15 inç MacBook Air geliyor: Ekranı üretilmeye başlandı

Tam Boyutta Gör Ekran endüstrisi analisti Ross Young, Apple’ın tedarik zincirinin 15 inç MacBook Air için bu ay ekran paneli üretimine başladığını bildirdi. Young’a göre, yeni MacBook Air’ın ekran üretiminin başlaması Nisan ayı başlarında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Hatta duyurusu ve ön siparişler daha erken gerçekleşebilir. Apple’ın yeni ürünlerini duyurmak için genelde Mart - Nisan ayında bir bahar etkinliği düzenliyor. Ancak sanal etkinlik yerine basın sayfasından duyurulabilir.

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Apple’ın şimdiye kadarki en büyük boyutlu MacBook Air modeli M2 çiple de gelebilir, henüz duyurulmayan 3nm tabanlı M3 çiple de gelebilir. Apple’ın yonga üreticisi ortağı TSMC, Aralık ayında 3nm işlemcilerin seri üretimine başladı ancak M3 işlemci Nisan ayına yetişmeyebilir.

Ross, geçmişte birçok isabetli tahminde bulundu. Geçmişte iPhone 13 Pro’nun ProMotion özelliğine sahip olacağını, 6. nesil iPad Mini’nin 8.3 inç ekrana sahip olacağını, 13.6 inç MacBook Air’ın geleceğini söylemişti. Buna bakarak, 15 inç MacBook Air’ın kesin geleceğini söyleyebiliriz ancak Nisan ayında çıkacak demesi çok iddialı bir söylem.

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