayında bir bahar etkinliği düzenliyor. Ancak sanal etkinlik yerine basın sayfasından duyurulabilir.

    Apple’ın şimdiye kadarki en büyük boyutlu MacBook Air modeli M2 çiple de gelebilir, henüz duyurulmayan 3nm tabanlı M3 çiple de gelebilir. Apple’ın yonga üreticisi ortağı TSMC, Aralık ayında 3nm işlemcilerin seri üretimine başladı ancak M3 işlemci Nisan ayına yetişmeyebilir.

    Ross, geçmişte birçok isabetli tahminde bulundu. Geçmişte iPhone 13 Pro’nun ProMotion özelliğine sahip olacağını, 6. nesil iPad Mini’nin 8.3 inç ekrana sahip olacağını, 13.6 inç MacBook Air’ın geleceğini söylemişti. Buna bakarak, 15 inç MacBook Air’ın kesin geleceğini söyleyebiliriz ancak Nisan ayında çıkacak demesi çok iddialı bir söylem.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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