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    15 inç yeni MacBook Air, OLED yerine LCD ekranla gelecek

    Yeni MacBook Air'ın Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Peki, 15 inç MacBook Air özellikleri ile neler sunacak?                                                 
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    15 inç Macbook Air beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Nisan ayında 15.5 inç ekranlı yeni MacBook Air’ı tanıtması bekleniyor. MacBook Air 2023 modelin Apple M2 çipten güç alması bekleniyor ve muhtemelen Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantılarını destekleyecek.

    15 inç MacBook Air (2023) beklenen özellikleri

    2023 MacBook Air, Apple’ın şimdiye kadar çıkardığı en büyük ekranlı Air modeli olacak. Mevcut MacBook Air 13.6 inç ekrana sahip. Yeni çıkacak model 15.5 inç ekrana sahip olacak ancak ekranın LCD olması bekleniyor. OLED ekranlı 13 inç MacBook Air modelinin 2024’te çıkacağı söyleniyor.

    15 inç MacBook Air, M2 çiple gelecek ancak M2 Pro seçeneğinin olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Hatırlatma açısından, Apple M2 çipi M1 çipine kıyasla %18’e kadar daha hızlı CPU, %35’e kadar daha hızlı GPU, %40’a kadar daha hızlı Neural Engine’e sahip.

    Elbette 15 inç yeni MacBok Air, biraz daha uzun pil ömrü sunacak. Şöyle ki; M2 çipli 13 inç MacBook Air, tek şarjla -Apple’ın testlerine göre- maksimum 18 saate kadar dayanabiliyorken, 15 inçlik modelin 20 saat sınırına yaklaşması bekleniyor.

    M2 MacBook Air, WiFi 6 bağlantısıyla gelmişti. 15 inç MacBook Air, yüksek ihtimali WiFi 6E ile gelecek. Mac mini’nin geçen ay M2 çip ve WiFi 6E ile güncellenmesi, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve hatta yeni iPad Pro’da WiFi 6E bulunması göz anına alındığında bu yükseltme sürpriz olmayacak. Wi-Fi 6E, bilindiği üzere 6GHz bandında da çalışarak daha yüksek kablosuz hızlar, daha düşük gecikme süresi ve daha az sinyal paraziti sağlıyor. WiFi 6E ile birlikte Bluetooth 5.3 de gelecektir.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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